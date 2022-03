Los mil rostros de María

07/03/2022 - 08:41 Opinión

Por Marcela Nader. Socióloga.

Cada lágrima, cada golpe al corazón, los sentiste tú. Huida, destierro, pérdidas.

Y sin embargo sigues presente. Todas te buscan para preguntarte solo una cosa: ¿Cómo seguir después?

¿Cómo despertarte y pensar que tu vida tiene sentido sin tu hijo? Buscándolo por cada lugar donde su presencia iluminaba tu rostro.

¿Cómo escuchar que te hablan de él en pasado y tú quieres corregirlos? No, no era. Es. Pero luego te das cuenta que nunca más será.

Tu sabías que iba a suceder. Las otras no. Y sin embargo tu nombre es el primero al que llaman.

Lloran frente a tu imagen, con un dolor en el pecho que no se quita. Ellas no lo esperaban, no estaban preparadas, no encuentran el consuelo que quizás tú encontraste luego en otros.

¿En cuánto rostros te reflejas, María?

En la madre del adolescente que murió en un accidente, y en la del que decidió poner fin a sus sufrimientos.

En la del soldado que perdió su vida con una bomba y en la de aquel que recibió balas enemigas.

En la que perdió a su hijo aún pequeño, y la que en su madurez lo pierde por una enfermedad inexplicable.

Todas te buscan, te suplican en vano, te preguntan, te hablan. Se hermanan contigo. Piensan en tu edad, tan joven. Y viuda. Y ahora sola.

Algunas, te imaginan mirando de lejos el calvario de tu hijo. Las que han acompañado a sus hijos a sus propios calvarios te entienden. Sus calvarios no terminan en una cruz, sino en un ataúd.

Otras, piensan en esa Piedad tallada por Michelangelo, en tu rostro al recibir su cuerpo para abrazarlo por última vez. Casi meciéndolo. Tu mano derecha sosteniéndolo, tus ojos bajos casi cerrados para no ver la realidad.

Las otras Marías te entienden. Tu fuiste todas las mujeres: hija, prima, madre, viuda.

Y todas, absolutamente todas, son María en algún momento de sus vidas. Pero ninguna quiere el sufrimiento.

Muchas te acompañan en el momento del pesebre. Algunas terminan compartiendo tu Viernes Santo.