El alto costo de salir de las normas

07/03/2022 - 08:42 Opinión

Por Emily Azar. Lic. en Psicología.

En referencia a las etapas evolutivas de las personas, la que más se ha acortado es la niñez, produciendo un inicio anticipado de lo que era antes la adolescencia, y extendiéndose mucho más de lo que antes se consideraba adultez, dividiendo las etapas en adolescencia, adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía.

Si hablamos de lo que se considera legal e ilegal dentro de las conductas, en las conductas ligadas al consumo de sustancias y las relacionadas a la identidad sexual, se ha puesto mucho énfasis en la percepción de lo que era permitido y lo que era prohibido, y ha habido una asociación de esas conductas a la perversión, como algo marginado, oculto, algo que de alguna manera había que tapar, y esto ha generado mucho sufrimiento psíquico, sobre todo en muchos adolescentes, considerando que están en etapas todavía de formación de la personalidad, que requiere mucho del entorno social y sobre todo del entorno familiar, que hace que se vayan acomodando los distintos funcionamientos psíquicos para que la persona se adapte socialmente, pero el riesgo es que lo legal está condicionado por el entorno social.

Lo importante es la forma en que se mira a las personas que quedan bajo estos conceptos, y por consiguiente el trato que se les da, si uno ve esto como una perversión, es muy difícil tratar, acercarse, contener en las dificultades que pueda tener llevar esto.

No es fácil para la persona que consume, atravesar por la situación, ni tampoco es fácil para una persona que vive en un contexto familiar, donde se lo margina por sus elecciones.

Hay que tener en cuenta que las formaciones de las instancias psíquicas que regulan la conducta con el deber y no deber de algo, es decir con formas de normas morales, censuras y demás, no se termina de desarrollar en la niñez, entonces esto va a estar muy condicionado a la forma en que la persona vaya a insertarse en el mundo social, y los mandatos de los dichos o comentarios que hay en relación a los comentarios.

Creo que estamos en un punto social en el que la problemática es casi masiva, lo cual hace un llamado a pensar cómo estamos mirando a estos adolescentes que están atravesando estos períodos tan difíciles, y también estas confusiones que cuestan mirar, que los procesos de elección sexual se atraviesan, si no es la mayoría, con estados confusionales y de angustia.

También debemos visibilizar qué ha pasado con el tema de la droga adulterada; en qué lugar quedó la persona que consume, no solo para la familia, sino también para el ámbito barrial, comunitario. Donde antes se asociada la droga a cierto “bienestar”, a evadir dolor, o a la búsqueda de sensaciones placenteras, hoy muestra la contracara que ha sido la muerte. Esto ha sido un golpe de realidad, donde quedó en clara la sensación de vulnerabilidad de la persona que consume, porque antes la droga era como una forma de controlar algo y ahora, eso que servía para manejar algo, me termina matando.

Básicamente, hay que apuntar el hecho del padecimiento psíquico que implica salir de las normas, y la norma no quiere decir que esté bien o mal, porque es un concepto más que nada matemático, que tiene que ver con que la cantidad de casos plantea una norma, cuando lo mayoritario es de una determinada norma, lo minoritario se considera raro, con escepticismo.

Eso ha llevado muchas veces a que la persona se aísle, tenga como una doble vida, haga un esfuerzo por no sentir la angustia que lleva no ser parte de esa norma, y hay que tener en cuenta que las normas cambian, y eso lleva a la sensación de estar en una botella, donde ven el cuello de la botella, pero no pueden salir, son situaciones difíciles de atravesar.