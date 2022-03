13/03/2022 - 03:57 Opinión

El ser humano tiene la capacidad de ser feliz. Esta capacidad está relacionada con las posibilidades que tiene de desarrollarse en el medio en que vive, de relacionarse con sus semejantes libremente y de poder creer y crecer en sus potencialidades físicas, psíquicas y sociales. La sexualidad ocupa un lugar primordial para esa felicidad como también para su salud, aceptando que las cosas están íntimamente ligadas.

La sexualidad es la capacidad que tenemos los seres humanos, a partir de su ser, de interrelacionarse con otras personas a través de actos sociales que incluyen los actos eróticos. O sea, la sexualidad no se restringe a los actos sexuales, sin embargo, encuentra en estos un modelo de relación promocionada y deseada por la mayoría de las personas. Es necesario comprender que una relación sexual es un acto psico-socio-fisiológico y por lo tanto debemos considerarlo como algo que necesita una serie de condiciones para ser saludable para las personas. Señalemos que se puede tener más o menos habilidades para el sexo, pero esas habilidades se pueden educar para que siempre sea una situación placentera.

Un acto sexual saludable es aquel que permite, a cada uno de los que participan, sentirse bien tanto a nivel físico, como psíquico (que incluye lo emocional), como socialmente. Es un acto que cada individuo sabe o va aprendiendo a disfrutar. Sin embargo, las mejores actitudes y aptitudes para disfrutar nacen no de las habilidades sexuales en si mismo, sino de los mecanismos comunicativos que aprendemos a desarrollar.

Saber dónde está el clítoris no es lo que produce el orgasmo en el 100 % de los casos (sin negar la importancia indiscutible y clave que tiene saberlo), sino la capacidad de poder comunicar la mejor forma de satisfacer al otro y de escucharla.

Para ello, debemos comprender que, por ejemplo, la erección y la lubricación, siendo muy importantes para la consecución del acto sexual, no son los elementos únicos y suficientes para que una relación sexual, sea placentera. Señalo tres claves para una mejor vivencia de lo sexual:

a- El conocimiento: que incluye la información sexual, como también el auto-conocimiento, es decir que cada uno debe aprender de su cuerpo, saber cómo son sus genitales, saber sus reacciones, aprender a escuchar la forma que su cuerpo pide, habla, dice, espera. Es un proceso que comienza en la niñez pero que permanentemente debemos hacer. Descubrir, conocer, comprender y escuchar nuestro cuerpo es el primer elemento clave para una buena relación sexual.

b- La comunicación: es mucho más que decir palabras, es la capacidad de expresar ideas, emociones, sentimientos, miedos, dudas, deseos con todo nuestro ser, utilizando las palabras, mostrando los gestos, apreciando los silencios. Ser comunicativos no es hablar mucho es también ser capaces de escuchar lo que el otro dice sobre lo que siente, espera, desea. Es desarrollar todo lo necesario para que se construya un espacio de tranquilidad, de placer, de interrelación

c- El momento: compartir un momento no es una cuestión de tiempo es la mínima unidad de intimidad compartida. Eso exige sobre todo una gran disposición y, también, la capacidad de desnudarse. Esto no es un strip-tease erótico (que bien puede ayudar muchas veces) sino la capacidad de dejar que nuestra piel se encuentre con otra piel a través de nuestros sentidos.

Estos tres elementos permiten una mayor capacidad de goce en la mayoría de las parejas. Ahora bien, como ustedes pueden ver, ¿esto iría en contra de las relaciones pasajeras? No necesariamente, existen relaciones de una noche (o de una tarde o mañana) que son fabulosamente placenteras, solo quiero insistir con el hecho que la suma de estos tres elementos permite que aun habiendo la mejor química en un encuentro se logre superar ese primer encuentro espectacular. La intimidad puede favorecer el desarrollo del placer sexual, sin dudas.

El uso de las fantasías, los juegos sexuales, la utilización de juguetes eróticos son elementos complementarios que pueden ser de mucha utilidad para las parejas, siempre y cuando funcionen esos tres pilares que permiten descubrir siempre nuevas sendas para avanzar en el disfrutar, en el placer y en la felicidad de cada uno y de cada una.

