El fallo de la corte Internacional de Justicia sobre Ucrania

19/03/2022 - 11:58 Opinión

"No me aventuraría a aseverar que la Corte es el órgano más importante de las Naciones Unidas, pero creo que puedo decir que en todo caso no hay ninguno más importante. Tal vez la Asamblea General sea más numerosa; acaso el Consejo de Seguridad sea más espectacular ... Su trabajo será tal vez menos visible, pero estoy convencido de que reviste una importancia excepcional". Paul Henri Spaak, Presidente del primer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas Audiencia inaugural de la Corte, 1946.

El veinticuatro de febrero próximo pasado, La Federación Rusa invadió Ucrania invocando la comisión por parte de Ucrania de actos de genocidio en la zona del Dombass (Regiones separatistas de Lugansk y Donestk, auto proclamadas Repúblicas), quienes, de manera ferviente, insisten en pertenecer a aquel país, emulando lo oportunamente sucedido con la península de Crimea en el año 2014.

Si bien cierto que los verdaderos motivos que impulsaron al Presidente Vladimir Putin para tomar tan drástica medida apuntan a evitar la presencia de la OTAN en la zona (y con ello perder influencia sobre Ucrania) o, lo que es similar, la simpatía de Ucrania por formar parte de la Unión Europea y de aquel Tratado defensivo, no menos es verdad que, hasta el momento, se observa el avance sin pausa de las fuerzas ocupantes sobre el territorio de Ucrania en lo que constituye una franca violación al principio de integridad territorial sostenido por la ONU en distintas resoluciones que se dictaron desde su creación (vgr. 1514/60, 2625/70) con el resultado de una atroz crisis humanitaria que ha reportado más de tres millones de refugiados y otro número importante de desplazados.

A raíz de esto último y en fecha reciente (16 de marzo de 2022) la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia e impuso distintas medidas cautelares en contra de la Federación Rusa tendientes a suspender, de manera inmediata la ofensiva miliar y a garantizar, además, que ninguna de sus unidades armadas militares o grupo irregular, organización o individuo que pudiera estar apoyando promueva acciones militares relacionadas con la incursión rusa en cuestión.

Sobre la base de esta decisión, tomada por aquel Organismo Internacional en un tiempo inusual para, justamente los “tiempos de la Corte” he de intentar analizar sus alcances y su proyección internacional, sobre todo teniendo presente que distintos Jefes de Estado han imputado al Presidente Putin el haber cometido crímenes de guerra y genocidio y también han puesto sobre la Corte Internacional de Justicia la competencia de entender sobre estos delitos.

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA (C.I.J.)

Principio señalando que este Cuerpo, es uno de los órganos de la Organización de Las Naciones Unidas, nacida en la Conferencia de San Francisco (EEUU) en octubre del año 1945.

Tiene su sede en La Haya, Países Bajos, se encuentra compuesta de quince jueces, elegidos por la Asamblea General de ONU a propuesta del Consejo de Seguridad (ONU). Sus cargos duran nueve años.

Estos órganos votan de manera simultánea, pero por separado. Para ser elegido, cada candidato debe obtener la mayoría absoluta en ambos órganos, lo que conlleva que a veces sean necesarias varias rondas de votación.

Para asegurar cierta continuidad, cada tres años se somete a elección únicamente un tercio de la Corte. Los magistrados pueden ser reelegidos. Si alguno de ellos fallece o renuncia a su cargo durante su judicatura, se celebra lo antes posible una elección extraordinaria para elegir a un magistrado que cubra su vacante durante el resto del mandato.

Las elecciones se celebran en Nueva York (Estados Unidos) cada otoño con ocasión de las sesiones anuales de la Asamblea General. Los magistrados que se eligen en cada elección trienal, comienzan su mandato el 6 de febrero del año posterior a su nombramiento. A continuación, la Corte procede a elegir, en votación secreta, a un Presidente y un Vicepresidente cuyos mandatos tendrán una duración de tres años.

Los candidatos deben ser personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países (en nuestro caso, los requisitos para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de La Nación), o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de Derecho internacional.

La Corte no puede estar formada por más de un miembro proveniente de un mismo Estado. Además, la Corte en su conjunto debe representar a las principales civilizaciones y a los sistemas jurídicos más importantes del mundo.

Actualmente, dicha distribución es la siguiente: 3 miembros proceden de África; 2 de América Latina y el Caribe; 3 de Asia; 2 de Europa Oriental y 5 de Europa Occidental y otros Estados. Esta distribución se corresponde con la del Consejo de Seguridad. A pesar de que ningún país tiene más derecho que otro a la participación, la Corte siempre ha estado formada por magistrados de la misma nacionalidad que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La Corte desempeña una doble misión: el arreglo de las controversias de orden jurídico entre los Estados que le sean sometidas por estos (procedimiento contencioso) y la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos de las Naciones Unidas (procedimiento consultivo) aunque su jurisdicción es voluntaria.

Su fallo es obligatorio para los Estados interesados que sean parte del conflicto. Este principio es aplicable a todos los fallos, ya sea que los dicte la Corte en pleno o una sala.

El Caso sometido a Jurisdicción de la Corte

(“Allegations of Genocide Under The Convetion On The Prevention And Punishment of The rime of Genocide Ukraine vs. Russian Federation”)

El 26 de febrero de 2022 a las 9,30 hs., el Gobierno de Ucrania, estado que soportaba la invasión sobre su territorio de las tropas rusas, depositó en la Secretaría del Tribunal una solicitud de procedimiento en contra de la Federación Rusa relativa a la interpretación, aplicación y cumplimiento de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio (1948), requiriendo (a la Corte) la disposición de distintas medidas, entre ellas:

a) Que juzgue y declare que no se había cometido actos de genocidio, tal como se tipifica a este delito en el artículo III de la Convención mencionada, en las regiones de Luganks y Donetsk, tal como lo solicitaba la Federación Rusa.}

b) Que juzgue y declare que la Federación Rusa no puede no puede legalmente tomar ninguna acción bajo la Convención de Genocidio en o contra Ucrania dirigida a prevenir o castigar un presunto genocidio.

c) Que juzgue y declare que el reconocimiento por parte de la Federación Rusa de la independencia de la llamada “República Popular de Donetsk” y la “República Popular de Lugansk” el 22 de febrero de 2022 se basa en una afirmación falsa de genocidio y, por lo tanto, no tiene fundamento en la Convención sobre Genocidio.

d) Que juzgue y declare que la “operación militar especial” declarada y llevada a cabo por la Federación de Rusia a partir del 24 de febrero de 2022 se basa en una acusación falsa de genocidio y, por lo tanto, no tiene fundamento en la Convención sobre Genocidio.

e) Exigir que la Federación de Rusia proporcione seguridades y garantías de no repetición de que no tomará ninguna medida ilegal en y contra Ucrania.

f) Ordene la reparación total de todos los daños causados por la Federación Rusa como consecuencia de cualquier acción tomada sobre la base de la falsa acusación de genocidio de Rusia.

La invocación por parte de la Federación Rusa de haberse cometido actos de genocidio en las regiones de Donetsk y Lugansk, fue el sustento de aquella para invadir Ucrania, lo que fue negado, de manera enfática por este último país.

La Corte entendió la disputa, señalado que ambos estados forman parte de este Organismo y que ambos estados habían suscrito, asimismo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

Teniendo presente la jurisdicción voluntaria de la Corte, una primera lectura podría haber indicado que, ante la negativa de la Federación Rusa de comparecer en el procedimiento, La Corte no podría haber continuado entendiendo en el caso.

En efecto, Rusia no asistió a la audiencia inicial del caso, celebrada el 4 de marzo, y notó que sus representantes tampoco estaban presentes en la sesión de hoy. No obstante, la ausencia, el Tribunal informó haber recibido el 7 de marzo un documento en el que Rusia argumentó que ese órgano judicial carecía de jurisdicción sobre el caso ya que había explicado a la ONU su operación militar por motivos de legítima defensa en Ucrania.

Sin embargo, el Tribunal Internacional concluyó manteniendo competencia sobre la base del artículo 9 de la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio señalando que “Ucrania tiene un derecho plausible a no ser objeto de operaciones militares” por parte de Rusia y que la “no comparecencia de uno de los Estados interesados no puede constituir en sí misma un obstáculo para llegar a un fallo provisional”.

El delito de genocidio

De acuerdo al artículo 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, (Roma 1998, entada en vigencia 01 de julio de 2002) el delito de genocidio es aquel cometido con el fin de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, religioso o racial.

La característica especial de este delito es que los actos deben perpetrase teniendo en cuenta justamente estas cuatro características (de lo contrario la conducta no podría encuadrarse en el tipo legal).

El término genocidio fue acuñado por el jurista polca/judío Rafael Lemkin quién había huido del régimen nazi y en 1939 comenzó con una decidida acción tendiente a denunciar las atrocidades del dicho régimen. El vocablo mantiene la unión de dos términos: genos (del griego tribu) y cidio (del latín cidere o caedere cuyo correlato es matar).

Es interesante señalar que sólo la Corte penal internacional juzga conductas humanas, tipificadas en los delitos: “Crímenes de Guerra”, “Genocidio” “Crímenes De Lesa Humanidad” y “Delito de Agresión” mientras que la Corte internacional de Justicia sólo determina responsabilidades de estados. La Corte Internacional de Justicia NO tiene jurisdicción penal.

Del Pronunciamiento Cautelar de La Corte

El Tribunal Internacional, luego de sopesar los argumentos sostenidos por Ucrania decidió, por trece votos a favor y dos en contra:

Que, de acuerdo a su Estatuto se encontraban cumplidas las condiciones necesarias para dictar medidas provisionales y que el derecho que esgrimía Ucrania era plausible (algo más que el “humo del buen derecho” al decir del jurista Chiovenda como requisito del dictado de toda medida cautelar).

Que, en uso de las facultades previstas en el artículo 75 inciso 2 del Estatuto y según pronunciamientos anteriores (vgr. Gambia vs. Myanmar, 23/01/2020) dictaba las medidas previsionales en este caso.

Que la Corte podría dictar medidas provisionales que no se identifiquen con aquellas solicitadas por Ucrania.

Que no había pruebas que respalden las imputaciones que hacía Rusia de que Ucrania llevaba a cabo un genocidio en Donetsk y Luhansk y que, en cualquier caso, era dudoso que la Convención sobre Genocidio otorgue autoridad para el “uso unilateral de la fuerza en el territorio de otro Estado”.

Que Rusia debía suspender, de manera inmediata las acciones militares que dieron comienzo el 24 de febrero de 2022. Que Rusia debía garantizar que ninguna de sus unidades armadas militares o grupo irregular, organización o individuo que pudiera estar apoyando, promueva acciones militares relacionadas con la incursión rusa en cuestión.

En forma unánime: Que ambas partes debía abstenerse de llevar a cabo acciones que agraven o extiendan la disputa mientras la Corte resuelve el fondo de la cuestión.

Importancia del Fallo

El pronunciamiento de la CIJ es sumamente importante pues marca la posición del principal sistema jurídico de la ONU en un asunto en donde se verifica el quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales, la violación al principio de integridad territorial, a la soberanía de un país miembro de ONU, sin dejar de considerar la crisis humanitaria que tiene lugar en la región y la amenaza a una escalada del conflicto a nivel mundial.

La Corte entendió (si bien provisionalmente) que Ucrania no había cometido actos compatibles con el delito de genocidio (invocado por Rusia) y exigió el cese inmediato de las acciones bélicas llevadas a cabo por este último estado.

Teniendo presente la obligatoriedad del fallo, su desconocimiento, por pate de la Federación Rusa traería aparejada su responsabilidad internacional y la posibilidad de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y, ante la inacción de este Órgano (toda vez que la Federación Rusa es miembro permanente y mantiene su derecho de veto) la Asamblea General podría echar mano de la Resolución “A 377/50” (irrogarse competencia exclusiva para entender en el caso) ya utilizada durante el conflicto de Corea en el año 1950.

Es de esperar, más allá de las sanciones y/o procedimientos jurídicos, que ambas partes en el conflicto ya sea por si o a través de la gestión de buenos oficios de otros estados o mediadores, puedan alcanzar una pronta solución, en términos que no impliquen “capitulaciones” o “condiciones humillantes” pues, de lo contrario el conflicto sólo finaliza con la imposición de una parte sobre la otra.

Mg. Pedro José Basbus, magistrado, profesor Asociado cátedra Derecho Internacional Público UCSE