¿La inclusión educativa es una opción o una obligación?

28/03/2022 - 23:19 Opinión

La inclusión educativa constituye una preocupación universal común a los procesos de reforma educativa como aparece reflejado en las Actas de la 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación dedicada la inclusión educativa. (Unesco, 2008).

El concepto de educación inclusiva parece tener su origen en la Conferencia Mundial de Salamanca sobre Necesidades educativas Especiales (Unesco, 1994) existiendo un amplio consenso de situarlo como punto de inflexión respecto a la necesidad de establecer un cambio de orientación en nuestros sistemas educativos con respecto a la equidad y diversidad de los alumnos. Dicho documento sostiene que las escuelas comunes desde una orientación inclusiva constituyen los medios más efectivos para combatir actitudes discriminatorias, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos (Unesco et al., 1994).

Podemos afirmar que se trata de un nuevo paradigma que atraviesa la enseñanza y por lo mismo es una obligación política y debe ser ejercida como un derecho para alumno, para el docente y padres. Este nuevo modelo social exige a la educación demandas distintas de las tradicionales, vinculadas directamente con el desarrollo en todos los ciudadanos de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. El fin último de los sistemas educativos en relación a la escolaridad obligatoria es que el alumnado alcance al finalizar dicha etapa una serie de competencias fundamentales para desenvolverse en una sociedad. Hasta aquí se trata de reflexionar sobre este paradigma que incluye diversidades de seres humanos con culturas, saberes previos, formas y estilos de aprender… por lo cual podemos afirmar que ya hemos incorporado en nuestras prácticas pedagógicas las aulas heterogéneas no como un binarismo sino como una realidad recalcitrante que aún sigue siendo difícil y desafiante.

En este sentido, la inclusión no es solamente para los alumnos con discapacidad, si la tuvieran la inclusión requiere de una serie de dispositivos y de un equipo técnico que oriente y coordine la trayectoria escolar de ese alumno que además también puede brindar como estrategia de inclusión la integración educativa en alumnos con o sin discapacidad. Debido a que este proceso es muy complejo y sólo con una evaluación multidisciplinar puede orientarse esa trayectoria escolar, es por ello que el docente debe derivar si sospecha alteraciones o problemas de aprendizaje a un Diagnóstico de Aprendizaje a los equipos de cada nivel: Inicial, Primario, Secundario, Terciario y de Modalidades, protocolo mediante o bien al Cepsi o instituciones dedicadas a tal fin. Estos alumnos deben ser admitidos en la escolaridad común según señala Resolución CFE Nº 311 y la forma y modalidad de la trayectoria debe ser coordinada por un especialista en el aprendizaje que debe ser Psicopedagogo. Son tres las variables que avalan la escuela inclusiva: la presencia, el progreso y la participación. La presencia hace referencia a la heterogeneidad del alumnado existente en los centros educativos. Con progreso se pretende analizar el grado y evolución de los aprendizajes: es decir cuáles son las adquisiciones, competencias, que ha internalizado, de acuerdo a las inteligencias múltiples, la misma se concretiza mediante un documento colaborativo llamado un PPI (Proyecto Pedagógico para la Inclusión); que no todos los alumnos necesitan ni siquiera con un CUD: Certificado de discapacidad porque cada caso es particular pero si tiene que ver con monitorear que incorporó en sus saberes culturales, motrices, sensoriales, según sea su estilo y modalidad de aprendizaje. La participación es la tercera variable que se pone en juego para valorar los niveles de inclusión de un centro educativo considerándose la participación familiar y de la comunidad otro de los pilares claves para el éxito educativo. Es compromiso de la escuela integrar a todas las personas que la necesitan, prestando atención a toda diversidad posible; sólo así la escuela evitará la exclusión socioeducativa.





La inclusión educativa no es una opción sino un deber pedagógico





No es necesario seleccionar los estudiantes: todos deben ser recibidos, da igual cuales sean sus características personales y sus necesidades educativas. Si conseguimos que aprendan juntos alumnos diferentes no sólo conseguiremos que aprendan, sino también algo igual o más importante: que puedan aprender estando juntos, que puedan convivir y vivir juntos, aunque sean diferentes.

La Educación Inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independiente de sus condiciones personales, sociales. Urge avanzar, superar y transformar un modelo deficitario de integración por un modelo de inclusión reconociendo este movimiento como un proceso dinámico en el cual es imprescindible ampliar la visión y asegurar un compromiso recíproco de toda la sociedad. El modelo de integración surge entre las décadas del ’60/’70 cuando se declara el principio de normalización y el principio de integración y se publica el Informe Warnock (1978). Este modelo deviene de la Educación Especial. Mientras que el modelo de inclusión surge a partir de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (1990) en la cual recuerda que “la educación es un derecho fundamental de todos los hombres y mujeres, de todas las edades del mundo entero”.

Podemos afirmar que este modelo de inclusión debe ser fortalecido por las políticas educativa: como los rendimientos de las escuelas, tienen que ser pensados y adecuados entendiendo la diversidad como ventaja pedagógica, en palabras de Emilia Ferreiro “es indispensable instrumentar didácticamente a las escuelas para trabajar con la diversidad”. (Ferreiro, 2001) Y en este punto está el desafío de pensar y diseñar estrategias, metodologías e instrumentos de evaluación que incluya la inclusividad como deber pedagógico en nuestras escuelas.

La escuela debe repensar un modelo de funcionamiento que favorezca el éxito escolar de todo su alumnado y no que gire en torno a evitar el fracaso del mismo siendo este un cambio de eje que cambiará el sistema educativo, porque en definitiva será un logro pedagógico colaborativo donde todos los miembros se hacen cargo de la responsabilidad que les toca.