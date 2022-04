Guerra de Malvinas y soldados santiagueños sanmartinianos

02/04/2022 - 11:48 Opinión

Por el Prof. Clemente Di Lullo.

Generaciones enteras de niños y adolescentes santiagueños aprendimos a cultivar a través de las estrofas de esta marcha militar que describía el heroísmo desplegado por los Granaderos de San Martín en la batalla de San Lorenzo, un sentimiento profundo que poco a poco nos colmaba de fervor patriótico. El espíritu respetuoso, el corazón encendido y las sienes palpitantes elevaban el coro agradecido de nuestras voces, transformándolas en canto de amor sublime a la Patria y los símbolos que la representan. Amar a la Patria era un valor principal en la educación de nuestro tiempo.

Con ellas también fue creciendo el compromiso patriótico de recuperación de las Islas Malvinas que repetíamos, totalmente convencidos: “Fueron, son y serán Argentinas”.

El 2 de abril de 1982 nos tocó ser testigos de ese emocionante día. Aproximadamente a las 9 horas la radio y canal oficial anunciaban al país que un grupo comando anfibio del Ejército y Armada Argentina había recuperado las islas Malvinas. Del mismo modo conocimos que el primer caído en esta acción fue el Tte. de Fragata Pedro Giachino.

Una conmoción muy fuerte sacudió la raíz de la Patria al conocerse que tropas argentinas habían recuperado aquel suelo lejano y que sobre él ya flameaba la bandera blanca y celeste del General Manuel Belgrano. Las plazas se colmaron de muchedumbres que festejaban el cumplimiento de un prolongado sueño. Ese día nos sentimos argentinos íntegros, unidos geográfica y espiritualmente con las islas Soledad y Gran Malvina que junto al estrecho de San Carlos y Puerto Argentino se volvieron palabras que se repetían todo el tiempo.

Pero la alegría nos duró apenas 72 días, al cabo de los cuales las tropas argentinas derrotadas entregaron sus armas y banderas al vencedor inglés (14 de junio de 1982).

A partir de ese día, un mudo silencio oficial decretó (tapó) de manera vil e hipócrita el más grande ejemplo de patriotismo y heroísmo de la historia argentina del siglo XX. Y otra vez seguimos la zanahoria: “Nuestros” soldados, auténticos jóvenes idealistas, y nunca mejor utilizado el término, entraron en suelo argentino entre las sombras de la noche y con la orden de no hablar con nadie sobre la cuestión Malvinas. Les hicimos culpables de la derrota tal como lo repetían las notas periodísticas oficiales. Pero no supimos ver que gracias a su arrojo patriótico la Argentina puso fin a las dictaduras militares y recuperó para siempre la democracia, con sus defectos y virtudes. Pero nosotros, los argentinos de entonces no fuimos capaces de romper las tranqueras y salir a salvar el honor de tales valientes.

En este memorable acontecimiento, una vez más, ejemplos de sacrificio, dolor, frío, hambre, sangre y muerte fueron entregados a raudales por adolescentes SANTIAGUEÑOS de apenas 18 años, que sintiéndose herederos del legado sanmartiniano ofrendaron hasta la última gota de sangre en defensa y honor de la Patria y su pueblo. Al igual que aquellos niños y jóvenes que se inmolaron por la independencia de América, nuestros veteranos de Malvinas dieron su vida por liberar al territorio sometido a la fuerza por los ingleses. En ambos casos los convocaba la defensa de la integralidad soberana de Argentina.

Al cumplirse 40 años de aquel magnífico ejemplo brindado por una juventud idealista al servicio de la Patria, único ideal que merece el sacrificio de la vida, está pendiente todavía el reconocimiento cabal, necesario y justo de colocar a cada uno de ellos entre las páginas más gloriosas de la historia santiagueña.

Después de muchos años de enfrentar la ofensa agraviante de “esconderlos o ignorarlos”, se van abriendo algunos resquicios, no más, que habilitan socialmente a los Veteranos de la Guerra de Malvinas. La ley nº 2537 sancionada el 22 de noviembre de 2000 establece el 2 de abril como “Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas”. Esta decisión les permitió participar de actos oficiales y recibir los cálidos aplausos y gestos de reconocimiento y solidaridad. Más tarde pudieron acceder a una pensión económica (el gobierno provincial les entregó otra asignación equivalente). Pero no se les solucionaron los graves problemas de incapacidades físicas, sicológicas y emocionales y muchos terminaron deambulando sin destino fijo, hasta que vencidos moralmente muchos se suicidaron.

Por eso, insistimos, los beneficios otorgados al presente parecen pequeños porque carecen de la virtud de considerarlos beneméritos de la Patria.

Cada uno de estos nobles santiagueños tiene un lugar de origen, pues bien, en ese pueblo, ciudad o paraje debe levantarse un monolito coronado con el busto de ese prócer, que aprendió allí, entre familia, amigos, compañeros de escuela y de juegos que todo sacrificio que se haga por la Patria, siempre será poco. Para eterna memoria recordamos sus nombres y lugar de origen:

GÓMEZ, Alberto Edmundo (Capital); DÍAZ, Vicente Antonio (Capital): MENDOZA, Julio Martín (Capital), AGUIRRE, Héctor Walter (La Banda); IÑÍGUEZ, Godofredo Omar ( Los Acosta. Dpto. Banda); ÁVILA, Heriberto (Villa Robles. Dpto. Banda); ÁVILA, Leopoldo Marcelo (Villa Robles. Dpto. Banda); CASTILLO, Julio (El Malacara); ORDÓÑEZ, Ramón (Las Termas de Río Hondo); SILVA, Eduardo Tomás (Río Viejo. Dpto. Quebrachos); CÓRDOBA, Néstor David (Bandera. Dpto. Figueroa); LUNA, Mario Ramón (Dpto. Figueroa); GOROSITO, Omar Hilario (Sumampa); RODRÍGUEZ, Mario Gustavo (Los Juríes). Catorce gigantes santiagueños con corazón y coraje sanmartiniano.

A ellos debemos agregar la participación del santiagueño PLAZA, Miguel Ángel, oriundo de Nueva Francia, como miembro del glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo creado por el General José de San Martín. Sobrevivió a la tragedia y hoy vive en la ciudad Capital.

Otro caso singular es el del soldado malbranense LOAYZA, René, único personal de las FF. AA. ascendido en combate. Entendemos que esa visualización elocuente y constante serviría mucho a la cohesión social de esa comunidad a través del ejemplo del valiente soldado lugareño que imbuido del espíritu sagrado sanmartiniano luchó sin dar ni pedir cuartel en defensa de las Islas Malvinas. El poeta Leopoldo Marechal decía que “la Patria es un dolor que nuestros ojos no aprendieron a llorar”.

Esta afirmación no es aplicable a nuestros héroes santiagueños. La Patria se hizo dolor en cada herida, en cada cuerpo despedazado por la metralla enemiga: en cada lágrima silenciosa y en cada llanto desesperado por caer lejos del hogar amigo y emboscado en la más terrible soledad. Entonces, coincidiremos en que nuestros valientes soldados santiagueños deben vivir para siempre en nuestras memorias. ¡Honor y Gloria por siempre, héroes santiagueños de espíritu sanmartiniano!