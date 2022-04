¿Por qué darle tantas vueltas a las cosas es malo para la salud?

07/04/2022 - 13:12 Opinión

Por Dolors Massot

A veces ocurre que determinados asuntos se convierten en un tema de pensamiento recurrente: valoramos los pros, los contras, decidimos pero a la media hora nos echamos para atrás y volvemos a pensar qué será lo mejor…





Otras veces vamos y volvemos sobre algo que ha ocurrido. No sabemos cómo encajarlo y nos ponemos a preguntar y a preguntar y a conjeturar por qué ocurrió aquello. Lo que comienza como un punto se va convirtiendo en una espiral que podría seguir hasta el infinito. Y nosotros mismos, si analizamos después lo que ha ocurrido, llegaremos a la conclusión de que volver una y otra vez sobre aquel tema no nos hizo bien.





El caso es que las personas a veces damos vueltas a las cosas y al final aquello nos perjudica la salud. Eso es lo que trata de decirnos el psicólogo Tomás Navarro con su libro «Piensa bonito», que publica la editorial Zenith.





7 razones

Navarro muestra 8 razones por las que darle vueltas a las cosas es negativo para la salud mental (y física, en la medida en que los seres humanos vivimos con una permanente conexión entre el cuerpo y el espíritu).





“Nuestro cuerpo -afirma este especialista- es un todo y el estrés está relacionado con el sistema inmunitario, por ejemplo. Si interpreto cosas que no son, genero en mi un estrés innecesario, lo que me puede llevar a enfermar”.





Con la pandemia de la covid-19, este problema ha aumentado y afecta a un mayor número de personas. por eso consideró conveniente escribir un libro que sirva de ayuda. “La pandemia nos ha afectado mucho. Primero por la desconexión, porque somos seres sociales. En esta época que ya se acerca a los dos años estamos perdiendo referencias, estimulación, puntos que nos ayudan a calibrar. A esto se suma el estrés, que ha aumentado en general.»





Ahora más que nunca «hace falta pensar positivo«, propone.





Estas son las 7 razones por las que no es beneficioso, según Tomás, darle vueltas a los asuntos:





1- Pensar demasiado rápido.

Navarro afirma que pensar demasiado rápido nos lleva a cometer errores. Hay que tomarse su tiempo, ponderar. Eso se logra con el slow thinking.





2- Pensar superficialmente.

Podríamos caer en la frivolidad. Eso nos conduciría a errores. Es mejor profundizar, ser prudente, pedir consejo.





3- No confiar demasiado en uno mismo.

Es mejor ver los asuntos "desde fuera". Para ello, hay que tomar distancia e incluso buscar el consejo de otras personas que puedan hablar más objetivamente.





4- Darle relevancia a lo que no es importante.

Es un error muy frecuente. Amplificamos cosas que con el tiempo vemos que no eran tan graves o tan importantes como nos parecieron en su momento. Hay que procurar darle la medida justa a cada parte del problema.





5- Limitar las alternativas.

A veces nos encegamos con un "esto no tiene solución", "no hay alternativa". Pero no es cierto. Debemos preguntarnos por otras posibilidades planteando un "¿y si...? Esto abre una ventana a la esperanza.





6- Sacar conclusiones cuando no estás bien.

En tiempo de crisis no hacer mudanza, decía san Ignacio de Loyola. Y es así. En momento de revolución interior o exterior (por enfermedad, por ejemplo) no hay que precipitarse y romper la baraja. Vale la pena esperar a que podamos analizar con la cabeza más clara.





7-Generalizar.

"Todos los... son así". ¿Te suena? Tendemos a poner a media humanidad dentro del mismo saco. En realidad esto es un desacierto y nos lleva a amplificar el problema. Es una falta de realismo que se vence con un "vamos a ver, ¿cuántas personas...?" o "¿cuántas veces concretamente...?".