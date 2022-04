La misma historia... pero distinta: cuando las ficciones se inspiran en los documentales

09/04/2022 - 12:23 Opinión

Por Diego Batlle

El cine y las series se alimentan de múltiples fuentes: mitos y leyendas populares de distintas regiones, novelas, cómics, investigaciones periodísticas y últimamente de relatos surgidos incluso en las redes sociales o en podcasts. Pero una de las tendencias recientes más extendidas tiene que ver con películas y series de ficción que toman como punto de partida historias ya filmadas por documentalistas. Esos hechos reales que fueron registrados muchas veces de forma visceral, urgente y desprolija luego son recreados por directores e intérpretes consagrados con las licencias artísticas del caso, pero apuntando a un público potencial mucho más amplio.





Los ejemplos recientes son innumerables pero podemos comenzar con una dupla sobre todo deportiva: “Lakers: Tiempo de ganar”, serie de ficción de HBO Max y “They Call Me Magic”, serie documental de Apple TV+. Si bien la primera es más abarcativa porque reconstruye el surgimiento a fines de los años '70 de un equipo multicampeón que se convirtió en una de las grandes dinastías de la NBA y el segundo tiene como eje la vida y la obra de una figura en particular, en ambos proyectos la presencia de Magic Johnson resulta fundamental.





De hecho, como en medio de la ficción de “Lakers: Tiempo de ganar” se incluyen algunas imágenes de archivo, aparece -al igual que en “They Call Me Magic”- el momento en que los Lakers le ganan a los Bulls de Chicago un sorteo ¡con una moneda lanzada al aire! para definir quién se quedaría con la prioridad para seleccionar al por entonces joven Magic. Obviamente, ganaron los Lakers y ese novato se convertiría en la principal estrella de un equipo extraordinario. Y el propio Johnson, por supuesto, es el protagonista exclusivo de “They Call Me Magic”, un documental en cuatro partes que intenta -con suerte diversa- emular el éxito conseguido por Michael Jordan con “El último baile” (Netflix) rememorando a cámara los hitos de su carrera llena de triunfos y de su vida, marcada por la lucha contra el HIV y los más diversos emprendimientos comerciales.









Otro programa doble lo componen el film de ficción “Todo sobre los Ricardo” (“Being the Ricardos”), de Aaron Sorkin, y el documental “Lucy and Desi”, de Amy Poehler, ambos disponibles en Amazon Prime Video.





En el primero, el creador de series como “The West Wing” y “The Newsroom” y de films como “Red Social”, “El juego de la fortuna” o “El juicio de los 7 de Chicago” reconstruye momentos clave en las vidas de Lucille Ball (Nicole Kidman) y Desi Arnaz (Javier Bardem), capocómicos que convirtieron a “Yo amo a Lucy” en uno de los mayores sucesos de la historia de la televisón. Poehler, en cambio, pone el foco en Ball y se basa sobre todo en grabaciones inéditas en las que ella expone detalles poco conocidos de su vida, su carrera y su relación con Arnaz.





Los “maridajes” recientes continúan con “The Dropout” (Star+), serie de ficción sobre la historia de Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) y su empresa médica Theranos que llegó a tener una valuación de 10.000 millones de dólares para luego comprobarse que era todo un enorme fraude, y “The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley about Holmes and Theranos”, documental de Alex Gibney disponible en la plataforma HBO Max con el título local de “Desangrando a Silicon Valley” que en 2019 había expuesto el mismo engaño.





Algo similar ocurrió con “WeCrashed”, serie de Apple TV+ con dos estrellas (ambas ganadoras del premio Oscar) como Jared Leto y Anne Hathaway que narra la historia de surgimiento, apogeo y derrumbe de WeWork, una empresa de coworking (alquilaban grandes espacios en edificios semidestruidos, los reciclaban y los subdidividían en pequeñas oficinas para emprendedores independientes) que llegó a valer 47.000 millones de dólares; y el documental “WeWork: Or the Making and Breaking of a $47 Billion Unicorn”, rodado por Jed Rothstein.





Pero, aunque esta tendencia se ha potenciado en esta era dorada del streaming que necesita producir de manera creciente e incesante, lo cierto es que uno podría remontarse varias décadas atrás y encontrar decenas de ejemplos similares: “Grey Gardens” (1975), mítico documental de Albert Maysles, David Maysles, Muffie Meyer y Ellen Hovde, inspiró a la película homónima de 2009 interpretada por Drew Barrymore y Jessica Lange; “Little Dieter Needs to Fly” (1997), del gran Werner Herzog, fue reciclado por él mismo casi diez años después en “Rescate al amanecer”, con Christian Bale; “Man on Wire" (2008), de James Marsh, fue el germen de “En la cuerda floja” (2015), de Robert Zemeckis, con Joseph Gordon-Levitt; “Dogtown and Z-Boys” (2001), sobre la cultura del skate en la Venice Beach de los años '70, fue el origen de “Los amos de Dogtown” (2005), film de Catherine Hardwicke con Emile Hisch y Heath Ledger; y “The Times of Harvey Milk" (1984), retrato de Rob Epstein sobre el primer hombre abiertamente homosexual en ser elegido para un cargo público en los Estados Unidos (específicamente en la ciudad de San Francisco), impulsó la ficción de “Milk” (2008), largometraje de Gus Van Sant con Sean Penn (ganador del Oscar por esta actuación), Emile Hirsch, Josh Brolin, Diego Luna, Alison Pill y James Franco. El tan recurrente cartel de “basado en una historia real” debería ser reemplazado muchas veces por el de “basado en un documental previo”.