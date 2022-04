¿Por qué hacerme el test de HPV?

13/04/2022 - 22:18 Opinión

El cáncer de cuello uterino es el tercer cáncer más diagnosticado entre las mujeres y continúa en la actualidad siendo un problema significativo de la salud pública. En nuestro país se estima que cada año se diagnostican alrededor de 4.500 nuevos casos. Cada día 12 pacientes reciben un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, y 2.000 mujeres mueren a causa de esta enfermedad, según estadística proporcionada por el Ministerio de Salud de la Nación. Este cáncer se produce cuando hay un crecimiento anormal de las células del cuello de útero. En el 99% de los casos, por la infección persistente por los tipos de HPV de alto riesgo oncogénico.





¿Qué es el HPV?

El VPH o Virus de Papiloma Humano es un virus muy común que afecta tanto a mujeres como a varones. En la mujer, la frecuencia de la infección por VPH es alta en la edad de inicio de la actividad sexual. Sin embargo, más del 90% de estas infecciones suelen ser transitorias; es decir son controladas por el sistema inmune y desaparecen espontáneamente en un período aproximado de 2 años. Solo el 5% de las infecciones producidas por el VPH de alto riesgo oncogénico tienen probabilidad de alcanzar y generar lesiones, que si no son tratadas a tiempo pueden evolucionar en cáncer. Esto se da preferentemente en mujeres a partir de los 30 años.

Contamos con dos estrategias de detección temprana. La primera y más antigua es la realización del Papanicolaou y la colposcopia; y la segunda, más actual, es la detección del VPH mediante un test que se realiza tomando una muestra por vía vaginal. El test de VPH es una tecnología clave para la detección temprana y prevención del cáncer cervicouterino, ya que permite identificar a las mujeres que poseen los tipos de VPH de alto riesgo oncogénico. Existen más de 100 tipos de VPH de alto riesgo, 13 de los cuales están relacionados con el cáncer cervicouterino. Es un test simple, seguro y no produce dolor. Su toma es similar al PAP. La efectividad del test de VPH para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello de útero ha sido demostrada científica y epidemiológicamente. En nuestro país, la recomendación para las mujeres menores de 30 años y embarazadas conjuntamente con el test de VPH, se toma la muestra para Papanicolaou, que será leído solamente en el caso de que el test de VPH sea positivo. Ese PAP servirá para saber si el VPH provocó alguna lesión en el cuello del útero.

En la actualidad, ya hay provincias que cuentan con la disponibilidad del test de VPH, entre ellas, Santiago del Estero, en la cual se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Salud de la Nación y el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino (PNPCC), que articula sus actividades con los programas provinciales y los servicios de salud locales, fortaleciendo las acciones destinadas a la prevención del cáncer de cuello de útero en las provincias.





Importante





Es importante destacar y difundir que Tener un VPH Positivo No Significa Tener Cáncer. Un resultado positivo puede generar angustia, miedo y/o preocupación por el futuro de la vida sexual, el comportamiento de sus parejas o el temor a contagiarlos.

Por tal motivo, es fundamental que, como médicos, expliquemos a nuestros pacientes que no deben sentirse avergonzadas, que comprendan que su pareja puede ser portador e inclusive contagiar otros tipos de VPH, que es un virus silencioso, que todos, tanto hombres como mujeres, en algún momento de nuestras vidas estuvimos o estaremos en contacto con él, que el preservativo no evita el contagio, pero disminuye el riesgo de contagio en un 40%, y sobre todo, ayudarlas a entender mediante la información, a que no sea un tema tabú y que ante todo la consulta médica es fundamental, por lo menos una vez al año y consultar siempre, ante un sangrado vaginal anómalo.