Consecuencias geopolíticas y globales del conflicto en Ucrania

14/04/2022 - 09:45 Opinión

Por Emiliano Monicci Parente





El pasado 24 de febrero finalmente ha sucedido lo impensado, la federación rusa se lanzó a la invasión total con un ataque temerario sobre territorio ucraniano, avanzando por tierra y aire atraves de la frontera norte, este y sur. Sin embargo, contra todo pronóstico, las tropas del kremlin se empantanaron y en poco más de un mes de conflicto, no lograron controlar más que un puñado de ciudades (kherson , melitopol y pequeños pueblos y aldeas)para finalmente emprender una retirada hacia el sureste y anunciar que el verdadero objetivo era limitarse a la región madre del conflicto ; El Donbàs (Donekts y Lugansk), y que tal despliegue (que llego hasta la periferia de Kiev) había sido en realidad una gran maniobra para distraer a las fuerza defensoras.

Llegado este punto , los observadores globales no podemos mas que dudar de tales afirmaciones , habida cuenta de las enormes pérdidas humanas y materiales-se habla de hasta quince mil fallecidos- sufrido por la gran potencia agresora siendo reconocidas por los propios portavoces del kremlin como una “tragedia nacional”, máxime si comparamos con el número de vidas sesgadas en diez años de conflicto en Afganistán por la otrora Unión Soviética o por los EEUU en otra campaña de dudosa legitimidad moral como fue la de Irak del 2003 al 2016.

Ahora bien, con independencia del resultado incierto del conflicto en el cruel campo de batalla, resulta interesante analizar las consecuencias geopolíticas y globales que ya se están presentando de manera notoria y las que posiblemente se sucederan.

REPOSICIONAMIENTO DE LA OTAN Y LA UNION EUROPEA

La organización del Atlántico Norte (OTAN), luego de haber sufrido embates tanto de mandatarios europeos (Macron) o estadounidenses (Trump) quienes cuestionaban su real utilidad y el compromiso de los estados miembros, se ha vuelto a erigir como una alianza militar pura y dura aproximándose así a los propósitos fundacionales que alimentaron su creación en tiempos de guerra fría, para hacer frente por aquel entonces al bloque soviético plasmado en el Pacto de Varsovia. El anunciado rearme alemán por la imponente cifra de 100.000 millones de Euros(lo que de cumplirse seria el tercer mayor gasto militar del mundo luego de EEUU y China), la aproximación de estados hasta ahora renuentes a pedir su adhesión como Finlandia(de cuantiosa frontera terrestre con Rusia) o Suecia y la coordinación permanente en áreas de logística y telecomunicaciones, dan cuenta del renovado vigor que ha tomado esta Organización, la que parece haber encontrado una nueva razón de ser ante el presente conflicto. No obstante, no se puede obviar que el mismo presidente ucraniano Zelenszky, ha reconocido que probablemente su país no podrá ser parte de la organización en un futuro cercano , por lo que uno de los objetivos Rusos al iniciar el ataque estaría cumplido.

Por otra parte la Unión Europea parece haber despertado de un largo letargo sumida en la dependencia energética con Rusia (27% del petróleo y 40% del gas consumido en su espacio)para desplegar una lista de sanciones económicas y políticas de magnitud, las cuales abarcan desde la prohibición de la provisión de carbón ruso , cereales y minerales, hasta multas económicas e interdicciones de operar sobre bancos rusos (SWIFT) , compañías navieras y de transporte así como la expulsión de Rusia del consejo Europeo.

Sin embargo, el gran desafío Europeo pasa por sustituir el gas ruso por otros posibles proveedores (Eeuu, Quatar, Congo, etc) lo cual implica mayores costos e inversiones en infraestructura ,teniendo seguros efectos en el bolsillo del contribuyente. Europa se ha encolumnado prácticamente sin fisuras en la condena moral y económica de la agresión, mostrando una unidad que se creía en proceso de extinción ante los últimos acontecimientos políticos (Brexit, aparición de nacionalismos fuertes en centro y este del continente, etc) resta saber si esta cohesión será sustentable ante los desafíos que plantea el enigma energético y alimentario de la exclusión de Rusia en el espacio económico europeo. Finalmente, a diferencia de OTAN, el proceso de adhesión de Ucrania al espacio común económico europeo parece haberse acelerado con el estallido de la guerra.

El IMPACTO EN LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES

El conflicto en Ucrania está teniendo impacto masivo a corto plazo en las relaciones económicas internacionales. La guerra afecta, primeramente, a las empresas presentes en Ucrania y Rusia. Ha supuesto interrupciones en las cadenas de suministro. Fundamental importancia tiene los efectos en el abastecimiento de productos alimenticios (más del 20% de la provisión de trigo mundial entre ambos países) y otras materias primas procedentes de Ucrania y Rusia, que agravarán las tensiones inflacionarias, generando probablemente protestas e inestabilidad social en países emergentes y periféricos.

La guerra ha afectado al transporte de mercancías entre Asia, particularmente China, y Europa. Ucrania, Rusia y Bielorrusia son elementos clave en las redes de transporte euroasiáticas. El valor de mercaderías transportadas por vías férreas entre China y Europa creció hasta 74.900 millones de dólares en 2021, frente a los 8.000 millones en 2016, y su participación en el comercio total entre China y Europa aumentó en esos cinco años del 1,5 al 8%. Los mayores costos de transporte alimentarán aún las espirales inflacionarias con las tensiones sociales propias de tales fenómenos.

Por otra parte, las sanciones aplicadas a Rusia han creado incertidumbre, y están afectando negativamente a los flujos económicos internacionales. Como efecto cuasi inmediato, se asistirá a una aproximación aun mayor en el plano económico entre Rusia y China con posibles proyectos de cooperación energética (el gigante asiático demanda energía y minerales vorazmente) uniendo el extremo oriente y la taiga siberiana, a través de gasoductos. Así también otro actor emergente como la India-gobernado por un partido nacionalista de buenos vínculos con Moscu- irrumpe fuerte en la escena permitiendo materializar intercambios de comercio exterior entre ambos países con medios de pago alternativos al dólar y utilizando a tales fines el fuerte e innovador sector financiero Indio

¿¿UN PUNTO DE INFLEXION??

En este estado de cosas, nos encontramos con un probable punto de inflexión en el escenario mundial, similar al que significo en su momento la disolución del bloque comunista de influencia soviética o el orden post segunda guerra mundial.

Del resultado de la invasión dependerá la afirmación de Rusia como una gran potencia euroasiática, con su área natural de influencia a partir del mar negro (si es que logra su objetivo de unir el Donbass con Crimea y quizás Odessa) O por el contrario si Ucrania lograra con el apoyo occidental una contraofensiva exitosa, desterrando las tropas invasoras del sudeste de su territorio, generaría un profundo impacto puertas adentro en el esquema de poder de Putin. Esta derrota militar socavaría los mismos cimientos de su autoridad, haciéndolo más permeable a protestas populares y descontento social, cargando con los fatídicos costos humanos de una aventura militar sin sentido, sin contar las penurias económicas que afrontaran sus ciudadanos.

Mientras tanto, la gran potencia global seguirá siendo los EEUU, liderando la OTAN y mirando con beneplácito una contribución europea más decidida a la defensa regional frente a Rusia, para de esa manera “liberar” los recursos americanos para lo que los think tanks en Washington conciben como el gran desafío del futuro cercano: El avance chino en los mares del oriente.

Por lo tanto, el escenario geopolítico mundial a través de la tragedia Ucraniana, nos presenta un proceso de reacomodamiento del tablero de juego de las grandes potencias, ya sea en su afán de persistir y resistir (Rusia), emerger en la unidad (Europa) , liderar (EEUU) y calcular (China). De la propia sagacidad y capacidad de estos actores, dependerá o no la subsistencia de sus propios proyectos de estado y poder.