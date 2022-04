Placer y gozo

23/04/2022 - 22:38 Opinión

Sentir placer es una de las ventajas de ser humano, con permiso de otras especies –conocidas y no. Estamos invitados a sentirlo desde que nacemos, aunque haya personas que luego se afanen en restringirlo de alguna forma incorrecta.

Pero lo cierto es que, a veces –ojalá que muchas- nos lo permitimos y nos sorprendemos por el bienestar que produce. Nos dejamos celebrar y formamos parte del festín que la vida nos propone utilizando colores, olores, sabores, sonidos y demás.

Mejor dicho, lo descubrimos en el andar por ella, porque es por andar en la vida que hacemos lo que sabemos los humanos: el permitir el encuentro.

Eso nos permite, por ejemplo, descubrir a través de los sentidos posibles –a todos o alguno de ellos- sendas por donde avanzar saludablemente y, en ocasiones, nos empuja a explorar hasta rutas conocidas y andadas tantas veces, para deleitarnos con el placer que nos produce el camino realizado.

El placer no es una simple contingencia de andar por este mundo, sino que es una simbiosis con nuestras vivencias, nuestras percepciones y los encuentros. Lo sabemos, sentimos placer por tantas cosas, siempre positivas.

Esto merece una larga aclaración, tal vez, declaración sea el término correcto: Me niego, pueden decirlo “casi caprichosamente” a llamar placer a lo que hace daño adrede a alguien. No me interesa que liberen iguales neurotransmisores o que produzcan sensaciones parecidas.

Quiero reservarme el nombre de “placer” para aquello que produce efectos positivos y que no intenta hacer daño, aunque sabemos que las relaciones pueden producirlo, aún sin pretenderlo.

El placer está, repito, no sólo en nuestra capacidad de percibir lo que nos rodea y tomarle el gusto por nuestras vivencias, sino en permitir que el placer se extienda a algún otro. Pensemos en cualquier cosa y veremos que compartido siempre puede ser un poco mejor. Por supuesto, esto implica un poco más de esfuerzo o como quieran llamarlo, porque incluir a otra persona precisa darle importancia, espacio e intercambio.

En lo sexual el placer son sendas conocidas que mutan en el día a día. Me animo a decir, que en la rutina no hay placer, aunque pueda haber satisfacción. Esto, obviamente, no implica afirmar que sólo en lo nuevo hay placer. El cuerpo del otro es un territorio que aún conocido nos permite el peregrinaje desconocido al placer. Por más que los detalles sean los mismos, es nuestra forma de recorrerlos, de re-descubrirlos, de percibirlos, de “adorarlos” (esta palabra no es tan plana como creemos) que nos incita al placer. Tal vez por eso, también podemos encontrar placer en el recuerdo de ese cuerpo que recorrimos en algún momento.

Quizás, todo ello permite, en definitiva, acceder, algunas veces al gozo. Esa sensación que es personal, que permite el éxtasis de sentirse que hemos llegado a un lugar pleno, único, maravilloso e íntimo.

Curiosamente ese gozo nos invita a pensar en volver a recorrer los caminos del placer para intentar, quizás, volver a sentir ese gozo. He gozado, algunas veces, siempre muchas veces menos que las que he tenido placer.

Esta diferencia es lógica y la única posible. Por esto, por esos caminos donde el placer sigue siendo la opción y por el recuerdo de aquellos momentos donde el gozo fue descubierto es que uno sigue peregrinando por más que siempre desee volver. Placer y gozo. No son lo mismo y eso es, quizás, una de las maravillas menos conocidas y más usufructuadas por la humanidad.