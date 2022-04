Por qué se reenvían los mensajes del odio

27/04/2022 - 14:18 Opinión

Por Carlos Scaglione

Se sabe que en las redes el insulto se ha vuelto gratis. Muchísimas usuarios se permiten, con la trampa del seudónimo o sin él, insultar a su eventual autor de un modo hiriente y obsceno, a veces sin saber qué se está rebatiendo o haciéndolo de un modo tan vago y genérico que ya no se trata de una respuesta. Más bien el insulto es algo que yacía y permanecía en espera hasta encontrar a su destinatario. Como si estuviera desde antes, esperando al autor del texto, para excretar el odio. Para transformar al autor en un objeto sobre el que se ejerce un sadismo de baja intensidad.

Obviamente no me refiero aquí al que responde desde sus propios argumentos y formula una diferencia crítica. En este caso, el que actúa así en general, da sus argumentos y no suele apelar al insulto.

Este funcionamiento en redes, es una nueva modalidad de la pulsión destructiva y la agresividad más primaria, donde el otro es un mero recipiente del odio.

Este odio va in crescendo porque el ejecutor del odio es un consumidor-consumido. Cada vez necesita repetir su gesto insultante porque siempre falta un plus para quedar satisfecho del todo.

Por ello su odio exige una práctica permanente, exige textos donde depositar la excrecencia al modo de una firma.

La sabiduría social recomienda no prestar atención a la presencia sistemática de humores resentidos en el funcionamiento de las redes.

Sin embargo, es un síntoma de época que merece ser atendido. Podrían argüirse las graves situaciones de la realidad: hambre, precios, inflación, impotencia o la complicidad de los gobernantes en la situación, etc. Sin embargo en muchos casos, estas lamentables situaciones, funcionan más que como causas, como los pretextos que habilitan al insulto.

No se trata de los célebres trolls, ni del ataque de las derechas, más recalcitrantes al mundo aparentemente progresista o popular el que ahora aparece como blanco de los ataques, en diferentes estilos, con una nueva modalidad: el insulto personal justificado ideológicamente.

¿Debemos ser indiferentes y naturalizar la violencia simbólica en las redes como si la misma no tuviera consecuencias? Es la discusión que debemos darnos.

¿No intervienen estos ejercicios retóricos del rencor en las construcciones ideológicas de quienes los ejercen?

¿Se puede pertenecer a un campo ideológico transformador si se usa un modo de denigrar a los otros tal que vuelve evidente el deseo de dañar? Podemos creer eso?

¿Debemos ser indiferentes y naturalizar la violencia simbólica en las redes como si la misma no tuviera consecuencias? Es la discusión que debemos darnos. ¿No intervienen estos ejercicios retóricos del rencor en las construcciones ideológicas de quienes los ejercen? ¿Se puede pertenecer a un campo ideológico transformador si se usa un modo de denigrar a los otros tal que vuelve evidente el deseo de dañar? ¿Podemos creer eso?

Este goce en la crueldad es una sublimación simbólica de la violencia de la opresión, camuflada bajo el modo de un debate intenso que culmina, en muchas ocasiones, con la "eliminación" digital del contrincante.

¿Esta presencia del insulto al otro, con el pretexto de expresar una diferencia, no es una clara emergencia de la "actitud fascista" en el corazón mismo de la vida cotidiana entre las redes sociales?

Hay que insistir en que no se trata ni de los saludables debates, ni de las necesarias confrontaciones a veces apasionadas, que si son con respeto y argumentos, nos permite entender las diferentes opiniones y posturas, que en definitiva, nos enriquecen en el aprendizaje de comprender los matices y diferentes miradas de la realidad. No estamos hablando de eso.

Sino del agazapado insultador serial que da testimonio, aun siendo crítico con verdades de injusticia social, no trata de explicar cómo solucionarlas de un modo real, sino simplemente para cargar sobre el otro toda la culpa de la existencia y su odio. Y la solución siempre fácil y directa que es la eliminación, desaparición de todo un sector de la sociedad.

Desde el análisis Psicológico, diremos, que hacen de su voluntad destructiva su principal capital. Constituyen un modo de captar el nombre del que se insulta y despojarlo de su dignidad simbólica para usarlo como un medio de goce y de catarsis.

La violencia en redes sociales motivada por los discursos de odio hacia los colectivos más vulnerables no parece ser contenible, pero estamos seguros de que quienes queremos acabar con estos discursos en internet y en la vida diaria somos más.

Los mensajes de racismo, xenofobia, machismo, aporofobia (rechazo al pobre) o lgtbifobia que se multiplican en las redes sociales tienen consecuencias reales en la vida y en la salud de las personas: produce un daño directo a la salud mental de quienes pertenecen a estos colectivos, pero además promueve la exclusión y la intolerancia que deshumanizan a estos grupos y puede llevar a justificar la vulneración de sus derechos.

Según el informe Contrólate en las redes. El discurso de odio en las redes sociales: un estado de la cuestión, publicado por el Injuve, existen varios problemas que dificultan perseguir y acabar con estos discursos en redes sociales:

La falta de denuncias, la minimización de los hechos en los casos en que sí se denuncian, la poca formación en igualdad de las instituciones implicadas, las dificultades para acreditar la motivación discriminatoria de este delito y los problemas de jurisdicción, regulación y anonimato típicos de las redes sociales.

Es urgente implementar estrategias para acabar con este tipo de discursos. Las autoridades y las organizaciones que trabajan con los colectivos que son víctimas de estas formas de violencia deben ponerse manos a la obra para conseguir un timeline en el que nos veamos reflejados e incluidos.

La Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas identifica una serie de áreas prioritarias para vigilar y analizar el discurso de odio y estipula que las «entidades pertinentes de las Naciones Unidas deben estar en condiciones de reconocer, vigilar y analizar las tendencias relativas al discurso de odio y recopilar datos sobre ellas».

En materia de discurso de odio en línea, se alienta a las entidades de las Naciones Unidas a «llevar a cabo más investigaciones sobre la relación entre el uso indebido de Internet y las redes sociales para difundir el discurso de odio y los factores que impulsan a las personas a cometer actos de violencia», así como a «señalar los riesgos y oportunidades relativos a la propagación del discurso de odio que comportan las nuevas tecnologías y las plataformas digitales».

Empecemos con nuestros propios grupos de chat a desalentar esta práctica nociva.