Una obra fascinante, dura y bella en partes iguales

28/04/2022 - 20:16 Opinión

Otra joya que nos regala este 2022. El responsable es Goran Stolevski, un realizador australiano-macedonio que debuta en el largometraje abrevando en la cultura y mitología de la Macedonia rural del siglo XIX. En el 2017 había dirigido un corto de su autoría, "Would you look at her", que no solo tiene un título que parece expresar una tendencia dialógica en su discurso como realizador, sino que en la trama también hay una conexión entre cultura patriarcal y rituales. De modo que estas dos únicas obras ya son suficientes para observar una fuerte coherencia en el director y hace tener altas expectativas en futuros trabajos suyos.

La trama de "You won' t be alone" es simple, por eso es preferible no describirla demasiado para permitir que los eventuales espectadores la descubran y experimenten el modo –este sí complejo– en que Stolevski (también responsable del guion) la desarrolla. Sí se puede decir que en el centro hay una bruja, a la que en el poblado denominan "devoradora de lobos".

Por ser una narración que (como en aquel cortometraje) gira fuertemente en torno a una cuestión de género (los mencionados usos patriarcales), la imagen de la bruja puede ser vinculada con la conocida mirada condenatoria a la mujer que incumple las normas, escapa al sometimiento machista, y por eso se hace merecedora de la marginación y hoguera.

Sin embargo, como ocurre en el terror, que gusta de literalizar los símbolos y metáforas, aquí hay una mujer con verdaderos poderes sobrenaturales: le gusta devorar seres vivos y puede incluso poseerlos. "You won´t be alone"; es la historia de una de sus víctimas.

Stolevski narra esto con un lirismo sobrecogedor. Su película tiene escenas duras –incluída violencia sobre niños y animales–, numerosos momentos gore (que requirieron un gran trabajo de efectos visuales), pero a su vez es fascinante, de insólita sensualidad, de una permanente melancolía y gran emotividad, en las que contribuye no poco una bella música incidental debida a Marc Bradshaw.

Este contraste, más el acierto del realizador de trascender (sin subestimar) el discurso feminista y apuntar a una perspectiva amplia, comprensiva de la naturaleza humana, sumado a una escurridiza definición en el género narrativo (terror, folklore, realismo maravilloso, parábola, drama de crecimiento) hace que "You won' t be alone" pueda generar algo de desconcierto. Esto es evidente en la recepción por parte de los críticos, con opiniones encontradas.

¿Es perfecta? No. Aun siendo un relato de fantasía desbordante, tiene algunas carencias en la verosimilitud, por ejemplo en la estadía de la niña en una cueva. Sin embargo, más allá de los posibles cuestionamientos, lo indudable es que "You won' t be alone" es una obra fascinante, que va transformándose como su protagonista, una experiencia digna de abordarse, con numerosos valores artísticos, desde el hermoso afiche, pasando por la puesta en escena, la fotografía, la banda sonora, un elenco impecable, de una gran entrega.

No extraña que la Universal y la Focus Feature estén detrás de la distribución. Un deleite total.