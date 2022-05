El HPV y su relación con el cáncer de cuello uterino

03/05/2022 - 02:07 Opinión

El VPH es un virus muy común que afecta tanto a varones como a mujeres y se transmite a través de las relaciones sexuales con o sin penetración por contacto sexual.

Es decir que se puede transmitir también a través del roce, ya que afecta a piel y mucosa. Se estima que 8 de cada 10 personas lo tendrán en algún momento de sus vidas. En la mayoría de los casos, el virus desaparece sin causar síntomas.

Esta bien documentado que casi el 90 % de las infecciones incidentes por HPV desaparecen en un período de 2 años desde la adquisición de la infección solo en una pequeña proporción, la infección persiste (alrededor del 10% de los casos),de está manera el virus provoca lesiones (alteraciones en las células) que con el tiempo pueden convertirse en cáncer.

El HPV es un virus de fácil transmisión y la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, existen más de 100 tipos de HPV, de los cuales unos 40 afectan a la zona genital y anal. Se clasifican en 2 grandes grupos: los “de bajo riesgo oncogénico”, que generalmente se asocian con lesiones benignas, como verrugas y lesiones intraepiteliales de bajo grado (L-SIL); los más comunes son los HPV 6 y 11. Los “de alto riesgo oncogénico”, que son alrededor de 15, los más comunes son el HPV 16 y el 18 se asocian a lesiones intraepiteliales de alto grado (H-SIL)

El HPV puede desarrollar cáncer también en otros órganos del aparato genital (vulva vagina pene) y del tubo digestivo (superior o inferior) orofaringe y ano, tanto en hombres como en mujeres. El tiempo estimado, desde que se produce una lesión hasta que se desarrolla un cáncer en el cuello del útero, es entre 10 y 20 años.

Por este motivo el cáncer de cuello de útero es una enfermedad altamente prevenible. Se puede prevenir realizando el PAP, que es un estudio sencillo que detecta lesiones en el cuello del útero, lo que permite tratarlas antes de que se conviertan en cáncer. ¿Quiénes deben hacerse el PAP? Todas las personas que tengan vulva, vagina y /o útero. Los varones trans también necesitan prevenir el cáncer de cuello.

El riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero aumenta con la edad y es mayor en las mujeres de más de 50 años, por eso es importante continuar realizándolo después de la menopausia El test de VPH. Es una prueba que detecta la presencia de los tipos de VPH que pueden producir cáncer de cuello de útero.

El test de VPH está disponible en nuestra provincia desde el año 2021 a la fecha.se lo realiza junto al PAP (Cotest) a las mujeres y varones trans a partir de los 30 años en hospitales upas caps. La vacuna contra el VPH. Previene la infección de los VPH que causan aproximadamente el 80% de los casos de cáncer de cuello de útero.

La vacuna es gratuita y obligatoria para los niños y las niñas de11 años.se encuentra en el calendario de vacunación como estrategia adicional se recomienda la vacunación contra VPH para mujeres y varones entre 11 y 26 años con VIH y trasplantados con esquema de 3 dosis (0, 2 y 6 meses).





Importante

Es importante destacar que tanto hombres como mujeres pueden contraer el virus, por lo que se recomienda el uso del preservativo desde el comienzo de las relaciones sexuales y en cada encuentro, ya que el preservativo además previene otras infecciones de transmisión sexual como el HIV, sífilis, clamidia, y embarazos no planificados.

Sin embargo, se estima que 4 de cada 5 personas van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas, y esto no quiere decir que pueda llegar a tener cáncer, ya que a este se llega a través de lesiones persistentes en el tiempo y sin ningún control previo. Por todo ello, sigamos apuntando a la prevención, se debe hacer un PAP y un test de HPV. No olvidar los controles periódicos y la consulta con el ginecólogo de confianza. El examen PAP no duele y es gratuito en todos los hospitales Upas y Caps de la provincia.