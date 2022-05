Cultura patriarcal

07/05/2022 - 23:14 Opinión

Muchas personas están envueltas en una cultura que tiene milenios siendo, principalmente, patriarcal.

En medio de ella, con muchas idas y vueltas, con demasiadas dificultades, la diversidad existió, existe y existirá. Es más, si tenemos suerte como especie, cada vez será más visible. Porque la diversidad es esencial para las especies vivas, incluida, la humana.

También, debemos decirlo, hubo, hay y habrá, ojalá cada vez menos, víctimas y victimarios por esa noción de patriarcado. O sea, lamentablemente, siempre habrá hombres haciendo de supuestos hombres con diferente tipo de tontería encima, en varios casos y varios de ellos realizando, claramente, lo que, actualmente, se considera un crimen, porque la violencia, por ejemplo, contra la mujer o contra alguien que no vive o hace lo que uno considera que debe hacer, son crímenes, lisa y llanamente. Igualmente, lo señalemos, seguirá habiendo personas aceptando que no debe ser así y, por ello, desafiando el mundo que se les plantea con variados resultados. Valga decirlo, hay una parte de ese mundo viviendo, por verdadera evolución positiva, con la convicción que la violencia no es, ni podemos tolerarla, como un recurso a usar. En este mundo, como en toda la historia, también hay personas que, aún alejadas de las teorías del feminismo, del uso del lenguaje inclusivo e incluso de las leyes modernas, vivieron y viven sin violencia, sin dominación y comparten el día a día, codo a codo, procurando que la felicidad sea compartida porque aprendieron, vivieron y sintieron que sólo se puede ser verdaderamente feliz cuando se comparte. Simplificar todo a una cultura machista patriarcal como origen de todos los males es un riesgo, como también negar que la misma sigue bastante presente y que afecta mucho. Esto implica que debemos repensar el peso que la cultura machista tiene en la violencia. No. Nunca. Con mayúsculas y sin atisbo de duda y sin margen de discusión ni polémicas. Así que olvídense de que haya en mis argumentos una reivindicación de la violencia, de la dominación, de la sumisión. No para nada. Es imposible eso. Lo que creo es que es hora de pasar a una instancia donde aceptemos y sintamos que estamos en el siglo XXI y esto, entre otras cosas, implicaría aceptar que no podemos dejar de abogar por dos principios fundamentales que deberían gobernar a las personas:

1- La libertad personal, simplemente entendida como la capacidad de elegir lo mejor para uno, aquí y ahora, procurando evitar todo daño evitable.

2- El consentimiento, definiendo esto como la decisión personal, esclarecida y concreta de hacer algo aquí y ahora, haciendo el menor daño al otro y respetando este mismo principio en el otro. Aceptar esto, la libertad y el consentimiento como verdades innegociables, implica dos condiciones que no pueden ser obviadas: a el conocimiento como puerta de inicio y b la posibilidad cierta –le vamos a llamar habilidad- de comunicar lo que se desea, como constante necesaria.

Que las personas puedan elegir lo que quieran, lo que deseen y, al hacerlo, puedan optar por ello es más que esencial. Lo que significa que debemos batallar a brazo partido para que esa posibilidad exista en este momento de la humanidad: lo que implica, generar las mejores condiciones de inclusión y equidad. Lo que conlleva, obviamente para mí, la urgencia de la educación sexual integral, porque ella ofrece conocimientos, habilidades y valores que puedan hacer frente a lo que se opone a este escenario.

Debemos recordar y remarcar que el objetivo final de una educación sexual integral va asociado con el “empoderamiento” (palabra majestuosa introducida por el feminismo) y con el desarrollo de una capacidad que pueda gestionar los recursos para tener una sexualidad que sea capaz de alcanzar el máximo nivel de placer, tranquilidad y creatividad.