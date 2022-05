Un acto de amor por el cine en clave de comedia de terror

09/05/2022 - 20:37 Opinión

A raíz de la noticia del próximo estreno de una remake francesa titulada “Coupez!” (o “Final Cut”), es interesante volver sobre este notable film japonés de 2017. “One cut out of the dead” es no solo una divertida comedia de terror del subgénero zombi, sino que además es una pieza de gran virtuosismo técnico-narrativo.

El título incluye un juego de palabras (frecuente en este subgénero) con la frase “one”, que es la denominación en inglés para la filmación en “toma única” o -por su tecnicismo más conocido- “plano-secuencia”, esto es, rodar sin cortes.

En el género del terror y el thriller hay numerosos ejemplos de este recurso; recientemente mencionamos en esta misma columna el caso de “Virus: 32”; (2022), cuyo realizador, Gustavo Hernández, ya lo había usado en la totalidad de su largo “La casa muda”; (2010).

Entre los clásicos, Alfred Hitchcock realizó enteramente “The rope”; (1948) con el mismo procedimiento. El gran estilizador del mago del suspenso, Brian De Palma, nos regaló un bello y fascinante plano- secuencia en “Dressed to kill” (1980). Entre las series, el cuarto episodio de la segunda temporada de “True Detective” (2015) tenía otro muy comentado, de apenas unos seis minutos, pero de gran complejidad por la locación y cantidad de actores involucrados. Y sigue la lista. El realizador y guionista de “One cut out of the dead”, Shinichirô Ueda (merece honrarse su nombre), propone una trama de cine dentro del cine con algo de “falso documental”.

A un director, Takayuki Higurashi (apellido que refiere a un nombre célebre en el animé de terror nipón), le proponen realizar un corto de treinta minutos en plano secuencia sobre temática de apocalipsis zombi; a ese desafío se suma que tiene que ser transmitido en vivo para un naciente canal televisivo especializado, “Zombie Channel”. Shinichirô relata esta aventura en tres segmentos que muestran la filmación, la preparación y el “detrás de escena”.

En la primera parte, la del plano-secuencia con cámara en mano al estilo “mockumentary”, es posible que los espectadores desprevenidos e impacientes se vean ante una producción de clase B, medio bizarra, llena de efectos, pobremente actuada. Hay cierta ambigüedad entre los planos de realidad y ficción (¿hay un verdadero apocalipsis zombi?) que permite sostener el interés junto con el mencionado recurso técnico de filmación.

Pero la paciencia va a ser recompensada en la segunda parte, cuando hay una analepsis (o “racconto”), y sobre todo en la tercera que es de puro placer para quien ame el cine en todos sus aspectos.

Es que “One cut out of the dead” es eso: una expresión de amor por el séptimo arte; desde las simples referencias a películas populares (en las remeras de los actores) hasta el gran homenaje a todos los miembros de un equipo de filmación que hacen posible la “magia” del séptimo arte.

Por esto, hay una mezcla de créditos de apertura y cierre, que aparecen en momentos inesperados, y todo un juego de espejos que se repiten hasta en los reales títulos de cierre, donde hay un “backstage” del “backstage”, como en un mecanismo lúdico que se repite hasta el infinito.

Puede que “One cut out of the dead” no asuste demasiado, solo esporádicamente en la primera parte; es en gran medida un homenaje a esta línea del terror. Lo que prima es la comedia, con una fauna de personajes que mezcla a un actor divo con otro alcohólico, otro con problemas digestivos, una “scream queen” que aturde con sus chillidos, una actriz que se posesiona peligrosamente con sus roles y muchos más. Pero sobre todo, cuando expone el trabajo de la puesta en escena, los obstáculos, los trucos, etc., emociona. Al menos a un cinéfilo como yo le pasa de dejar escapar alguna lágrima (y no de las que vienen en pomito para el cine) de goce.