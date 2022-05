La presbiacusia afecta tanto al paciente como a su entorno social

09/05/2022 - 21:52 Opinión

La audición es la función sensorial, esencial del ser humano que le permite adquirir el lenguaje, aprendizaje, la comunicación con sus semejantes y con el entorno social.

La capacidad auditiva disminuye con la edad, siendo entre las modalidades sensoriales la que más se deteriora con el paso de los años, provocando una disminución de la agudeza auditiva progresiva e irreversible definida como presbiacusia.

El avance de la medicina en los últimos años ha elevado la expectativa de vida máxima en la especie humana, con el consiguiente incremento de la población adulta.

Las manifestaciones de esta disminución son: - Reducción progresiva bilateral de la audición especialmente de las frecuencias agudas. - Disminución de la discriminación, (o comprensión del habla) cuando el interlocutor habla con rapidez o bien se encuentra en un lugar con elevado ruido ambiental.

Esto sucede cuando el adulto dice “oigo, pero no entiendo”..., “escucho, pero no entiendo lo que me dicenà.”

La presbiacusia no solo afecta al individuo que la padece, sino también a la familia y al medio social. Al no escuchar y no poder comunicarse va perdiendo su autoestima, comienza a aislarse y puede llegar a deprimirse y en consecuencia se produce un deterioro, no solo, físico, sino también emocional.

Se pueden atravesar por diferentes etapas: 1) Negación: es la reacción inicial. Es frecuente escuchar justificaciones o explicaciones por qué no puede escuchar o entender el mensaje. 2) Continúa con la etapa de proyección, que es en la que culpa a alguien, cuando pide que le hablen más alto o que no le hablen entre dientes. 3) Cólera: se presenta de diferentes formas. Puede ser resentimiento generalizado de “enojo” contra el mundo o bien hacia la o las personas que conviven con él. 4) Depresión: es cuando puede comenzar el aislamiento como consecuencia de su propia inseguridad por el deterioro físico. Puede ir acompañado de sentimiento de vergüenza y cambios en la personalidad y del humor. 5) Aceptación: se refiere a la etapa de que “algo anda mal con su audición y no con su entorno.

Aquí es posible enfrentar y buscar soluciones. Juega un rol importante la licenciada en Fonoaudiología, quien podrá hacer una entrevista y realizar la batería de estudios audiológicos para cuantificar el grado y pérdida de agudeza auditiva.

Son importantes tres factores: * Actitud del adulto mayor para aceptar y enfrentar su deficiencia auditiva. * Consulta y atención con profesionales de la salud, medico otorrinolaringólogo y licenciada en Fonoaudiología dedicada al área de audiología. * Entorno y apoyo familiar como fuente de sostén y bienestar en esta nueva etapa.

Las personas mayores para estar satisfechas con sus vidas tienen que sentir que son necesarias para los demás, que la familia y la sociedad los necesite. La Fonoaudiología es la disciplina que colabora y acompaña al adulto mayor a mejorar con éxito su calidad de vida.