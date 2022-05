Asertividad e independencia

14/05/2022 - 23:47 Opinión

Estas dos palabras conllevan un mundo particular. Personalmente, quiero defender la idea que estos dos vocablos son la piedra angular de la salud sexual que, según nuestra propia apreciación permite constituir sociedades sexualmente saludables, lo que a la postre pretendemos hacer como un modo de hacer realidad las utopías.

Estos dos conceptos serían como dos banderas que deberían ser innegociables, sino también establecen dos competencias a adquirir, desarrollar y promover.

Serían como dos conquistas que considero esenciales para el ansiado camino a la felicidad.

La asertividad se define como la capacidad de una persona para expresar sentimientos, aptitudes y capacidades socialmente aceptadas e identificadas con la autoestima y el bienestar personal.

Es importante comprender que para que la asertividad funcione eficazmente y no sea una mala copia esta capacidad descarta todo tipo de agresividad. Así la persona asertiva logra hacer que los demás sepan que les escuchamos y que los entendemos, a partir de allí uno puede decirle a los demás lo que siente y sobre todo lo que uno quiere. La asertividad, subrayo, no incluye agresividad. Sólo expresa lo que uno siente sin intención de imponer nada a los demás, pero, impidiendo que los demás le impongan cosas. Esta competencia es curiosamente central para mejorar la comunicación, pero no siempre es conocida y no siempre es desarrollada. Recuerdo que no tiene que ver con decidir ignorando al otro, sino considerando al otro, pero sin olvidarse de uno ni un segundo. Esta capacidad comunicativa está en la base de parejas saludables, valga decirlo. Por su parte, la otra palabra: independencia es un intento sostenido de tomar decisiones –con riesgo permanente de equivocarse, claro estásin que las mismas estén impuesta por los demás. No quita que la interacción con el otro nos exija ciertas decisiones particulares y, también, ciertos límites a respetar. Se trata, principalmente, de ser protagonista de aquellas cuestiones que tienen que ver directamente con nuestro hacer, sentir, creer y v ivir.

La independencia está asociado a la palabra consentimiento, una palabra nuclear en la salud sexual óptima. Porque en definitiva elijo lo que quiero a partir de lo que me conozco, evitando el daño y la violencia. Ser independiente es dejar de vivir bajo la amenaza del otro, del que tiene el poder, real o el que nosotros cedemos por nuestra autoestima limitada o, mejor dicho, estropeada.

En definitiva, el lastre para no ser asertivo. Simplificando un poco digamos que la asertividad es lo que no puede faltar como equipaje para avanzar hacia la independencia. Las dos comparten dos hechos concretos: se asocian con la comunicación –recurso elemental para la salud, el crecimiento y la felicidad y, lo segundo ambas se desarrollan a través de la educación sexual integral cuando esta es eficaz, es decir, cuando se la da con un programa integral, planificado y evaluado. Lo que generará personas que sean capaces de construir una sociedad más plena en todo sentido que, como sabemos significa más inclusiva, más equitativa, con menos violencia y con más posibilidades de ser saludable en conjunto.