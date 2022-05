Estados Unidos adoptó los pañuelos verdes y también la experiencia de las feministas argentinas

19/05/2022 - 13:20 Opinión

Por Marina Abiuso





Hubo pañuelos verdes en el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada cuando un grupo de legisladoras marchó hasta el Senado para pedir que el aborto sea ley. También hubo banderas y pancartas verdes en las manifestaciones de este sábado: más de 400 marchas, encuentros y “rallys” en distintas ciudades y Estados reclamando a la Corte Suprema que mantenga el fallo judicial que permitió descriminalizar la interrupción voluntaria del embarazo en 1973 y que ha servido hasta ahora de paraguas legal a nivel nacional.





Todavía no es oficial. La escalada política surgió a partir de la filtración de un borrador que anticipa la intención del tribunal -ahora mayoritariamente conservador- de dar marcha atrás en un derecho esencial para las mujeres casi medio siglo después de haberlo conquistado por vía judicial.





El color verde no es coincidencia: la experiencia Argentina y el símbolo de los pañuelos de la Campaña por el Derecho al Aborto han traspasado fronteras. Verde usan los feminismos en México, verde es el color de las manifestantes por el derecho a decidir en Colombia. Ahora también en Estados Unidos.





Mucho más que un color

El pañuelo surgió en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario en el 2003. Podría haber sido violeta, color tradicional del feminismo, pero no había tela suficiente. Entre las pioneras hay versiones encontradas pero muchas señalan a Marta Alanis, militante de Católicas por el Derecho a Decidir, como la responsable de la decisión cromática que ahora recorre el mundo.





El pañuelo verde fue una identificación a favor del aborto incluso antes de que fuera reconocido masivamente: pocos repararon en 2015 durante la primera manifestación masiva de #NiUnaMenos pero quienes hablaron (Maitena, Érica Rivas y Juan Minujín) usaron el pañuelo de la Campaña. En 2018 cuando el proyecto llegó al Congreso el verde se hizo “marea” y las manifestaciones masivas fueron una noticia internacional.





Una anécdota personal: en 2019 viajé a España y tuve que regalar el pañuelo que colgaba en mi mochila en una librería de Madrid donde la vendedora peruana reconoció el símbolo. Algo parecido me pasó en Portugal.





“Más temprano que tarde la marea verde llegó a Estados Unidos. El verde es el color de la esperanza y de la representación de la lucha del movimiento de jóvenes, mujeres y diversidades en Argentina y en América Latina. Enviamos pañuelos verdes para contagiar la energía y el poder de la victoria. No descasaremos hasta que el aborto sea legal en todo el mundo”, asegura Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.





Los pañuelos fueron recibidos por distintas organizaciones feministas y de derechos humanos y retratados luego en varias protestas del último fin de semana. Pero el pañuelo no es todo: la experiencia argentina está sirviendo de guía en algunos de los enfoques que buscan defender el derecho a decidir más allá de la postura de la Corte Suprema

Fallo no es ley

El fallo es Roe versus Wade y es de 1973. La mujer identificada con el seudónimo Roe no pudo acceder a un aborto (parió y el niño fue dado en adopción) pero su caso es el precedente legal que dio amparo para las generaciones que vinieron después. Hasta hoy.





“Han estado complotando y buscando cuidadosamente esta mayoría en la Corte Suprema para conseguir algo que la mayoría de los americanos no quiere”, reclamó la senadora demócrata Elizabeth Warren en una manifestación ante la misma Corte. Es una de las políticas que ahora presiona al Congreso para aprobar una ley federal de alcance más amplio que la jurisprudencia que ahora pende de un hilo.





“Ciertos sectores del activismo se dan cuenta de que los marcos argumentativos y políticos que tenemos aquí en Latinoamérica y en la Argentina en particular son distintos y pueden ser muy útiles”, explica Nayla Luz Vacarezza, investigadora de Conicet-UBA. Es que el fallo en cuestión estuvo amparado entonces en el derecho a la intimidad que está protegido constitucionalmente.





“En Argentina, el activismo por el derecho al aborto planteó el tema como una cuestión de justicia social y de derechos humanos más allá de la decisión individual. En Estados Unidos están viendo los límites de una ciudadanía liberal que no presta atención a la interconexión de derechos. Están pensando ahora la posibilidad en relación a otros derechos que tienen que ver con la calidad democrática”, asegura Vacarezza.





Como había pasado con las Actrices Argentinas, muchas artistas salieron este fin de semana a la calle: Julia Louis-Dreyfus marcó con una pancarta com una frase que había dicho su personaje en Seinfeld, Elaine: “Si los hombres pudieran quedar embarazdos el aborto estaría disponible en cajeros automáticos; también estuvo Cindy Lauper con una reversión de su cláisco “las chicas solo quieren divertirse” transformado en “solo quieren derechos fundamentales”. La fama puesta al servicio del debate puede alcanzar una difusión única como ya demostraron Meryl Streep y Jane Fonda, históricas defensoras de los derechos de las mujeres.

Amenaza constante

La crítica es obvia: por qué los demócratas que hoy se rasgan las vestiduras no fueron por la ley antes de que el derecho obtenido por vía judicial estuviera tan evidentemente en peligro. Los factores políticos son varios y no hay coincidencia. Sí una urgencia que el movimiento de mujeres busca empujar en todo el mundo. Lo dijo antes Simone de Beauvoir: “Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Debes permanecer alerta durante toda tu vida”. La filósofa no hablaba de Estados Unidos, pero la frase aplica perfectamente. También en Argentina.





