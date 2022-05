28/05/2022 - 22:05 Opinión

Nuestra vida parece siempre basada en conceptos que son certeros en nuestro espíritu, pero difusos en las palabras. Efectivamente, muchas de nuestras emociones se expresan en palabras que las decimos con una claridad meridiana –por la seguridad que las acompaña- pero, que al definirla recurrimos no a la certeza de la definición sino a los más variados recursos de la literatura: metáforas, imágenes, circunloquios, elipsis más por su belleza que, generalmente, por la precisión que le asignamos.

Así, con citas de poesías, canciones o dichos – populares o asumidos como familiares (mi abuela dijo…)- procuramos dejar claro que es lo que entendemos.

Finalmente, o en último caso, apelamos a lo que parece ser el último bastión de la certeza para una discusión: la experiencia personal. Así, las cosas más fundamentales de la vida son definidas con ese conjunto de cosas que definen el espacio propio. Eso suele pasar para palabras como amor, amistad, felicidad, alegría y, la que nos interesa particularmente hoy, patria. Nos interesa hoy, puesto que el miércoles pasado, según el calendario de efemérides argentino, fue el día de la patria.

Esta sería definida según el diccionario como la “tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”. Nacemos donde nacemos y eso nos da una patria, a veces ella nos expulsa y alguien nos adopta. O, a veces, simplemente alguien más nos adopta y nos permite tener dos patrias. Otras alternativas se pueden pensar. Lo cierto que la patria surge porque surge, parece externa y circunstancial. Salvo por eso de los vínculos que aparecen cuando nos dedicamos y se van armando con lo que uno dispone. Así la patria, creo, estaría dada por esos vínculos y no por otra cosa. En otros términos, no hay patria posible si no hay personas que se encuentren y que, a veces, trabajen juntos por una noción de bien común que exceda sus propias narices. Así se consigue que gente, que no conocemos, ni conoceremos, que viven en el mismo espacio que se llama, por ejemplo, Argentina, tengan un poco más de justicia, de equidad y, ojalá, sean más felices. Celebro la posibilidad de deleitarnos con una música común, que pueda emocionarnos de manera conjunta, sea un himno, una cumbia, una chacarera, una melodía romántica, una tarantela o un rock.

Bendigo la posibilidad de escuchar una forma de contar las cosas que nos resulte agradable o que nos permita encontrarnos un poco más. Me encanta que cuando alguno de mis compatriotas obtenga un logro –deportivo, cultural, artístico, creativo o de paz- podamos tener un momento de felicidad sincero, aunque fugaz y prestado. Todo eso produce, sin dudas, una sensación maravillosa de esperanza por el futuro que nos cabe a quienes compartimos suelos y cultura – en su sentido más amplio-. Pero la patria, como real, sigue siendo ese puñado de personas con las cuales cada uno puede disfrutar el encuentro y la diferencia, aquellas personas que estuvieron a mi lado ante la injusticia grande o pequeña, aquellas a las que pude ver el blanco de sus sonrisas, la forma reconocida de la tristeza; aquellas personas que no dudaron en tomar mi pan y ofrecerme su bebida; aquellas personas que, a su modo, con sus palabras, con su lenguaje, me cobijaron, me recibieron y fueron recibidos y cobijados por mí. Esas personas de ayer, de hoy y las que están por venir, porque cada día nuevas personas se suman. Porque la patria no es, quizás, sólo el terruño sino el camino y este siempre es el encuentro, con el otro, que es el igual, sea cual sea su idioma, su religión, su piel, su diversidad, recordando que yo soy ese otro para él/ella. Mi patria, lo digo, no sabe de idiomas –aunque mi facilidad sea con uno solo-; no sabe de límites, aunque ellos me impidan e impidan a otros el encuentro, no sabe de otra ideología que el creer que a veces el verdadero color de la bandera que nos hace falta sea aquel que podamos pintar entre todos y todas y que nos cobije y que jamás, jamás de los jamases, excluya la diferencia.

@franciscoviola.salud sexual