La guerra en Ucrania y los alimentos: mucho más que un conflicto lejano

03/06/2022 - 23:28 Opinión

La guerra en Ucrania ha desencadenado una serie de eventos que complicaron el panorama de la economía mundial, muy especialmente el mercado agroalimentario.

Si bien hay más interrogantes que respuestas, especialmente para poder arriesgar qué implica esto para el país, podemos plantearnos los desafíos y las oportunidades que enfrentamos.

El nivel de profundidad o complejidad que podría tener es un tanto incierto y está ligado al tiempo que dure el conflicto, pero contamos con un antecedente inmediato anterior que es necesario tener en cuenta: la pandemia iniciada en 2020. De hecho, se plantea la teoría de los factores concurrentes. Es decir que probablemente sin la pandemia, el efecto del conflicto en los alimentos hubiese sido distinto.





Lo que inició el Covid, lo profundizó la guerra

Durante 2020 y 2021 estuvo en crisis el transporte marítimo por las restricciones de acceso a los puertos y la disponibilidad de tripulaciones impactadas por el virus que afectaron el normal abastecimiento que derivó en un incremento de precios, que aún continúa. En este sentido, los fletes de carga de granos se incrementaron entre un 40% y 60%, de acuerdo a los destinos. Se debe aclarar que varios análisis del efecto de la guerra se centran en las superficies y las producciones de Ucrania y Rusia, pero desde otro punto de vistalos efectos más complejos son más “estructurales” que “numéricos” porque ahora se trata de cuestiones geopolíticas y no sólo de mercado.

En un artículo que se redactó el año pasado para este diario se resaltaba que estamos inmersos en una “guerra fría alimentaria” de carácter global con cuatro actores principales: China, Estados Unidos, Rusia y Europa. También se describió una suerte de “invasión” china en todo el mundo en el mercado agroalimentario. Esos hechos demuestran que es una realidad de la que el país no puede estar ajena por la importancia estratégica que representa a nivel mundial, aunque pareciera que muchos no alcanzan a percibirla. Debemos estar atentos y definir una política estratégica clara para no ser sólo espectadores.





Producción, stocks y consumo

La situación demostró el frágil equilibrio del sistema de consumo, producción y stocks, principalmente de commodities. La práctica de acumular grandes stocks en los países consumidores se abandonó abonada por una larga paz bélica, hacia un modelo de reservas mínimas necesarias para reducir infraestructuras y costos financieros.

El antiguo paradigma de stocks estratégicos alimentarios había sido abandonado, aún en países grandes como China y Rusia. Esa fragilidad se vio profundizada nuevamente con la invasión de Rusia a Ucrania, que inmovilizó el comercio y los stocks de trigo, cebada y maíz ruso y ucraniano, alterando no sólo los precios, sino la provisión misma.





El regreso de los stocks estratégicos y la especulación

Es también importante destacar el factor especulativo en los precios de los futuros, con una fuerte retención de stocks en algunos países que actúan como intermediarios o puntos de acopio de tránsito. Este fenómeno muy ligado a la transnacionalización de empresas comercializadoras que en países como Rusia o China reemplazaron a los viejos sistemas de compras estatales. Esta situación ya está cambiando drásticamente a nivel de Estados. Rusia retiene stocks de trigo e impide la salida de los de Ucrania,más allá del conflicto y como objetivo estratégico. El 16 de mayo. India prohibió la exportación del mismo producto prevista en 10 millones de toneladas, generando una suba casi inmediata del 6% en los precios internacionales.

Si “solo” ese volumen alteró así los precios, ya nos dice bastante de lo frágil de la situación. El mismo país asiático prohibió las exportaciones de azúcar a partir del 1 de junio, y teniendo en cuenta que es el segundo exportador mundial después de Brasil, seguramente repercutirá en los precios internacionales.

En resumen, todo parecería indicar que los “stocks estratégicos” están regresando en el mundo para quedarse por algún tiempo, lo que implicaría dos cosas: que se incrementarán los stocks de reserva estratégicos de trigo al menos un 25% generando mayor incremento de precios. Es muy probable que este fenómeno se extienda también al maíz y la soja, en granos y subproductos, pero probablemente en menor medida que el trigo. La guerra no sólo alteró el mercado de los alimentos, sino también del petróleo y derivados, especialmente el caso de los fertilizantes y agroquímicos, lo que generó una gran volatilidad, sumado al factor especulativo que incrementó los costos de producción de manera casi inmediata.





Aumento del transporte de alimentos

También se produjo una suba desmedida de los fletes de contenedores, es decir para toda aquella carga que no puede ser transportada en bodegas. Esto ocurrió a través de una suerte de “cartelización” (acuerdo para subir precios y evitar la competencia) de las principales navieras, que arrastraron al resto. Más allá que los contenedores de carga general son iguales físicamente (los fletes varían de acuerdo al producto que se coloca en ellos y a los destinos), se observaron subas de hasta el 700%, alterando notablemente la competitividad en algunos casos y la rentabilidad en otros, lo que aumentó la brecha relativa por distancia. Un caso concreto es que por ejemplo el flete en un contenedor de 20 pies para 18 tn para miel desde Argentina a Alemania pasó de U$D 800, en enero de 2020, a U$D 3.700, en abril de 2022; es decir un 450% de incremento. Este aumento ya se venía produciendo con anterioridad al conflicto en Ucrania, es decir no fue el motivo. En algunos casos, el incremento de los precios absorbió esa diferencia de fletes, pero en los hechos fue una transferencia de la misma hacia las navieras y no hacia el exportador o al productor. En otros, no tan críticos o esenciales, no existió incremento y el país perdió competitividad.





Condicionantes logísticos del país

Hoy más que nunca extrañamos a Elma (Empresa Líneas Marítimas Argentinas), la naviera de bandera del Estado dilapidada y destruida durante la década del ´90, al igual que los FFCC, que permitían y garantizaban un equilibrio y competitividad en la logística internacional como factor estratégico. Deberíamos, como país, retomar este camino y considerar al transporte un factor estratégico para evitar una dependencia y condicionamiento de empresas extranjeras sobre un activo nacional.





Los alimentos como activos estratégicos

No todo es “mercado”. No todo se regula por “oferta y demanda”. Sólo basta mirar lo que hacen los países de primera línea, incluso aquellos que propugnan el “libre mercado”.

Los alimentos ya son un activo estratégico de las naciones, incluso más que las armas. El hambre asusta más que las muertes por conflictos bélicos. Rusia ya emplea al trigo y maíz como un elemento de presión para evitar las sanciones en su contra, al punto tal que algunas voces ya hablan de riesgo de hambruna, con lo cual ya queda en claro que es casi una realidad que los alimentos son casi armas virtuales. Rusia y Ucrania representan el 14% de la producción mundial de trigo, pero el 27% de las exportaciones totales y este conflicto demostró lo frágil de una situación global de la que todo el mundo está tomando nota y comenzará a obrar en consecuencia, es decir retomar el camino de los stocks estratégicos que hasta hace no muchos años se consideraba el equivalente al consumo de un año de su población. Esto traccionará fuertemente hacia un incremento de la producción y los precios porque la demanda será sostenida y firme. La incertidumbre de la duración del conflicto no augura un cambio en la situación en el corto y mediano plazo.





Alzas sostenidas de los alimentos

Independientemente de que inicialmente el impacto en los precios se trasladó principalmente a los granos y oleaginosas, paulatinamente se extiende al resto de los alimentos. La duda es si esas alteraciones vinieron para quedarse. De acuerdo con lo observado, los precios no variarán al menos en un par de años, lo cual indicaría que no habrá variantes sustanciales hacia la baja, de hecho, todo indicaría que continuarán en alza. Ya el Banco Mundial en su Outlook de abril prevé incrementos del conjunto de alimentos de un 20% en 2022, aunque para el trigo lo estima en un 40%. En resumen, el fuerte incremento en los fletes, especialmente de los contenedores, sumado al conflicto en Ucrania en sí mismo y el temor a futuras crisis con el aumento de stocks de reserva, complican el panorama agroalimentario mundial.





Oportunidad y desafíos para el país

Como toda crisis, también trae aparejadas oportunidades para algunos países, entre ellos el nuestro, por su gran capacidad de producir, pero con el desafío de mantener los precios internos a valores razonables. Es de esperar que el único escenario en el cual no se restrinjan las exportaciones de trigo o se incrementen drásticamente las retenciones, sería una campaña al estilo “sembrar hasta en las macetas”, donde los grandes excedentes de producción puedan ser exportados, probablemente a cambio de “cupos” de entrega al mercado interno a precios pactados.

La necesidad de dólares frescos del país también es un ingrediente de peso. Hay que tomar conciencia de que nada volverá a ser igual en el mercado agroalimentario mundial por un período aún incierto, por ello hay que actuar con visión estratégica para afrontar el desafío de cuidar la accesibilidad local a los alimentos a precios razonables, sin por ello afectar los incentivos a la producción de los alimentos que pueden generar un creciente ingreso de divisas en un mundo con precios al alza.