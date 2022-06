05/06/2022 - 03:00 Opinión

Las redes sociales se han impuesto como una forma concreta de relacionarse. En ella, aprendimos a exponer una enorme variedad de cosas. Muchas con una idea estética, porque uno se expone en las mismas y, generalmente, lo hace del modo que cree mejor. Las redes sociales son una herramienta y, por lo tanto, cumplen con las generales de todo utensilio: lo podemos usar bien, regular o mal.

Lo cierto es que es una herramienta que no siempre aprendimos a usar, sino que, por ser fácil, disponible y simpática, nos sumergimos en ella del modo que nos salió. Existen algunas obviedades que debemos remarcar:

1- La red social no es la vida, sino una forma de exponer lo que seleccionamos. Hay, obviamente, mucho de montaje. A veces eso nos favorece, otras claramente no. En algunos casos somos cautos para no producir ni sufrir daño. Otras somos medio tontos e ignorantes y, también lo digamos, hay gente que puede ser dañina y cruel con esa herramienta.

2- La red social muestra algunos elementos de la persona, pero no es la persona. Sigue siendo una imagen que uno expone sea para que la otra persona lo crea o lo imagine. Pero las personas reales aciertan y se equivocan siempre y lo hacen en el cotidiano donde la vida pasa.

3- La red social es de mucha utilidad, pero no es imprescindible. No podemos negar que lo es. Lo que tantas personas hubiésemos dado hace unos años, cuando el peregrinar nos llevó a otras tierras para tener esta posibilidad del contacto virtual permanente. Pero la vida, volvemos a ella, pasa por la capacidad de encontrarse, en un aquí y ahora, y allí producir, con suerte, la magia que surge de estar cerca. Aclaro me refiero a la magia que surge de la sensualidad, pero también esa que permite la conversación donde uno acierta tonos, ideas y debates.

4- La red social es de fácil uso, pero se puede –debemos aprender a usarla. No me refiero a saber cuestiones técnicas únicamente, es más ni siquiera primordialmente. Sino lo previo. Lo que nos olvidamos de averiguar porque lo consideramos obvio: ¿para qué la quiero usar? ¿qué busco con ella? ¿Qué deseo exponer en ella? ¿Qué me favorece y en qué me perjudica? ¿Cómo puede ayudar y en qué puede perjudicar a los demás? Y, quizás, la más importante: ¿cuánto lugar me dejará para la vida real donde puedo crecer, gozar y sentir?

La generación de nuestros hijos es llamada la de los nativos digitales, han nacido y crecido en la omnipresencia de estas redes sociales. Sin embargo, estos cuatro puntos siguen siendo aún más importantes y necesarios. Sobre todo, porque deben aprender desde la facilidad de saber hacer algo (lo digital) a construir relaciones en lo analógico y, sobre todo, evitar y evitarse el daño. Seré obsesivo, pero no por ello, deja de ser verdad. Esa herramienta y esa protección imprescindible también es parte de la educación sexual integral que aún nos debemos.