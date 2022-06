¿Y si la política abraza la prudencia?

07/06/2022 - 15:10 Opinión

El ex embajador Diego Guelar habló con Infobae sobre dos temas claves. Primero, la IX Cumbre Iberoamericana, sobre la cual manifestó: “Es un error americano la exclusión. No concuerdo con las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero al igual que en la ONU, deben estar. Y es adentro donde deben sacarse todos los trapitos al sol. También debo aclarar que las tensiones entre Estados Unidos y Argentina no nacieron con el peronismo, sino con Roque Sáenz Peña en 1889″. El segundo tema, y no menor, se refiere a la necesidad de que la política argentina reconozca el avance de la antipolítica: ”La importancia de Javier Milei es que muestra al rojo vivo distintas situaciones para que los políticos reaccionen a tiempo”. Y la política sigue dando vueltas carnero, es decir, gira, roda, viaja sobre sus propias falencias, retroalimentando los posicionamientos del diputado Milei.

Veamos: desde el oficialismo Cristina de Kirchner sigue su derrotero de vaciarle a su Presidente el gabinete de los colaboradores elegidos por él para cada gestión. A saber: Felipe Solá, Matías Kulfas, Ginés González, Daniel Arroyo, Agustín Rossi –hoy de nuevo en funciones-, María Eugenia Bielsa, Marcela Losardo, Nicolás Trotta, Roberto Salvarezza, Luis Basterra , Sabina Frederic, el vocero Juan Pablo Biondi y Santiago Cafiero, corrido de sus funciones. ¿Será Claudio Moroni el próximo? ¿Será Martín Guzmán? Hay tiempo. Un tiempo que el Presidente no tiene para acomodar los problemas de la Argentina. El ministro de Economía tiene una fecha límite, pero estipulada por el propio Presidente, quien lo invitó a tener resultados positivos sobre la inflación para esperar la primavera. A propósito del Presidente, su voluntad de achicar distancias con su mentora en actos públicos, por lo visto a Alberto Fernández ya no le sirve. Es probable que el acto de los 100 años de YPF haya sido la última vez donde coincidan en un mismo evento.

A esta altura, esta cronista cree que especialmente la coalición de gobierno, pero no está exenta la coalición opositora, debieran hacer de la prudencia su principal plan estratégico con eje en las declaraciones para evitar que la antipolítica los fagocite.

El Presidente muestra rápida reacción para con funcionarios cuyas acciones señala su Vice. No ocurre lo mismo para con los sostenidos por CFK y La Cámpora, donde la tolerancia es exponencial.

Sobre los episodios del viernes y sábado últimos hay poco que agregar. Con respecto a la obra del gasoducto Néstor Kirchner, la misma sigue en pie. Sencillamente porque el país lo necesita sí o sí. Es de esperar que la oposición lo entienda. Los caños o son los fabricados por Techint o hay que darle trabajo a los chinos.

Hoy se reúnen los empresarios agrupados en AEA, dado sus veinte años. El ministro Guzmán hablará ante 250 hombres de negocios, llevará precisiones sobre el nuevo impuesto a la renta inesperada (¿el número 166?), que al cierre de este análisis anunciaba junto al Presidente. Según el tributarista Cesar Litvin, dicho proyecto es “un verdadero atentado contra la creación de empleo, la inversión y la necesidad que tiene hoy Argentina de buscar productividad”. “Las empresas que abarcaría con utilidades de más de $1000 millones en el año ya están pagando impuesto a las ganancias con una tasa efectiva del 39,55%, la cual ya es una alícuota muy alta. Según la Ley 27.430 de 2018, la alícuota que debería estar vigente hoy sería del 25%, pero la ley de Solidaridad la dejó sin efecto. Argentina en el ranking establecido por el Banco Mundial del 2020 sobre datos del 2019 sobre carga impositiva, se ubica en el penúltimo lugar: por cada $100 de utilidad se tributa 106.35%, cuando el promedio mundial es un 41%. Aplicarlo sería una pésima señal”, agregó.

También la coalición opositora viene atravesando distintas tensiones internas, recordar que el viernes 27 de mayo la Convención Nacional de la UCR, marcó el andarivel ideológico que cree debe caminar JxC: la social democracia desechando todo atisbo de centro derecha. Es de público conocimiento que el ex presidente Macri referenció como populista al gobierno de Irigoyen, motivando una carta de rechazo por parte del presidente de ese partido. Infobae consultó al diputado Maximiliano Abad, presidente dela UCR de Buenos Aires, sobre si esta situación era un punto de inflexión que llevaría a la ruptura de JxC. Abad: “Yo creo que hay que sostener y ampliar la coalición en torno a un programa, porque una cosa es ampliar y otra amontonar. Los amontonamientos los paga la gente, cuyo ejemplo es el armado electoral del gobierno. Mauricio Macri le viene pegando a la UCR en los últimos veinte días. Por eso el planteo de Morales es que si Macri quiere romper, que lo diga”. Por su parte el vicepresidente del PRO, Federico Angelini, al ser consultado por este medio, manifestó: “Llevar a lo público una discusión como lo hace Morales es una gran irresponsabilidad, y muestra cierta intención de tensionar la unidad de JxC. El gobernador de Jujuy con esto se aleja del sufrimiento de los argentinos al referirse a un hecho histórico menor con tanta agresividad y no menciona la catástrofe a la que nos está llevando el kirchnerismo. El PRO no va a ser funcional a este desvío de atención del gobierno que día a día se muestra más incapaz donde ahora se acusan mutuamente de corrupción en público. Nosotros desde el PRO y JxC seguiremos con la agenda de la gente: boleta única, ficha limpia, baja de impuestos, etc”.

Hay dos Argentinas, la de las provincias, en donde hay pleno empleo en rubros como textil, alimento, metalmecánica y turismo, aunque no saben que hacer con los pesos (inflación) y hay mucho trabajo en negro. Se está desaprovechando una oportunidad única, tal vez porque los vasos comunicantes del interior cuando llegan a los factores de poder de decisión son obturados por la otra Argentina, que se pierde en la pelea por sus propios intereses.

La mesa chica de CGT resolvió realizar un acto en Obra Sanitarias a fines de junio con representantes del sindicalismo de todo el país, para conformar la mesa sindical peronista incorporando a la juventud y a la rama femenina, con la intención de realizar un gran acto el 17 de octubre en un estadio de fútbol aún a decidir.

Por María Herminia Grande

Fuente: Infobae