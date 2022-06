Cuando el sueño de ser padres se ve interrumpido por falta de un diagnóstico adecuado

09/06/2022 - 13:04 Opinión

José Omar Latino. Profesor titular de Obstetricia en la Facultad de Medicina en la UBA





El 9 de junio se conmemora el Día Internacional de la Trombofilia, una forma de concientizar sobre esta condición y hacer públicos los medios de diagnóstico y tratamiento.





Afortunadamente, en la Argentina le Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera infancia (llamada de los 1000 días) establece que para aquellas personas con sospecha de trombofilia, el Estado tiene la obligación de "procurar el acceso a los estudios diagnósticos gratuitos y a los tratamientos establecidos para tal condición, tanto para las personas con cobertura pública exclusiva como para quienes posean otra cobertura social".





En primer lugar hay que tener en cuenta que la trombofilia no es una enfermedad. Es un factor de riesgo. ¿Y por qué hablamos de la trombofilia como un factor de riesgo?, porque en 1995, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia definió? a la trombofilia como una tendencia aumentada a la trombosis, es decir, un factor de riesgo. La trombosis es un trastorno del sistema sanguíneo, que se caracteriza por la formación de coágulos (trombos) a partir de sus constituyentes. Es un trastorno del contenido de sistema sanguíneo (de a sangre propiamente dicha) y no del continente (el vaso sanguíneo).





Estos coágulos o trombos interrumpen total o parcialmente la circulación de la sangre, impidiendo su pasaje por el sistema sanguíneo, y todos sabemos que la sangre es el líquido de la vida, ya que transporta oxígeno, y sin oxígeno no hay vida. Esta es la razón por la cual todas las complicaciones que producen las trombofilias se deben a la falta de llegada de la sangre al órgano que presenta la trombosis.





La trombofilia puede afectar al embarazo presentando aborto a repetición, es decir, 3 o más abortos, feto muerto, hipertensión durante el embarazo, desprendimiento de placenta antes de tiempo, restricción de crecimiento fetal dentro del útero y parto prematuro antes de las 37 semanas de gestación.





Las trombofilias se clasifican en hereditarias y adquiridas. Las hereditarias se deben a una alteración genética en alguno de los componentes de la sangre que intervienen para que esta no se coagule dentro de los vasos, esos componentes son la Proteína S, Proteína C y Anti- trombina, pero también podría presentarse alguna alteración estructural en alguno de los factores de la coagulación, como en el llamado Factor V Leiden o la Protrombina G 20210 A ,cuya presencia favorece la coagulación de la sangre. En el caso de la adquirida, esta? representada por el paradigma de todas las trombofilias que es el "síndrome antifosfolipídico (SAF), que es una enfermedad autoinmune sistémica caracterizada por la presencia de trombosis arterial o venosa, aborto a repetición, muerte del feto, complicaciones obstétricas como el parto prematuro, el menor crecimiento adentro del útero y el desprendimiento de la placenta antes de tiempo, todo esto acompañado con la presencia de anticuerpos contra los fosfolípidos, que es una sustancia que forma parte de las membranas de las células de todo el organismo. Esta es la razón por la cual es una enfermedad autoinmune porque el organismo reacciona contra si? mismo.





Para el diagnóstico SAF se deben cumplir las siguientes condiciones: al menos un criterio clínico de SAF obstétrico o SAF trombótico; más un estudio de laboratorio positivo.





El SAF obstétrico se da ante la perdida de embarazo mayor a 10 semanas; nacimientos prematuros antes de las 34 semanas de gestación; y/o tres o más abortos tempranos antes de las 10 semanas de gestación. El SAF trombótico está representado por episodios de trombosis arterial y/o venosa en cualquier órgano o tejido.





El tratamiento de las trombofilias se basa en administrar aspirina en baja dosis y heparina, una sustancia que es anticoagulante.





Los estudios diagnósticos y el tratamiento no son de bajo costo y por eso muchas veces escuchamos pacientes angustiadas, que presentando esta patología no tienen acceso posible a un centro privado de fertilidad o cobertura social para este diagnóstico y eventual tratamiento. Para esos casos, en el Hospital Dr. Carlos G. Durand de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona desde hace más de 30 años un consultorio de enfermedades autoinmunes trombofílicas y embarazo donde en forma gratuita se realiza el diagnóstico y tratamiento de Trombofilia en toda paciente que no tenga cobertura social.





Es muy importante tener en cuenta que cuando una mujer presenta abortos repetidos, o se le murió? un bebe en la panza, si tuvo alta presión durante el embarazo, si se le desprendió? la placenta antes de tiempo, si su bebe tuvo bajo peso al nacer o un parto antes de tiempo, se debe hacer una consulta antes de volver a embarazarse, ya que puede tener trombofilia.





Sin tratamiento solo se tiene el 20% de posibilidad de tener un hijo vivo y sano, y con el tratamiento adecuado las posibilidades de tener un hijo sano se incrementan a un 85% siendo esto muy significativo.





Ante estas circunstancias y la sospecha de trombofilia es muy importante realizar esta consulta previa al planificar un nuevo embarazo, tanto para la salud física y psíquica de la madre como para aumentar las posibilidades de nacimiento del bebé, porque cuidarse es quererse ... Pensalo!"