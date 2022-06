Mama Antula, santa para nuestro tiempo: discípula del Dios amor

10/06/2022 - 22:43 Opinión

"Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor" (1 Jn 4, 7-8)

El amor a Dios y al hermano es uno solo, porque el amor proviene de Dios y amarlo con todo el corazón y amar al prójimo como uno se ama a sí mismo nace de Dios, que es amor. En los santos, estos mandamientos, que según Jesús son fundamentales para la vida del discípulo (Mt 22,40), van unidos en la experiencia de fe y se nutren mutuamente.

Mama Antula, no fue la excepción: vivió de manera heroica el amor a Dios y al hermano de un modo extraordinario de tal manera que todo lo que pensaba, decía y hacía estaba impregnado por este amor que procuraba la gloria de Dios y la salvación de las personas.

La sierva de Dios vivió y enseñó por el testimonio de su vida a estar unidos a Dios, amándolo en cuanto es amable, teniendo el corazón habitualmente puesto en El y sirviéndolo en su Hijo con obras orientadas solamente a su mayor gloria. En la solicitud al Virrey Cevallos del 6 de agosto de 1777 dice: "Yo he recorrido todas las ciudades de esta provincia del Tucumán comenzando con la de Santiago del Estero hallando siempre a Dios propicio para conmigo, y para obra tan de su agrado…Y después caminar por donde Dios fuese servido mientras me dure la vida.." Dios ocupaba el centro de su corazón y de sus decisiones más trascendentes.

La íntima amistad con el Señor, que la Beata cultivaba a diario en sus largos momentos de oración frente al Cristo Eucaristía, o a través de la devoción a su madre, “la dolorosa”, animaban toda su vida. La oración sostenía su fe y sus desvelos cotidianos. En la carta que escribe al Padre Juárez el 7 de Agosto de 1780 expresa: “meditando cuánto merece ser amada la Bondad infinita de mi Dios, juzgo muy corto recinto la estrechez de este mundo y de millares que hubiera, para ofrecerlos con los posibles, todos cubierto de inocencia o penitencia a su honor y gloria. Ya que no lo puedo servir con obras de esta naturaleza, lo deseo”. El reconocimiento de la grandeza del amor de Dios frente a las obras humanas, aún las de mayor envergadura, como la que ella realizó, le hacen tomar conciencia de la pequeñez de su obra y por eso, anhela con todo su corazón que Dios sea conocido, amado y glorificado según la medida de su divinidad.

El mandamiento nuevo: “ámense los unos a los otros como yo los he amado” que enseñó Jesús a sus discípulos (Jn 13, 34) encontraba su cauce en el obrar de Mama Antula. Era la fuente de inspiración de su comportamiento, no había obstáculo o dificultad que no se proponga sortear, incluso la de su propia enfermedad, a la hora de servir a los demás.

El mayor regalo que una persona puede hacer a otra es darle a conocer el amor de Dios, que no sólo sanará las heridas de su alma, sino que también dará sentido a su vida y le alcanzará la salvación eterna. En la carta que la Beata escribe al Padre Juárez el 25 de enero de 1785 dice: “siempre me ha ocupado el corazón, más el deseo de la salvación de las almas, redimidas con la sangre del Hijo de Dios, que las mayares penitencia de los santos”. Ella creía firmemente que el mejor bien que se le puede hacer a una persona es comunicarle el amor de Dios, y esto lo hacía con una ternura maternal única.

En el “Estandarte de la mujer fuerte” queda patente su Misión Apostólica: “Ella es, dicen, una de las más fervorosas misioneras apostólicas que se han visto y su vida es un milagro continuo. Su caridad indecible alivia y pone en paz las familias, media en las diferencias entre el Obispo y el Gobernador del Cabildo y el clero inferior: en fin, todo el pueblo la consulta y la llama Madre”.

La maternidad espiritual de Mama Antula es un sello singular que califican su santidad y la heroicidad de su caridad. Sin lugar a dudas, que el pueblo de Dios la recuerde como “Mama”, en un tiempo donde escasean los gestos maternales de amor y cuidado para con el pueblo, es un signo indeleble de su caridad para con Dios y con los hermanos, por eso, con singular devoción podemos decir que es un modelo de santa para nuestro tiempo.