¿Por qué Los Pumas juegan en Santiago?

14/07/2022 - 12:29 Opinión

Por Fernando Rodríguez Leal

En clave de pregunta, retórica, por cierto, el título de este comentario tiene la vocación de ser una respetuosa invitación, en el mes del cumpleaños 469 de la Madre de Ciudades, a mirarnos a nosotros mismos con orgullo. Porque tengo la convicción de que es un acto de justicia y porque estoy persuadido de que tengo también, como santiagueño, la “obligación” de la esperanza y del “hacer”, en tiempos de desconcierto generalizado a nivel macro político y macro económico.

Una posible respuesta puede, tranquilamente, incluir tanto lo bello de nuestro invierno norteño como las políticas deportivas de la UAR y los merecimientos dirigenciales de la USR, todo a tono con los lineamientos de la IRB en cuanto a unificación y sincronización de estrategias de formación de jugadores y capacitación de heads coaches ); o el hecho de tener Pumas santiagueños desde hace un buen tiempo, tales los casos del ya histórico “Legui”, hijo de Tori (que para los sesentones rugbiers telúricos, es como decir Thor con matillo y todo…) y, hoy y aquí nuestro talentoso Lezana y nuestra “Bestia” Isa.

Entonces y también recordando (para ser sincero con una gruesa cuota de sana y orgullosa nostalgia), coberturas de Pumas-All Blacks; Pumas-Francia, Pumas-Springbocks, entre otras y todas para EL LIBERAL en tierras ajenas, allá por finales de los 90’, saberlos hoy a “tiro de pregunta”, paseando por gimnasios del centro o entrenando en la cancha de “nuestros” Old Lions y, fundamentalmente, respirando y conociendo Santiago a escasas horas de pisar el césped de nuestro Estadio Único, trasciende la necesaria crónica o valoración puntual de la noticia o hecho periodístico en tanto tal. Porque esta vez, miles de comprovincianos, por vez primera, los tuvieron a su lado y los verán jugar personalmente.

Ahora, sin dudas, la “pregunta del millón” queda habilitada: ¿qué tanto valor tiene eso? Una respuesta puede ir por el lado de decir que tiene el mismo valor de la primera carrera de TC, o de MTGP o el autódromo de Termas, o del Primer Mundial de BiciCross o de un certamen internacional de Natación en nuestro Polideportivo… o una Feria del Libro, o una Muestra Tecnológica en el Nodo… Pero otra, que creo la más importante, porque rompe la mera anécdota, pasa por el lado de lo simbólico. Los Pueblos, como tales, no avanzaron a lo largo de la historia del mundo por construir cosas, sino por crear, sostener y afianzar SU identidad desde lo simbólico. Y poder sentirnos parte de nuestro tiempo, accediendo a experiencias vivenciales que nunca antes habían sido acercadas a suelo santiagueño, tiene una más que fuerte carga simbólica, que tenemos el desafío de comprender.

Y es justamente, esa variedad de perfiles, lo que caracteriza a una sociedad “en progreso”. Porque a manos de los que lo ven todo apocalíptico y desalentador, esta “forma de mirar”, simbólica, corre peligro de extinción. Y no debemos permitirlo.

Es que, si bien no somos una isla escindida de la realidad nacional, sí somos una provincia que, con orden en la administración, estrategias contra cíclicas que contribuyeron a la preservación y generación de empleo; con apoyo a la producción primaria y al incremento de valor agregado y, sobre todo, dándole lugar y oportunidades a los diferentes sectores, fuimos capaces de otros tantos logros, de diferentes características, en otros planos y con otros alcances, pero todos, igualmente resultado de un trabajo sostenido en el tiempo.

Y la crónica institucional, cuenta que, allá por el 2006, una visionaria iniciativa cobró forma concreta cuando, con el fuerte apoyo del Gobernador Zamora, un joven y más que lúcido equipo de profesionales especializados en Políticas Públicas, sembró amplios espacios de toma de decisiones, de estrategias y modos de gestión gubernamental. Cursos, Maestrías, Seminarios, Disertaciones. En síntesis, una verdadera Escuela de Gobierno que potenció las vocaciones de servicio público de tantos operadores como lugares de responsabilidad existían y surgían en aquel nuevo mapa provincial que comenzábamos a dibujar. Vaya si aquella no fue, una forma de militancia cívica que mejoró los niveles de la Administración.

Los frutos de aquella capacitación, eran parte de una visión política estratégica para el crecimiento y desarrollo humano y cimentaron múltiples y variadas políticas públicas que, paulatinamente, se convirtieron naturalmente en una nueva forma de concebir la administración ejecutiva del Estado. Una forma que apuntaba a entender la responsabilidad de la gestión gubernamental como un todo articulado, pero siempre antropocéntrico y con un sujeto cívico activo y protagonista. Para ello, esa articulación debía trascender lo estrictamente estadual local, para incorporar, como variables ciertamente irreemplazables, al ámbito de las instituciones oficiales e intermedias no solamente provinciales, sino nacionales, públicas (en tanto oficiales) y privadas, en tanto puntos neurálgicos de efectiva ponderación de lo social y humanista/deportivo.

Mucho se hizo desde entonces, muchas veces contra vientos y mareas. Y no solamente porque la “crisis económica” sea, a nivel macro político, un rasgo de nuestro tiempo histórico, sino también porque costó mucho (y en algunos aspectos sigue costando), el afianzamiento de una nueva cultura identitaria santiagueña, que nos marque a fuego la convicción de que podemos desarrollarnos y construirnos como sociedad y como comunidad, sin el desarraigo y la emigración como condiciones o factores forzosos. En definitiva, podemos decir que no nos fue fácil Ser y Vivir sin “culpa” porque la vida, según nos habíamos acostumbrado, era algo que solo podía vivirse lejos de aquí, lo que, está visto hoy, a 201 años de nuestra declaración unilateral de Autonomía, no es cierto.

Hoy, como en tantas disciplinas, tenemos muchos clubes en cada polo estratégico de la provincia. Miles de niños que hicieron realidad el rugby popular, inclusivo y no elitista, que allá por los 80’, soñara un Secretario de Deportes de la Nación, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, desplegando en tal sentido, un plan estratégico que cuajó en los más variados rincones del país y cuyos frutos, vemos con alegría cada fin de semana en tantas canchas locales.

La serie que cierran el sábado Escocia y Argentina, es importante por definitoria (en Jujuy ganamos 26-18 y en Salta perdimos 29-6). La actitud del equipo del debutante Michael Cheika es innegable, aunque evidentes falencias para dominar los puntos de contacto aparecen preocupantes y, sobre todo y más allá de cierta debilidad en defensa, no acertamos todavía en una más eficaz finalización de jugadas de try. Por supuesto que el panorama es alentador, más todavía si tenemos en cuenta que, seguramente, Lavagnini, Matera, Gallo y nuestro vecino tucumano, el “Negro” Orlando, volverán a sus puestos para esta verdadera final.

Desde que llegaron el lunes, Los Pumas nos invitan por WhatsApp a estar cerca de ellos y, a diferencia de otros profesionales deportistas de realidades más “endiosadas”, estos changos, sin custodios, se abrazaron con todos, respondieron consultas propias del juego y avivaron, hercúleamente, la llama sagrada de nuestro amado rugby. Bienvenidos Pumas y nos vemos el sábado