Los ESPORTS, la nueva era del Periodismo Deportivo

15/07/2022 - 13:45 Opinión

Por Lautaro Pucacco. Responsable de la Tecnicatura Universitaria en Periodismo Deportivo de UADE

El periodismo deportivo tradicional está en crisis. Está claro que no se trata de una de esas tantas premisas que persisten y que no encuentran fundamentos genuinos para sostener una teoría. Hace varios años que la profesión entro en debacle, los números disminuyen, las empresas se rehúsan a reinvertir su capital y las multitudes buscan refugiarse en los nuevos formatos de entretenimiento, esos espacios interactivos modernos que contribuyen a calmar y saciar la sed de información. Muchas otras veces son los propios medios y sus protagonistas quienes tienden a confrontar con los nuevos formatos sin percatarse que detrás de todo cambio hay un flujo cada vez más creciente de usuarios.

El periodismo deportivo está en crisis pero no en peligro. Es indispensable que sus protagonistas adquieran las capacidades y habilidades necesarias para discernir y diferenciar esta realidad, de poder adaptarse a las exigencias y demandas actuales de la audiencia. Estamos ante una comunidad que está en constante transformación, atenta e involucrada a lo que sucede a su alrededor en materia de género, política y medio ambiente. Estás plataformas multimediales generaron el espacio propicio para atraer y cautivar a esa porción generacional reacia a los medios emblemáticos de comunicación.

Es en este nuevo escenario de exposición que surgieron estructuras acordes como Twitch y Tik Tok. Más de la mitad de sus usuarios frecuentes se ubican entre los 18 y los 34 años, en tanto que el 15% tienen entre 13 y 17 años. Indicadores que nos ayudan a comprender el fenómeno detrás de Twitch con más de millones de visualizaciones mensuales.

Dentro de esa reconfiguración también se modificaron los patrones de consumo. Se fortaleció la búsqueda funcional de la información a medida que la sociedad precisaba de un escape mental para distenderse de los coletazos y estragos originados por la pandemia. Así florecieron estás plataformas que apuntaban específicamente a relajar las noticias que se reflejaban en los canales de televisión. Sin embargo, mientras los contagios se esparcían y multiplicaban exponencialmente en la población mundial, el live streaming se posicionaba como el aliado perfecto para la profesión generando puntos de reuniones óptimos para los amantes del deporte.

Con el auge de los “casters” varias de las instituciones más emblemáticos del deporte se animaron a pactar acuerdos exclusivos con la aspiración de fortalecer la comunidad de aficionados de Internet. Gracias a estos avances hoy existe la posibilidad de disfrutar de contenidos genuinos creados por el PSG, el Real Madrid, o la Confederación Argentina de Básquet, por mencionar algunos de los modelos más exitosos.

Diversos especialistas en la materia elaboraron ciertas hipótesis para aventurar la inmediatez del futuro de la TV en desmedro de las formas más tradicionales que ya conocemos. Es indispensable evitar las miradas reduccionistas. La sola presunción de un conflicto entre la televisión frente a las actuales plataformas de video promueve desenlaces positivos en la carrera de todo aquel entusiasta en desenvolverse en las áreas inherentes a la prensa deportiva. La inmediatez de estos dispositivos facilita al público adolescente acceder al contenido anhelado al alcance de la mano con apenas click.

En definitiva, estos tiempos obliga a las próximas generaciones de profesionales a explorar y profundizar sus vínculos con este ecosistema comunicacional 2.0 que se presenta, y los urge a empezar a adquirir determinados conocimientos y aptitudes requeridos por un mercado laboral cada vez más exigente. Indudablemente el foco deberá estar puesto en los institutos de formación para readecuar y focalizar los métodos de enseñanza al vertiginoso mundo de los eSports para no correr por detrás de las actualizaciones tecnológicas y que de este modo no se vea afectada la relación establecida con su público. Es un camino adverso aunque no imposible de cruzar.