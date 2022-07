Sobre la felicidad

17/07/2022 - 04:04 Opinión

La felicidad, pensé, es un continuo que está asociado al ser humano. No es sólo un estado al que se llega, que incluye un opuesto negativo, la infelicidad. Es como una posibilidad constante que acompaña al ser humano. Es, por lo tanto, una constante que no puede evitar, ni dejar de usar para pensar la vida. Es, podemos decir, un producto lógico de la naturaleza humana que no siempre se manifiesta. Este es el primer punto a subrayar.

Así, de vez en cuando, uno es feliz. Ojalá, muchas veces y mucho tiempo, otras, esperemos que casi nunca, la infelicidad se hace presente y, también, es inevitable. Lo aprendemos por las circunstancias y en esta pandemia, que no es pasado aún, pero que ya la vivimos como si lo fuera, más gente aprendió sobre la infelicidad, lamentablemente. Pero, también otros han encontrados nichos de felicidad como constante en esta época. Por eso se puede afirmar que no estamos permanentemente en un extremo, la mayoría del tiempo estamos en estados intermedios –mi hipótesis es que, para muchos, es la mayoría del tiempo-. El estado intermedio es esos periodos en donde no somos infelices, pero no está potenciada nuestra felicidad. Se pude decir que son los espacios donde los talentos innatos para la felicidad no están utilizados al 100 %. Donde las circunstancias, o las decisiones, o prejuicios, o limitaciones u otros nos impiden explotar todas las capacidades que disponemos o, en el peor de los casos, que podríamos disponer si nos dedicásemos con un poco de “ejercitación”.

Si, la felicidad se puede ejercitar. Esta es la segunda consideración importante. Se puede ejercitar como un “músculo”, aunque aclarando que eso no quiere decir que la felicidad sea un músculo. Uno es feliz con lo que tiene, no con lo que debería tener o lo que va a tener. Pero con eso que se puede, debe o tendrá se podrá, tal vez, ser aún más felices o, valga decirlo, más infelices.

Lo tercero es que la felicidad es felicidad porque se comparte, como la humanidad devorada por la rutina misma. Por eso somos felices en relación a otros, aunque no estén; somos felices recordando cosas compartidas, sin que eso sea ancla; somos felices por expectativas que tenemos de lo que pasará en algún encuentro, aunque lo veamos lejanos; somos felices, también y especialmente, en el presente en que nos permitimos el intercambio simple y concreto de los gestos que ofrecemos. A veces, no estamos siendo lo felices que podemos, eso es seguro. Pero no por ello somos infelices.

Esta sutil diferencia no debe ocultar que debemos permitirnos explotar aún más nuestros talentos para la felicidad, permitirnos que ellos generen ese clima que nos autoabastece de felicidad y que es tan inconmensurable que, seguramente, puede generar un poco más de felicidad para los demás. Sartre escribió en una obra de teatro “el infierno son los otros”, pues, tal vez, sería mejor pensar que eso que llamamos paraíso también es –puede ser- el otro.

La diferencia no es sólo semántica o utópica, es un plan de acción concentrado para desarrollar esa felicidad que está en nuestra identidad humana. Si lo queremos, es decir, si nos comprometemos. Nunca tuvo tanto sentido la premisa del filósofo: ¡“Argentinos, a las cosas”!