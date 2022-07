Atención padres: ¿diabetes infantil, cómo afecta la visión de los niños?

18/07/2022 - 02:09 Opinión

A medida que los diagnósticos de diabetes continúan aumentando entre los niños en los Estados Unidos, un nuevo estudio hace un descubrimiento preocupante: los niños con diabetes tipo 2 pueden ser más vulnerables de lo que se pensaba anteriormente a una complicación ocular peligrosa llamada retinopatía diabética.

Los niños con diabetes tipo 2 tienen casi el doble de probabilidades que los que tienen diabetes tipo 1 de desarrollar retinopatía diabética, encontró el estudio. Los controles oftalmológicos frecuentes son más importantes que nunca para estos niños, dicen los expertos, ya que estos exámenes podrían ayudar a detectar la enfermedad ocular antes de que se produzca un daño grave.

Ambos tipos de diabetes han ido en aumento entre los niños en los EE. UU. y la tasa de diabetes tipo 2 ha aumentado más rápidamente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La Asociación Estadounidense de Diabetes proyecta que la cantidad de jóvenes con diabetes tipo 1 se triplicará y aquellos con diabetes tipo 2 casi se cuadriplicarán para el año 2050.

Grave

El estudio siguió a 525 niños diagnosticados con diabetes tipo 1 o tipo 2 durante 50 años. Con el tiempo, surgió una tendencia: los niños con diabetes tipo 2 eran más propensos que los que tenían tipo 1 a desarrollar retinopatía diabética, y su enfermedad ocular era mucho más grave. También tenían más probabilidades de necesitar una cirugía de retina para salvar su visión y tenían un mayor riesgo de cataratas.

No está claro por qué el riesgo de complicaciones oculares puede diferir según el tipo de diabetes. El estudio solo incluyó pacientes predominantemente blancos del condado de Olmstead, Minnesota, por lo que es posible que los resultados no se generalicen a la población de EE. UU. en general. No obstante, los investigadores creen que los hallazgos indican una tendencia significativa.

Desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero aconsejamos que todos los pacientes con diabetes, independientemente de su edad y tipo, deben controlar de cerca los síntomas de complicaciones oculares. No duden en comunicarse con su oftalmólogo de inmediato si detecta algún cambio en su visión.

Los oftalmólogos pediátricos deben tener en cuenta los diferentes riesgos que plantea el tipo de diabetes y tal vez vigilar más de cerca a los pacientes jóvenes con diabetes tipo 2 al planificar la atención de seguimiento.

Síntomas en personas con diabetes

Los pacientes con diabetes necesitan visitar a un oftalmólogo anualmente para exámenes oculares dilatados. La retinopatía diabética puede estar presente mucho antes de que se noten los síntomas o los problemas de visión.

Si usted o un miembro de su familia experimenta alguno de los siguientes síntomas, comuníquese con su oftalmólogo de inmediato:

• Manchas o hilos oscuros flotando en su visión

• Visión borrosa

• Visión que fluctúa de borrosa a clara

• Áreas oscuras o vacías en su visión

• Dificultad para ver bien por la noche

• Notar que los colores parecen apagados o descoloridos.

Segunda enfermedad crónica más común en la infancia

La diabetes infantil es la segunda enfermedad crónica más común en la infancia. Antiguamente era una enfermedad propia de adultos, pero con el crecimiento del índice de obesidad infantil, asociado a una vida sedentaria y a los malos hábitos alimenticios, los casos de diabetes infantil han aumentado considerablemente entre los niños y las niñas; nuestro país y específicamente Santiago del Estero no es la excepción.

La Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) estimó que en el país más de 4 millones de personas padecen la enfermedad y señaló que es una de las dolencias "crónicas más frecuentes en la infancia ya que se calcula que 1 de cada 5.000 niños tiene diabetes".

Los casos de diabetes en niños y niñas viene en aumento constante desde hace dos décadas a nivel mundial y se estima que 1 de cada 5.000 menores padece algún tipo de esta enfermedad -una de las patologías crónicas más frecuentes en la infancia-, lo que alarma a los especialistas ya que su detección representa un gran desafío para llevar adelante un tratamiento adecuado.

La diabetes es una enfermedad metabólica que se produce cuando el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina y esto provoca niveles elevados de glucosa en sangre.

Existen distintos tipos de diabetes y la 2, que es la más frecuente, ocurre cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce; mientras la tipo 1 se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona y, a diferencia de la anterior, no se puede prevenir.

La tendencia de casos de diabetes en niños en las últimas dos décadas a nivel mundial ha registrado un incremento, año a año y el aspecto más preocupante de este incremento, es el aumento en menores de 5 años.

En este momento está impactando en niños pequeños, con lo cual el manejo, el tratamiento, el diagnóstico y todos los hitos que hacen al debut de una diabetes representan un gran desafío para los especialistas pediátricos porque es un grupo de muchísima vulnerabilidad donde la sospecha de la enfermedad es mucho menor.

En este sentido, gran parte de esta complejidad se debe a que los niños y niñas pequeños no suelen o pueden transmitir los síntomas y el alerta lo deben tener sus padres, por lo que es indispensable el acceso a la salud; en pediatría los niños deben cumplir con sus tratamientos y controles.

Los síntomas son polidipsia, mucha sed; poliuria, necesidad de orinar mucho; pérdida de peso sin justificación; cansancio; irritabilidad y van evolucionando de forma progresiva, con lo que de todo algún alerta hay, en los niños menores el alerta es cuando ya llegan muy comprometidos.

Hipótesis sobre el incremento de la cantidad de casos nuevos

Una es que se debe a modificaciones epigenéticas, que son aquellas que actúan sobre el patrón genético y que pueden accionar durante el desarrollo fetal, lo que va a generar un mayor riesgo de predisposición de diabetes.

Estas modificaciones pueden estar representadas por toxicidad, por alimentos, por cambios en el hábito de vida que van a impactar en esta predisposición del paciente.

La otra hipótesis que tiene mucho sustento es la del ´acelerador´, es decir, tiene paralelismo con el incremento de la obesidad a nivel mundial que representaría mayor demanda de energía en un paciente que ya tiene una predisposición hacia la diabetes y generaría un debut más precoz y más temprano, de todos modos, en la diabetes hay una multiplicidad de factores que inciden en la aparición.

Estudios llevados a cabo por especialistas confirman que la incidencia de casos de diabetes está aumentando en poblaciones jóvenes, en este sector de la población el tipo de diabetes que predomina es la 1, pero en los últimos tiempos está empezando a aparecer la tipo 2 en adolescentes, niños y adultos jóvenes, lo que va de la mano con el incremento de la obesidad; el 30 por ciento de los obesos terminan siendo diabéticos.

Este tipo de diabetes es la que se puede prevenir y por ello es clave trabajar en la prevención ya que es una enfermedad silente que no genera dolor, pero cuando ya produce las complicaciones estas ya son graves.

Los efectos más comunes son los problemas oculares, muchas veces con la pérdida de la visión; problemas renales con el compromiso del riñón que a veces deriva en diálisis o hemodiálisis y hasta la necesidad de trasplante; neuropatías; enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y accidentes vasculares o complicaciones de circulación en las piernas.