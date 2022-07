El pecado olvidado

23/07/2022 - 00:33 Opinión

Todas las religiones cuentan una serie de reglas y obligaciones que nos permiten vivir en comunión con nuestro Padre Eterno y convivir con nuestros hermanos en la fe.

Los católicos tratamos de cumplir con los diez mandamientos que heredamos de nuestros hermanos judíos y la Nueva Ley que nos dejó Jesús en su paso terrenal, como una buena vara para medir nuestras acciones.

El pueblo de Israel cuenta con la Halajá que es una guía de cómo comportarse o cómo “caminar” entre creencias, prácticas, obligaciones y prohibiciones. La Onaat Devarim está entre las prohibiciones mencionadas.

La Onaat Devarim es a la vez una obligación y una prohibición de no herir, causar aflicción, lastimar, amenazar o causar dolor intencionalmente a otra persona a través de las palabras. Es un pecado tremendo que los judíos temen cometer, pero que los católicos no prestamos especial atención. Cuando alguien hiere el alma de otra persona en un escrito o verbalmente, en especial a un niño o a una persona mayor, esta acción causa un daño invisible que no se puede reparar. Daña la esencia misma de la persona. Quien lo realiza intencionalmente sabe cuánto dolor causará. No es un accidente.

Es deliberado. Quien lo recibe sufre porque no alcanza a entender por qué otro ser humano sería capaz de infligir tal herida. Los rabinos insisten que esa prohibición no puede ser tomada o disimulada como una broma o un chiste. Las palabras hieren, lastiman al otro y sus cicatrices invisibles nunca curan, no desaparecen. La aflicción impuesta a niños o a personas mayores es innecesaria.

El desconsuelo y la angustia que provocan destruye, a veces, a los receptores de esas palabras. Mentir, profanar, deshonrar, herir, difamar o avergonzar en público a otra persona muestra más el alma de quien ataca que el de la víctima de sus dichos. Eventualmente se descubre la verdad. No hay nadie que haya logrado escapar a los ojos del Supremo. El alma de quien provoca el dolor se tiñe de una niebla permanente. El alma de quien es víctima de ese pecado nunca vuelve a ser la misma. Solo queda el consuelo de que nuestro Padre Eterno velará por ella.