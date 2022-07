Bancabilidad (claro neologismo)

23/07/2022 - 22:57 Opinión

Las relaciones, sostuve en otros escritos, comienzan y se mantienen con la disponibilidad, se concretan con la habitualidad y en algún momento precisan necesariamente la bancabilidad –un claro neologismo, que deriva de bancar que, si es un término español y es muy utilizado en Argentina, donde refiere a una actitud de tomar una posición en defensa de algo o alguien.

Es un término que expresa un juicio terminante y conlleva un universo, no siempre claro, de cosas que se aguanta por el otro.

El famoso “te banco”. Como bien sabemos toda relación implica ser testigo de la otra persona. De cierto modo, con poco vamos conociendo formas, decires y haceres del otro. En toda relación deberíamos aprender cómo funciona el otro –o por lo menos el creer saberlo razonablemente, esto es lo más frecuente- qué es lo que le gusta, le disgusta, le molesta, lo pone más agradable y lo pone francamente desagradable.

Mediante eso, nos damos cuenta que la otra persona no es perfecta y que esa “imperfección” nos gusta, nos complementa, o nos estimula. Bancar al otro sería como una forma de estar. Soportarlo porque lo necesita, no dejarlo solo. Valga una aclaración, no implica aceptar el daño –no hay daño que debemos aceptar como opción ni violencia a tolerar jamás-, sino darnos cuenta que, a veces, el estar con otro conlleva soportar alguna incomodidad del momento. El límite de la violencia debe estar claro, esto no debería ser negociable nunca.

Sin embargo, sabemos que toda relación implica cierta carga de cosas no tan agradables. Hasta una noche feliz puede terminar en una indisposición digestiva al día siguiente, siendo un ejemplo de lo más vulgar y no tan elevado, pero que todos podemos comprender fácilmente por haberlo vivenciado.

Bancarse al otro cuando la conversación no está en su mejor momento, cuando el aburrimiento aparece como una posibilidad del día –jamás de la vida-, bancarse la tristeza sin sentido o alguna melancolía, bancarse lo que llamamos,malamente, bipolaridad para referirnos a esos cambios de humor que aún no exploramos el origen; bancarse por enemistades que no tienen ningún sentido, bancarse alguna oportunidad perdida o por una estupidez que no vale ninguna pena. Bancarse la pausa al caminar, la risa estúpida por un humor que no entendemos en el otro, bancarse que el otro sea diferente a uno. Bancarse que no pueda, no quiera, no necesite, no desee, no sepa.

No como castigo sino porque valga la pena porque no es suplicio sino instantes que todos tenemos. Bancárselo porque nuestro balance vale la pena, porque al lado de eso tenemos el resto, lo que nos hace bien, nos gusta, nos protege, nos hace reír, es el eco del cariño que precisamos, del sentir que nos alberga y nos potencia. Solo bancar a quien creemos, por una vida o por un tiempo preciso es el testigo, la testigo que nos reconoce y por quien bien vale bailar, como dice el maravilloso Leonrad Cohen, “to the end of love”.