Scoring: compromiso federal para la nueva cultura vial

03/08/2022 - 11:33

Por Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)





Desde el jueves pasado todas las ciudades argentinas tienen a su disposición, funcionando y listo para utilizar, el sistema de descuento de puntos por infracciones, conocido como scoring.



Esta herramienta clave para la seguridad vial debió haber entrado en vigencia mucho tiempo antes. De hecho, la norma que introdujo el scoring en la Ley Nacional de Tránsito es de 2011. Sin embargo, transcurrió una década sin que se avanzara un centímetro y, como enseña Juan Domingo Perón, el mejor proyecto se transforma en un papel inerte si no se lo implementa.



Por eso, desde el comienzo de esta gestión fue prioritario transformar en realidad esa buena intención, pese a las dificultades inherentes a un proyecto de esta envergadura. Y entonces, gracias al compromiso de las 23 provincias representadas en el Consejo Federal de Seguridad Vial comenzamos el camino. Lo primero fue lograr que todos los distritos se pusieran de acuerdo en un listado común de infracciones y de descuentos de puntos. Se hizo. Luego, en quién desarrollaría el sistema informático de gestión y los cursos para el recupero de puntos. Se hizo. Tras el consenso, había que elevar la propuesta para que el presidente de la Nación dictara el decreto con la fecha de entrada en rigor. Se hizo, y el 5 de mayo pasado se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 242/2022, que fijó como fecha límite el 3 de agosto de este año.



Trabajando codo a codo con las provincias y con un esfuerzo enorme de los chicos y chicas del área de Informática de la ANSV, el sistema estuvo listo antes del vencimiento del plazo.



¿Cómo seguimos ahora?



De parte del Estado nacional, se cumplió con nuestra parte. Ahora cada distrito debe decidir adherirse al scoring y aplicarlo. El futuro del sistema está en sus manos. Confiamos en que tendremos un crecimiento paulatino pero sostenido de distritos que se incorporarán a un esquema que como característica saliente tiene la equidad: las infracciones de tránsito ya no se resolverán únicamente con dinero, y una billetera gorda no comprará la impunidad ante hechos viales graves. Es un antes y un después para la seguridad vial en la Argentina.



¿Qué es el scoring?



Es el Sistema Unificado de Puntaje para las Licencias de Conducir, establecido en 2011 por el Decreto 437/11, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 24449, y consiste en la asignación de un puntaje a cada conductor y el descuento de puntos como consecuencia de las infracciones cometidas.



¿Cuántos puntos tiene cada conductor?



Se otorgan inicialmente 20 puntos a cada conductor que posea Licencia Nacional de Conducir, que se irán perdiendo en función de las resoluciones firmes emitidas por las autoridades judiciales o administrativas que juzguen infracciones de tránsito.



¿Qué pasa si un conductor llega a 0 puntos?



Cuando se pierdan por primera vez los 20 puntos, la licencia quedará inhabilitada por 60 días. La segunda que se pierdan todos los puntos, el plazo aumentará a 120 días y la tercera a 180 días. Luego el plazo de inhabilitación se irá duplicando, sucesivamente.



¿Qué sucede cuando termina la inhabilitación?



El conductor recibe nuevamente sus 20 puntos y puede volver a conducir tras aprobar el curso correspondiente.



¿Pueden recuperarse puntos?



Sí. Cuando la persona no hubiera recibido sanciones de tránsito firmes durante un período de 2 años recuperará la totalidad de los puntos siempre que, durante ese lapso, no haya alcanzado los 0 puntos.



Asimismo, los conductores pueden realizar cursos de seguridad vial y recuperar 4 puntos. Si son conductores particulares, pueden acceder a esta posibilidad cada 2 años. Los profesionales lo podrán realizar una vez al año. El recupero de puntos se realizará en forma online y la ANSV proporcionará la plataforma web.