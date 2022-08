Basta de “bombas de la verdad” en las redes sociales

08/08/2022 - 13:57 Opinión

Por Tod Worner

En la era dorada de las redes sociales, se ha convertido en un cliché hablar del sarcasmo y la mezquindad que surge de todos los rincones de Twitter y Facebook, SnapChat, Tik Tok o Instagram. De alguna manera, cuando sus pulgares comienzan a desplazarse por las redes sociales y aterrizan en una publicación de particular interés, ciertas personas, ya sean políticos experimentados o maestros de escuela primaria, académicos con pedigrí o trabajadores manuales, simplemente no pueden evitarlo. Por alguna razón, muchas personas se sienten empoderadas -no, llamadas– para lanzar bombas de verdad sin filtrar sobre quien sea que las detonó.

Pero no siempre ha sido así. ¿Te imaginas si alguien se acercara a un completo extraño y le confesara: “Haces que me aburra” o terminara una conversación con un rotundo “Eres un $#@%# idiota. Vete»? Dada la oportunidad de decir esas cosas «en persona», me imagino que habría mucha más moderación o un marcado aumento de las narices rotas.

La razón de la agresividad

Tal vez sea el anonimato. Cualquiera puede registrarse en una cuenta de redes sociales con un nombre falso y luego trolear a completos extraños. La persona menos valiente del mundo es el instigador de una mafia de Twitter que lleva a todos a un frenesí sediento de sangre, arruina la vida de alguien con un tweet y luego se retira al sofá para ver las reposiciones de Laverne y Shirley mientras come Funyuns.

Tal vez sea la vulgarización de nuestro discurso cultural. Después de un tiempo, los gritos, las maldiciones y la política de no tomar prisioneros se vuelven insidiosamente parte del ruido de fondo y se filtran profundamente en nuestra conciencia. O tomando prestado de Flannery O’Connor, se convierte en «el aire que respiramos». ¿Recuerdas cuando Jerry Springer y Morton Downey, Jr., Howard Stern y George Carlin eran considerados impactantes? «Impactante», para citar a Paul Westerberg, «cuando ya nada sorprende».

¿Estamos encumbrando al agresivo?

O tal vez sea porque de alguna manera hemos glorificado el comportamiento frontal como una forma de virtud retorcida. La persona que habla de forma grosera y sin rodeos es elogiada por su «franqueza refrescante» o su «autenticidad brillante». Estas personas se disfrazan de Casandras (si prefieres la tragedia griega) o Juan Bautista (si te gusta el paralelo cristiano) hablando sin miedo de la verdad al poder, viviendo en un inconformismo feroz. De hecho, estas son las personas menos rebeldes y menos inconformistas que existen. La indignación insolente ahora está totalmente de moda. ¿Qué es más común que ser grosero, desagradable y vulgar en los lugares más públicos? ¿Qué es más banal que ser crítico, sarcástico y despiadado? ¿Descaro orgulloso? Bostezo, pasa los cacahuetes.

Arrojando «verdad» con indignación

Nuestra fe sigue insistiendo en que “no juzguéis para que no seáis juzgados” y “amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos”. Pero en la ERA DE LA VERDAD, se nos dice, estos pintorescos lugares comunes simplemente no servirán. Si vamos a cambiar el mundo, se insiste, necesitamos ser volcanes de justa indignación. Presentemos nuestra virtud a este extranjero filisteo, y hagámoslo metiéndola por la garganta.

Recientemente me topé con un ensayo de GK Chesterton que no solo arroja luz sobre nuestro enigma moderno (la glorificación de una mezquina franqueza), sino que alude a un camino reflexivo hacia adelante. Mientras que la franqueza se define como “la cualidad de ser abierto y honesto en la expresión”, Chesterton razona que estamos en un error al idolatrar la desarmante franqueza de la franqueza. De hecho, hemos confundido nuestros estados de ánimo efímeros con la estabilidad más duradera de nuestras mentes.

Bañados en el nerviosismo

En una obra que exaltaba la franqueza, Chesterton hizo una mueca ante la innecesaria muerte por ahogamiento de una niña suicida que saltó al río y su novio que saltó para salvarla:

Un joven tiene la dolorosa experiencia de ser acosado por una chica que lo ama y a la que él no ama. Su reacción es levantarse de un salto y gritarle: “No me vueles el cuello”. Eso es lo que dice, pero no es lo que quiere decir (las cursivas son mías). Luego se ahoga intentando salvarle la vida, simplemente para demostrar que no es lo que quiere decir.

Me pareció que la gente a menudo no dice lo que piensa, sino que solo farfulla sobre su estado de ánimo. Un hombre estaba disfrazado de temperamento, como se diría que un anciano estaba disfrazado de licor. El efecto práctico de este discurso espontáneo fue solo que cada persona virtió sus nervios en otra. Pero sus nervios no son más él mismo que sus discursos o sus sonetos o sus sublimes traducciones de Virgilio.

Es liberador considerar que las personas que dicen cosas terriblemente insensibles pueden no sentirse realmente de esa manera o, si lo hacen, es porque escribieron su regla en medio de un momento de fuego candente. También nos recuerda, con humildad, que nuestros sentimientos no siempre son los hechos. “El hombre no está diciendo lo que piensa”, observa Chesterton, “Él está hablando de todas las molestias y enredos que se han interpuesto entre él y su mente”. Con disciplina, tal vez, podamos recuperar un poco de lo que hemos perdido.

Con toda honestidad, no creo que alguien que se especialice en signos de exclamación o que se deleite en refutaciones plagadas de MAYÚSCULAS sea mala persona. Todo el mundo puede ponerse de mal humor. Creo que visitan a su madre, abrazan a sus hijos, tratan de encontrar un propósito en su trabajo diario y tal vez incluso dejan que alguien se les adelante en el tráfico (bueno, al menos la mayoría de ellos). La mayoría de las veces, sus estados de ánimo no representan verdaderamente sus mentes. Sus mentes, al parecer, simplemente perdieron el control.

Sin pelear

Creo que es hora de repensar la virtud de la franqueza a la luz del vicio en el que fácilmente puede convertirse. Es hora de poner las riendas en nuestra lengua y luchar por una mente ecuánime. Es hora de redescubrir una civilidad refrescante enraizada en la humildad y la caridad, el honor y el decoro. Es hora de ponerse en los zapatos del otro y evitar tirar esas piedras; de discutir de buena fe, eso sí, pero de hacerlo sin pelear. Y es hora de decir lo que queremos decir, pero de ser sumamente nobles, generosos y considerados para discernir exactamente lo que queremos decir.

La franqueza es buena.

Pero lo mejor es una franqueza consciente y bien intencionada.

