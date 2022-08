Día de la niñez

20/08/2022 - 23:04 Opinión

Este domingo es el día para quienes son infantes. Son esos días simples que pueden ser un remanso, para imaginarnos capaces de esas cosas que crean la felicidad. Cosas simples. Esas que uno necesita muy poco para zambullirse en el disfrute.

Es más, sólo un poco de disposición de ánimo para sentir los ecos de la paz que puede nacer de un corazón que se permite creer que lo necesario, realmente necesario, es muy poco y con eso, aceptar que la alegría surge un poco de la sonrisa que uno presenta y otro de esas que el otro/a nos retribuye. Ser como niños es un pedido que escuchamos tantas veces. Una especie de plegaria con algo de utopía.

El ser humano insiste con que “eso resolvería tantas cosas”, pero al mismo tiempo, sabemos que el mundo se empecina en hacer que la vida sea muy complicada, alejada de toda noción de infancia y, sobre todo, porque existe un mundo en este siglo XXI donde una parte de los niños aún deben pensar en sobrevivir. Sí. la humanidad está en deuda, mientras haya niños y niñas que sufran privaciones, dejadez, violencia, abusos, hambre y tantas cosas negativas. Claramente podemos decir que como humanidad algo estamos haciendo pésimamente mal si las lágrimas de un niño aparecen por otra cosa que no sea por las trivialidades propias de una buena infancia: un golpe jugando, un helado que se cae, un porrazo con la bicicleta, otro niño que no presta su juguete y esas cosas. Algo hacemos mal si ante esas lágrimas, esas personas no encuentran nadie que las pueda consolar con unas palabras de cariño, un gesto de cercanía o un juego ingenuo. Algo hacemos mal si las lágrimas aparecen por cualquier tipo de violencia, de abuso, de inequidad social, de injusticia y la respuesta es la indiferencia, el daño, la maldad.

Podemos explicar las cosas de tantas maneras –económicas, sociales, jurídicas, pedagógicas, políticas y hasta genéticas- eso hará que se alivien nuestras penas y podamos vivir tranquilos; pero seguirá siendo incomprensible que alguna infancia sea cegada por normas de cualquier tipo. Un niño o una niña que sufren porque la corrupción existe, porque la impunidad hace proliferar las violencias, porque existe una industria que necesita sobrevivir, porque los que manejan el dinero aún quieren un poco más, porque las cegueras ideológicas imponen la muerte, la mutilación, el dolor o la intolerancia, en cualquier de sus manifestaciones.

Todo se puede justificar echando la culpa a alguien, pero lo sabemos, algo como humanidad estamos haciendo mal. Tomemos el día de la niñez como la oportunidad de oro de hacer que la infancia se manifieste con toda su corte de maravillas.

Dejemos que la risa, la alegría, la inocencia, la ingenuidad y el deleite de permitirnos el juego se presente sin temor y con la sincera intención de hacer que dure mil años seguidos. Al día siguiente, volvamos a ser adultos, creativos, inteligentes que saben que su responsabilidad, sea cual fuera, es hacer que la infancia se extienda como un manto infinito alrededor del mundo entero, con la magia de su simplicidad, con la alegría de su esencia y con la convicción de la imprescindible necesidad de su existencia total.