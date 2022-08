25/08/2022 - 20:13 Opinión

A menudo me pregunto cómo es una vida sin Dios. La idea de no querer tener un Dios. De no sentir la obligación de actuar siguiendo una serie de mandatos que muchas veces confrontan con los placeres terrenales. Comprendo la decisión de dejar de lado lo eterno y centrarse solo en nuestra vida aquí y ahora. Sin pasado, ni futuro. Una vida dedicada solo al universo. De energías positivas. De buenas vibraciones.

Pero, ¿una vida sin Dios? La historia del mundo ha sido desde su origen un choque entre la presencia de nuestro Creador en nuestras vidas y nuestras vidas con esa Presencia.

La humanidad tiene una historia complicada con el Creador. Similar a la relación de un padre y un hijo. En distintos momentos de su vida, ese hijo lo ama, lo ignora, lo respeta, lo odia, le teme, lo llama, lo clama, lo olvida, lo busca y finalmente espera encontrarlo al final del camino. En casos extremos, esa relación se quiebra y el hijo se aleja definitivamente del Padre.

¿Cómo es vivir sin fe, sin esperanza en un Padre Eterno? Sin una comunidad que comparta nuestras creencias y sentimientos. Sin ejemplos de otros hombres antes de nosotros que sacrificaron su vida para enseñarnos una vida mejor. ¿Cómo es vivir sin una conciencia que nos guíe en hacer el bien y evitar hacer el mal a otros y a nosotros mismos? ¿En qué vacío espiritual se crían los niños de esas personas? Conozco personas que crían a sus niños sin religión, pues hay rivalidad entre las religiones de los padres. Me apena ese vacío innecesario. Ese egoísmo con el futuro de su prole. Esa pérdida de una parte de su identidad familiar.

Muchos se molestan por las identificaciones religiosas, cualquiera sea nombre. Les irrita que otros pongan su mente en un Ser Superior. Les incomoda la idea de un alma que se contente o se entristezca con las acciones propias o ajenas. Les preocupa que haya santos, pasados o presentes, que son capaces de darlo todo, aun su propia vida, por un ideal de amor.

Nadie nos contiene como El Supremo, porque nadie nos conoce como Él. No podemos engañarlo, ni ocultarnos como Eva después de morder la manzana, o como Caín después de atacar a su hermano, ni mentirle como harían otros hombres. Buscando una respuesta en la justicia humana, los cristianos encuentran a veces discípulos de Pilatos, lavándose las manos frente a una decisión difícil. Sus manos parecen limpias, pero todos saben que su conciencia sumará una víctima más. Les aterroriza pensar en su soledad total, cuando la energía positiva se esfume, cuando las vibraciones no acompañen y cuando el universo esté en su contra.

Desde el momento en que Eva decidió no solo desobedecer, sino desafiar a Dios, la humanidad ha repetido esa transgresión millones de veces. A veces el hombre decide que un dios es muy poco, que más dioses satisfacen su hambre de vida. Se termina temiendo aún más lo desconocido, ofreciendo más sacrificios, pero el problema seguirá siendo el alma del hombre, que constantemente busca paz en las tribulaciones, consuelo en el dolor, y alegría en el placer. Tres elementos que solo Dios nos garantiza desde el origen de la Vida.

Quizás el malestar de una persona sin Dios sea consigo mismo. El vacío de su alma al darse cuenta de la limitación de su vida a lo terrenal. La idea de la nada que fue antes de nacer, y la nada que será al morir.