Kamikazes, boludos y dramas entre la proscripción y la Justicia

26/08/2022 - 11:17 Opinión

Hace dos semanas, Unicef difundió los resultados de la Encuesta Rápida 2022: más de un millón de chicos saltean al menos una comida al día. De acuerdo con los resultados de las pruebas Aprender, además, el 68% de los alumnos de sexto grado de los sectores más pobres tiene conocimientos básicos o por debajo de lo básico en matemáticas, mientras que en el segmento socioeconómico más alto, apenas 26% tiene un desempeño tan malo en la materia.

Un muy buen trabajo de la Fundación Mediterránea, por otra parte, se detuvo en que de 1,5 millones de desocupados que hay en la Argentina, 520.000 tienen el secundario incompleto. Y es más, detalló, que de los 6,3 millones de ocupados, un tercio tampoco terminó la educación media. Todo un verdadero drama en un mundo con cambio tecnológico acelerado, relocalización del empleo según capacidades de la gente y un surgimiento muy fuerte del cuentapropismo de la mano de las aplicaciones tecnológicas que acercan todos los servicios y alejan la seguridad social.

POR JAIRO STRACCIA

Hace dos semanas, Unicef difundió los resultados de la Encuesta Rápida 2022: más de un millón de chicos saltean al menos una comida al día. De acuerdo con los resultados de las pruebas Aprender, además, el 68% de los alumnos de sexto grado de los sectores más pobres tiene conocimientos básicos o por debajo de lo básico en matemáticas, mientras que en el segmento socioeconómico más alto, apenas 26% tiene un desempeño tan malo en la materia.

Un muy buen trabajo de la Fundación Mediterránea, por otra parte, se detuvo en que de 1,5 millones de desocupados que hay en la Argentina, 520.000 tienen el secundario incompleto. Y es más, detalló, que de los 6,3 millones de ocupados, un tercio tampoco terminó la educación media. Todo un verdadero drama en un mundo con cambio tecnológico acelerado, relocalización del empleo según capacidades de la gente y un surgimiento muy fuerte del cuentapropismo de la mano de las aplicaciones tecnológicas que acercan todos los servicios y alejan la seguridad social.

La firma Bumeran, en tanto, acaba de publicar que en ese privilegiado universo del empleo en blanco, los que arrancan están consiguiendo salarios de entre $ 66.000 (en el sector comercial) hasta $ 83.000 (en administración de personal). El Diario Sur, a su vez, publicó hace unas semanas una nota sobre la situación de esa zona del Gran Buenos Aires: "Abundan las ofertas laborales, pero ofrecen entre $ 30.000 y $ 40.000".

La Canasta Básica Total de bienes que se toma como umbral de la pobreza en las estadísticas del Indec ya supera los $ 111.000 para una familia tipo. Tipo que estamos muy jodidos porque además la inflación anda al 90% anual y la brecha cambiaria no baja del 100%, con una sensación de tic tac que no cede.

A todo esto, Rosario se transforma en la muestra más heavy de un drama nacional: el descontrol del narcotráfico, con el récord de más de 180 asesinatos en lo que va del año, bebés acribillados y crímenes de película. El intendente Pablo Javkin subraya que no se puede hacer mucho si los capos manejan negocios y mandan a matar gente desde las mismísimas cárceles federales. "Hacen home office narco desde los pabellones", describe.

Es imposible que no te aparezcan todas estas urgencias económicas y sociales en la cabeza cuando los días están copados, al menos en nuestro círculo hiperinformado, por la discusión en torno al avance de una acusación de choreo groso sobre la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

Para unos se trata del punto máximo de la persecución judicial que se estaría dando en América latina contra líderes populares por los designios del imperialismo. Para otros se trata de un caso fundacional que está al nivel del juicio a los militares y debería abrir una etapa venturosa y libre de corruptos con K para la nación argentina.

¿Por qué creen que alguien buscaría proscribir a la ex presidenta si ha perdido elecciones hasta con Esteban Bullrich en 2017, viene de perder el año pasado a nivel nacional y ahora iría a unos comicios con un descontrol en los precios sacatécnico? ¿La prohibirían para que llegue el ajuste del FMI y las políticas pro Estados Unidos? Pero si el ministro de Economía es Sergio Massa, tan yankee que cuando controla importadores los amenaza con los organismos antilavado de Washington.

Y al mismo tiempo, ¿para qué un trasnochado necesitaría que la "inhabiliten de por vida para cargos públicos para que la gente recupere la fe", como dijo un constitucionalista por televisión? Podrá no gustar el tono, los modos o lo que piensa sobre distintos temas, pero hay que decir que Cristina Kirchner nunca jugó por fuera de las reglas del sistema y si hizo jugadas al fleje, no más que los que están en frente. Ni siquiera cuando la votaba más de la mitad del padrón. Imaginate qué podría hacer ahora.

El rating del concurso de canto La Voz mientras había goma frente a lo de Cristina tras el pedido de condena de la fiscalía o el hecho de que hubiera más gente mirando Luzutv, el proyecto de Nico Occhiato en redes sociales cuando la vice dejaba la piel en una exposición para alertar sobre el lawfare, tal vez sean un mensaje respecto de cómo sintoniza la agenda política con la preocupación popular. Quizás La Cámpora movilice un millón de militantes para generar clima de clamor onda 17 de octubre. El martes, frente al Senado, apenas se llenó media cuadra de Hipólito Yrigoyen.

El tema es que la resolución de los quilombos estructurales enumerados al comienzo de la nota tiene menos chances si la conducción del país está cruzada por la suerte judicial de sus líderes. Si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar. Si la indultan a Cristina qué quilombo se va armar también. La democracia que armamos hace casi cuatro décadas, lleva cinco años procesando con paz social y prolijidad institucional una licuación de ingresos inédita, incluso con la gente encerrada por una pandemia. Sumarle escenas de sacudidas a la peruana a la inestabilidad habitual argentina puede llevar la incertidumbre a otro nivel.

Un buen punto de partida, de todas maneras, podría ser que los involucrados dejen de hacerse los boludos y de inventar relatos para no dar respuestas sobre el universo del tongo a toda escala.

La vice no explica nada de por qué los gobiernos kirchneristas cobijaron hasta última hora funcionarios recaudadores que reportaban a la Casa Rosada como Ricardo Jaime, José López o Roberto Baratta. Macristas malos que pagaban sobornos, pero ¿esa es la respuesta? No digo que Cristina dé argumentos respecto de pruebas judiciales, pero ¿no hay una respuesta política a la pregunta de fondo de qué es lo que pasaba con la cobranza de guita negra en esa administración mientras se levantaban banderas del progresismo? ¿La militancia no pregunta? ¿Era Néstor y a ella le tocó heredar esas prácticas y no las cortó? Digo, por olfatear qué hubo detrás de la mención a las reuniones y negocios de empresarios que siempre iban a Olivos, como Sebastián Eskenazi o Héctor Magnetto, dos nombres que pegaron grandes negocios con YPF o Cablevisión en esos años y que la vice sacó de la galera.

Pero ojo, tampoco dice nada Mauricio Macri, que no se sabe si se quedó sin wifi o perdió la contraseña de Twitter, pero -siempre sommelier de repúblicas- por ahora no opinó nada de todo este balurdo. Ni de la investigación de Vialidad en sí, donde tal vez vea un espejo peligroso de un ex primer mandatario teniendo que caminar tribunales según los tiempos políticos.

Pero tampoco ha dicho mucho sobre las dos principales acusaciones de corrupción que hubo sobre los suyos en los últimos quince días. ¿Los republicanos no preguntan?

No hay explicaciones sobre los chats mangueapagos de Nicolás Caputo con López que reveló la propia Cristina en su operación kamikaze. Ponele que no tenga por qué hablar por su "hermano de la vida". Pero tampoco está claro por qué hubo tanto apuro por liberar plata para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento en 2016 que debía desarrollar un consorcio de la constructora de sus primos, los Calcaterra.

Pero guarda, también parece que da lo mismo la denuncia de su socia Elisa Carrió de que asesores del ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, habría protegido a fiscales investigados por complicidad con el tráfico de drogas. Macri recibió a Ritondo el martes y ayer hubo foto conjunta de Juntos por el Cambio con el titular de la Coalición Cívica incluido, Maximiliano Ferraro.

Fuente: El Cronista