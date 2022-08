Sequedad ocular: por qué se produce y cómo tratarla

28/08/2022 - 22:53 Opinión

El cuidado de la salud ocular es vital para preservar la visión a lo largo de la vida, procurando retrasar el deterioro de esta capacidad con el pasar de los años.

Cabe decir que millones de personas conviven con deficiencias visuales a nivel global, muchas de ellas evitables con una correcta prevención.

Por ello, las personas deben estar atentas a las señales que puedan indicar que hay un problema con la visión o con el estado de los ojos, como lo es la resequedad, de acuerdo con la explicación de los expertos, el ojo seco puede ser causado por múltiples condiciones, desde la fatiga hasta enfermedades de base.

Según indican desde Mayo Clinic, en términos sencillos, la sequedad en los ojos puede ser producida por una alteración en la segregación o calidad de las lágrimas, considerando que este es el mecanismo que permite la limpieza y lubricación de los ojos. Esto lo que implica es que se debe precisar qué afección puede estar alterando la producción de las lágrimas.

Al respecto, desde el portal de salud y bienestar, Healthline, hay una variedad de enfermedades que pueden estar asociadas a la molestia en cuestión y que se caracterizan por interferir con el trabajo de los lagrimales.

El listado lo encabeza el envejecimiento, ya que durante la edad adulta el ojo suele estar menos lubricado, debido a una baja en la formación de lágrimas. Como señala el referido portal, esta es, quizá, una de las razones más frecuentes de la sequedad del ojo y obedece al deterioro natural que ocurre durante el tránsito hacia la vejez.

Mientras que este primer caso está más relacionado con un factor interno, propio del cambio del organismo con los años, otro responde más a agentes externos y las consecuencias de su uso cotidiano. Se ha dicho que la exposición constante a las pantallas puede incidir en la salud ocular.

Como sugieren desde Healthline, se ha determinado, por ejemplo, que trabajar largos períodos frente a la computadora puede ser dañino para la visión, debido a que propicia el cansancio visual, las cefaleas y sobredemanda la capacidad de los ojos. Estas condiciones pueden estar asociadas también con el lagrimeo, ya que se suele disminuir la cantidad de veces que se parpadea mientras se observan los elementos en la pantalla.

El portal Dos Farma menciona que las consecuencias derivadas del uso de dispositivos tecnológicos, como los celulares, tabletas, computadoras y otros, exige que los ojos deban trabajar más para poder percibir y 'filtrar' la luz proveniente de las pantallas, al estudiar o laborar desde estos aparatos.

Entre condiciones más graves, la resequedad en los ojos puede ser un síntoma del síndrome de Sjögren que, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es un trastorno del sistema inmune que puede afectar a las glándulas que forman las lágrimas.

¿Cómo se puede aliviar?

La recomendación básica que podemos hacer llegar desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero para el cuidado de la salud ocular es asistir periódicamente a una cita con el especialista para revisar el estado de los ojos y evaluar la capacidad visual. Según el diagnóstico, los oculistas determinarán si es necesario el uso de correctores visuales y, de ser así, se insta a utilizar estos mecanismos para evitar que la deficiencia avance.

Pero, además, en lo que respecta al ojo seco, el Instituto Catalán de la Retina, un prestigioso centro oftalmológico de Barcelona, indica que esta condición puede tratarse de varias formas, dependiendo de cada caso particular.

Una de las sugerencias comunes entre los expertos es el empleo de lágrimas artificiales, las cuales se pueden conseguir en cualquier droguería. Estos productos son de venta libre, sin necesidad de alguna fórmula médica, pero deben aplicarse moderadamente, y de preferencia se debe consultar previamente al experto para identificar a qué factor se debe la resequedad en el ojo.

De acuerdo con el referido instituto, otro consejo es realizar unas compresas, empleando paños, toallas o pañuelos limpios y humedecidos con un poco de agua caliente. Dejarlos reposar durante unos minutos sobre los ojos, ya que pueden favorecer el descanso y el alivio.

Higiene palpebral

Es importante tener una buena higiene palpebral para eliminar el exceso de bacterias y de grasa de los bordes de los párpados, lo que puede empeorar la calidad de la lágrima.

Sigue estos tres pasos para conseguir buenos resultados:

Aplica calor sobre los párpados con compresas calientes, con los ojos cerrados durante 5 minutos.

Masajea los párpados, realizando movimientos verticales en dirección al borde palpebral (cerca de las pestañas). De esta manera, se facilita la salida de bacterias y de grasa.

Limpia el borde de los párpados con solución jabonosa aplicada en la raíz de las pestañas o utilizando toallitas específicas para la higiene palpebral.

Además de ser constante en estos cuidados diarios en casa, realizarse tratamientos periódicos en consulta.

Lentes de contacto

Los portadores de lentes de contacto deben extremar las precauciones para evitar la sequedad ocular. Un primer paso es consultar con los especialistas sobre el tipo de lentillas más idóneo en cada caso, sin olvidar utilizarlas correctamente (no ponérselas justo al despertar, no dormir o bañarse con ellas, no exceder el tiempo de uso) y realizar un mantenimiento adecuado con los productos indicados y conservándolas siempre húmedas.

Medidas ambientales

Las medidas ambientales también influyen en el reto de mantener a raya el ojo seco. Sobre todo conviene:

Evitar la calefacción y el aire acondicionado.

Utilizar humidificadores.

Proteger los ojos con gafas que incorporen filtros solares adecuados.

Proteger los ojos en ambientes contaminados o polvorientos.

Hidratar los ojos con lágrimas artificiales sin conservantes.

Hábitos

Hay hábitos que son especialmente perjudiciales para pacientes con este síndrome y que deben evitarse, como frotarse los ojos, un gesto habitual de reacción al picor, al cansancio ocular o a la sensación de cuerpo extraño que, realizado repetidamente, puede debilitar la córnea y generar riesgo de desarrollar un queratocono.

Por el contrario, es aconsejable adoptar otros hábitos que sí son beneficiosos para la salud ocular, como realizar descansos visuales cada 20 minutos cuando se están llevando a cabo actividades en las que predomina la visión de cerca (leer, trabajar con el ordenador, consultar el móvil, etc.).

En estas situaciones, el parpadeo disminuye hasta un 30% y, consiguientemente, la lágrima se evapora más rápido.