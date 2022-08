Abogado, y cómo no habría de serlo

29/08/2022 - 09:49 Opinión

Supongo, y solo supongo, que todo habrá comenzado con aquella primera vez en la que, siendo un niño, cuestionaba o -me cuestionaba-algún mandato, o algún concepto. Tal vez fue en aquella ocasión, esa que mi sobrecargada memoria hoy no me permite precisar, cuando descubrí que no estaba dispuesto a tolerar, ni siquiera desde mi ingenuidad e inocencia, que sucedieran “cosas” que consideraba “no estaban bien” y, seguramente, me habré fastidiado mucho con ellas; o quizás, abrazaba ya por entonces inocente la idea de que estaba en mí cambiarlas, solo con el pensamiento, o con alguna limitada acción.

Y digo tal vez, porque solo puedo apelar hoy a mi imaginación para encontrar ese momento y no a la precisió de un dato en mi historia, en nuestra historia, en la historia.

Luego pensé, no sin alguna soberbia, que solo algunos elegidos o elegidas estábamos destinados a sentir ese llamado de nuestro ser más profundo, sin advertir entonces que ese llamado no era ni más ni menos que el llamado propio de la condición humana.

Algo tan inherente al ser que trascendía las fronteras del conocimiento o del saber, para adentrarse en lo que nos constituye como personas y seres sociales.

Ahí, con ese descubrimiento, hoy ya aprehendido y en nada soslayado por la tentación del narcisismo, pude también dilucidar que pensar, perseguir o anhelar lo justo no estaba reservado al mundo de lo ideal, ese que solo nos pone frente a un valor inasible, inalcanzable, como una meta siempre remota; sino que, por el contrario, se nos presenta como un camino que, al ser transitado, va dejando en quien lo recorre, ya sea consciente o inconscientemente, la gratificante sensación de haberlo intentado.

Ya ahí, en ese estadio, nada cambia el “éxito” o el “fracaso” en el intento, el “triunfo” o la “derrota” en los resultados, solo vale la búsqueda y la trascendencia posible que hay en ella…

También, y con el discurrir del tiempo, descubrí que nuevamente había estado equivocado al pensar que solo quienes mirábamos el mundo desde la óptica de las “herramientas de lo justo”; es decir, del Derecho, éramos los convocados para llegar a ese destino tan superior, tan elevado, o ser pudieran guiar a “los otros” para conseguirlo; mientras que los otros, (tan otros como nosotros mismos), seguramente nunca iban a poder hacerlo sin “nosotros”.

Es muy posible que en el proceso de ese pensamiento cuasi mágico, interviniera, a veces, el temor o la no reconocida inseguridad ante la percepción de la realidad; la misma que cotidianamente nos enfrenta con un mundo tan doloroso y tan pocas veces con la esperanza; y de seguro, o posiblemente, ese ejercicio de pensamiento o sentimiento idealizado respecto de nosotros mismos, oficiaba (y oficia) de exorcismo frente a nuestra propia y limitante condición humana.

Sea cual fuese la verdad, hoy, y después de los años, en que la benevolencia del tiempo y la memoria no me permiten precisar, puedo al fin descubrir que ser abogado sí era un llamado.

Un llamado a la rebeldía contra lo lesivo al hombre, una vocación de búsqueda de ese camino hacia lo justo, ya no solo para mí, o para los “elegidos”, sino tan humilde y sencillamente, para todos y de todos.

Pude al fin perdonarme si en esa búsqueda no fui tan “superior”, o si en ella usé la Ley como arma y no como defensa; con certeza, atrapado aún por la pasión ante aquel valor ideal e inasible (“lo justo), tan lejano a un simple mortal.

Sereno ya con tanto que me dio la vida: familia, amigos, afectos, experiencia, responsabilidades y hasta algún impensado y no buscado adversario (enemigos creo no tener), tengo la enorme fortuna de poder, entre todo lo cosechado, en cada persona a la que pude ayudar, en cada ocasión en que pude luchar por lo que creía, con cada pequeño aporte a un mundo un poco mejor, o en cada mirada agradecida del otro o con el otro, sentirme satisfecho, como deseo que todos se sientan, sea lo que sea que hagan en su vida. Y eso, quizás, es lo más claro que tengo.

Y pude lograrlo, de eso sí estoy seguro, por haber sido desde aquel niño con inquietudes y hasta hoy, un abogado.

Deseo que sea este día que nos convoca un momento para detenernos a pensarnos y valorarnos, y que las urgencias de nuestras “necesidades”, tan humanas como banales muchas veces, nunca estén por sobre las reales necesidades de quienes ven en nosotros a alguien que quiere cuidarlos y protegerlos, sino por sobre todo, quien puede y debe hacerlo. Ese sí es un llamado.

Feliz día, abogados!!!.