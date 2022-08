El mundo está sin diálogo, Argentina no es la excepción

30/08/2022 - 11:46 Opinión

María Herminia Grande

La realidad sigue generando los hechos políticos en Argentina. No hay ninguna estrategia en cuanto a lo sucedido la semana pasada, tras el pedido del fiscal Diego Luciani a los jueces de una condena de 12 años para la ex Presidente y actual vicepresidenta de la Nación en la causa Vialidad Nacional. Este hecho generó que los acontecimientos fueran más rápido que cualquier análisis político partidario. Es decir, lo que se vio y vivió no obedece a una estrategia política/electoral premeditada. El peronismo es más grande que el cristinismo, pero hemos visto como Cristina Kirchner intentó lo que reflejó en un tuit el politólogo Lucas Romero: “Achicar al peronismo para que quepa dentro del kirchnerismo”. La historia de este Movimiento demuestra que acompaña a sus dirigentes hasta la puerta del cementerio. El tiempo de pararse en la puerta lo dará –si aparece-, un candidato/a con posibilidades electorales ciertas. A partir de ahí la Argentina pasional (con poco apego a lo institucional), jugó su partida desde Juncal y Uruguay. La Argentina unitaria desde la televisión con sus distintos posicionamientos pasionales, quiso hacer de esos actos –Cristina Kirchner versus Rodríguez Larreta-, una Argentina federal.

La corrupción viene horadando desde hace años. Los unos y los otros (dirigentes políticos) han pujado por poner jueces/juezas amigos/amigables; tal vez siguiendo los consejos del Martín Fierro. Esta “intromisión” lleva a tener también en la Justicia varas pasionales para con los unos y los otros. Esa pasión tiene que ver con sus mentores o sus identificaciones políticas. Amigo lector no se sorprenda. ¿Acaso los abogados no dirimen sus representaciones asociativas presentándose en listas que responden a distintas ideologías? Cuando llegan a jueces, ¿se las olvidan?

La Argentina también está en modo pasional. Todos hablan como si la representaran globalmente, olvidándose que sólo ambos extremos son dueños de una partecita de la verdad. Reafirmo: la Argentina está en modo pasional, pero con agenda propia (inseguridad y narcotráfico; inflación, desocupación).

La semana pasional se dio con sobreactuaciones, movilizaciones y una actitud distinta de CFK al convocar a movilizar en las calles y extender la persecución que entiende la Justicia hace con ella, a todo el peronismo. ¿Por qué todo el peronismo se deja condicionar por CFK, aunque muchos rumeen sus broncas por abajo? La situación judicial de la Vicepresidenta es un tema inconveniente para ella, para el gobierno y para el peronismo.

Hoy se va a un oficialismo abroquelado, sin fisuras. Esto sólo muestra que no tiene aún un candidato/a con chances electorales. La pasión sabemos, es ahorista. La foto de este hoy también.

Por el lado de la oposición, la detonación en el oficialismo los desacomodó. El diputado Manes puso algo de razonabilidad al pedirle a sus pares diálogo y calma. Su posicionamiento dio lugar a que se especulara con su alejamiento de JxC. La respuesta no se hizo esperar. Manes, quien ambiciona llegar a la primera Magistratura, le contestó a Patricia Bullrich (especialmente) que su postura es no sólo quedarse, sino ampliar JxC. No hacia Milei, sino hacia el peronismo. Con una aclaración: peronistas con votos. Manes cree que la gente común tiene otra agenda. Dentro de la coalición trabaja para salir de los extremos y que sea el radicalismo el que conduzca el espacio y no el PRO. Mientras se ataja de los trolls que entiende vienen de los amarillos, critica a sus pares, quienes a pesar de la experiencia que tienen en política, trabajan para la televisión y no para el país.

10° Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de la ONU

El martes pasado, Infobae entrevistaba al diplomático argentino que presidió la Conferencia, Gustavo Zlauvinen. El viernes finalizó sin lograr el consenso para un documento conjunto. La regla es que los países (150 en esta oportunidad) que habían presentado objeciones, queden mayoritariamente insatisfechos, pero no tan disconformes como para bloquearlo. Todos aceptaron el borrador final, salvo Rusia, con objeciones que aparecieron a último momento sobre Ucrania. Esto impidió que después de 12 años, se arribara a un documento por consenso, el único país que lo bloqueó fue Rusia. Si bien el diplomático Zlauvinen se mostró decepcionado, no deja de reconocer que la misma fue fructífera: “Nunca estuvimos tan cerca de lograr un documento conjunto. No obstante, pude incluir una reducción de tiempo en el proceso de trabajo de esta Convención, de 5 años se acortó a 4. El año próximo comenzará la primera conferencia preparatoria, más la propuesta aceptada de creación de un grupo de trabajo encargado de la revisión de los informes que brindarán los países poseedores de armas nucleares sobre su arsenal y la no proliferación de armas nucleares. Evitamos una caída sistémica. De esta manera mantenemos el proceso vivo”. Este madio le consultó al Licenciado Zlauvinen sobre qué pasó: “Puedo diferenciar tres etapas en la relación Estados Unidos-Rusia. Después de la Primera Guerra Mundial, una primera confrontación con comunicación. En los 80 (Reagan/Gorbachov), desconfianza con comunicación. Después de Crimea surge una etapa de confrontación vehemente sin diálogo, sin comunicación. Esto es de alto riesgo porque puede haber confrontación con armas nucleares al no haber diálogo, sumado a que Europa cortó toda comunicación con Rusia por Ucrania y eso es muy riesgoso. La Conferencia refleja esta falta de diálogo. En cualquiera de las etapas anteriores es probable que EEUU hubiera hablado con Rusia y tal vez se llagaba a un entendimiento”.

Mientras tanto está a punto de celebrarse la 77ª Asamblea de la ONU que pretende impulsar un Pacto de Líderes para el Futuro, reforzando la capacidad de anticipación y que derive los acuerdos ante los desafíos mundiales en compromisos concretos y no en sólo reuniones internacionales mediáticas. Argentina tiene como representante a Carlos Raimundi. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha señalado que: “Esta Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Futuro para gestionar y resolver los desafíos mundiales, será la mejor y última oportunidad ante los costos que viene pagando el mundo por la falta de diálogo”.

El mundo está sin diálogo, ¿Argentina va en el mismo camino?

