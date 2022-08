Sobre la gordura y la mirada de los otros: la Argentina es líder en trastornos de la conducta alimenticia

30/08/2022 - 11:57 Opinión

Por Marina Abiuso

La Argentina está en una intersección de problemas al respecto del peso y la imagen corporal:

- Según información del Ministerio de Salud, más de la mitad de la población tiene sobrepeso u obesidad.

- Según estudios del Instituto de Psiquiatría del King ‘s College en Londres, la Argentina ocupa el segundo lugar a nivel mundial con más casos de trastornos de la conducta alimentaria.

- Según el “Mapa de Discrimación” hecho por el INADI en 2019 la discriminación contra personas gordas era la segunda entre las más experimentadas.

Alberto Cormillot trabaja en Nutrición desde hace décadas y es una marca y un referente para generaciones. La semana pasada recibió una ola de repudio por comentarios considerados misóginos y gordoodiantes. Cormillot, por supuesto, ya se disculpó, pero el tema quedó en el aire. ¿Estamos tan deconstruidos al respecto del tamaño de los cuerpos?

Gordas deseantes, gordas deseadas

Contra la cultura de la cancelación, una explicación de la situación que generó el repudio a Cormillot: el médico habló de la “gordita de la oficina” a la que dotó de un posible peso de 120 kilos. Y llamó al resto de los presentes a coincidir en que si algún compañero de trabajo le ponía una mano encima, no iba a ser con intenciones sexuales.

Resulta que las personas gordas son deseadas. Quizás no por Cormillot ni por muchos de los que lean esta columna. Pero el mundo está lleno de mujeres que son amadas y atractivas con sus cuerpos y no a pesar de ellos. Cualquiera sea su tamaño. De varones también, pero en el ejemplo se hablaba solamente de nosotras.

Resulta, también, que hay mujeres gordas acosadas. Sabemos que el acoso sexual se trata mucho más de violencia y poder que de deseo. Muchas veces las víctimas encuentran una barrera adicional en el tortuoso camino para animarse a hablar o denunciar. “¿Me van a creer que me acosaron a mí?”, se pregunta la persona. “¿Vos no habrás entendido mal?”, responden los que no entienden que la violencia sexual discrimina menos que la mirada a la que estamos acostumbrados como sociedad.

La gordura y sus circunstancias

No hay contradicción entre que más de la mitad de la población tenga sobrepeso y que estemos en el podio de los países con más trastornos de la alimentación. Primero, por una obviedad: tener un trastorno de la alimentación no significa ser una persona flaca. La crisis económica es una aliada de la obesidad: el acceso a la salud y a la calidad y variedad de alimentos necesarios para una dieta saludable es limitado y directamente impensable para quienes dependen de comedores, ayudas y changas. Se come lo que hay, cuando hay. “A vos no te va tan mal, gordito”, dijo Raúl Alfonsín en un acto muy recordado. Pero ya sabemos hace tiempo que no hay relación entre panza y dinero. O más bien, sí: quizás el contrario.

Parece insólito que se haya tenido que recurrir a la ley para que las personas puedan encontrar ropa que ponerse. Pronto el INTI presentará los resultados del primer relevamiento federal de las formas y medidas de la población hecho para dar sustento al Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI), establecido por la Ley N° 27.521. Vamos a tener información sobre nuestros tipos de cuerpos. Un avance sobre el viejo índice de masa corporal, todavía tan en boga en algunos consultorios, que se limita a calcular el peso ideal teniendo en cuenta solamente edad, sexo, altura.

“La salud integral va mucho más allá de tener un determinado tipo y tamaño de cuerpo. Sin embargo, vivimos en una cultura que asocia la delgadez a la salud. Una cultura que promueve estándares y estereotipos de belleza inalcanzables. Una cultura que está mucho más cerca de promover trastornos alimentarios que de promover la salud pública. La presión por encajar en diferentes patrones normativos afecta inevitablemente la nutrición de cada persona. No solo en lo que comemos, sino también en la forma en la que nos relacionamos con la comida”, escribe la nutricionista Jésica Lavia en “Sobrevivir a un mundo gordofóbico”, un libro sobre nutrición con perspectiva de género publicado este mismo mes.

Derecho a la gordura

No me interesa profundizar en la crítica a Cormillot, que de hecho se disculpó rápidamente, sino en hacernos cargo de que el discurso detrás del exabrupto expresa el pensamiento de gran parte de la sociedad. Incluso de personas gordas que odian su cuerpo y lo someten a toda clase de dietas con el fin de adelgazar, no de estar más saludables.

En los últimos años, al calor del feminismo han surgido campañas para que las mujeres “soltemos la panza” y “lleguemos al verano” cualquiera sea nuestro aspecto. Estoy hablando de mujeres que pasan los meses de verano con calor y quizás sin disfrutar del mar, del río o de una pileta porque sienten que el cuerpo que tienen no debe ser mostrado en traje de baño o en musculosa o en shorts. Lo tenemos naturalizado, quizás lo aprendimos de nuestras madres que lo aprendieron de las suyas. Pero tengo la certeza de que ninguna de mis amigas madres quiere eso para sus hijas. Ni sus hijos, claro.

Los “activismos gordos” han puesto el ojo en este tema y hacen una gran tarea con marcas inclusivas y modelos plus size. La crítica que les hacen es predecible: que “romantizan” la gordura o promueven pesos no saludables. Bueno, no: el objetivo es defender los derechos de todos los tipos de cuerpos y desarticular el odio contra esa disidencia. Así como no basta con ser flaco para ser saludable, tampoco es cierto lo contrario. Se trata de existir en el propio cuerpo de la mejor manera posible, más allá de lo que marque la balanza.

