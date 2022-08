La batalla de Recoleta puede durar unos días, pero lleva ya muchos años

31/08/2022 - 15:19 Opinión

Patricia Bullrich compite con Horacio Rodríguez Larreta, y con varios más, por la candidatura presidencial de JxC. Que es casi como decir que compiten por ser el próximo presidente, dadas las altas chances de que, si no comete serios errores, esa coalición gane las elecciones del año que viene.

En medio de esa disputa se desató el conflicto por el control de las calles en los alrededores del domicilio porteño de Cristina Kirchner, y estallaron una vez más las diferencias de criterio entre halcones y palomas, esta vez, puntualmente, sobre el uso que habría que darle a las fuerzas de seguridad de la ciudad y cómo poner algún límite al caos desatado, con perfecta planificación, por el kirchnerismo, y atender el sentimiento de impotencia de los vecinos afectados.

Una resolución simbólica

Eso en el caso puntual, pero en un plano más general, los precandidatos de JxC compiten entre ellos respecto a cómo encarar las batallas que se vienen por la orientación y la capacidad misma de gobernar: ¿hay que concebir la disputa con el kirchnerismo como una guerra relámpago, a matar o morir en un choque breve y decisivo, o hay que tomarse todo el tiempo que haga falta en una guerra de trincheras y posiciones, desgastando al adversario y quitándole todos los aliados posibles, evitando en lo posible choques frontales que los abroquelen?

Y más importante aún: ¿qué es finalmente lo más esencial que está en disputa, el control del espacio público, la capacidad histórica del peronismo, cuando no gobierna, de volver imposible el gobierno de los demás, la legitimidad de las instituciones y la fe de la sociedad en la posibilidad de un cambio, la posibilidad de sellar una paz para todos conveniente que permita algunos cambios pero también algunas continuidades?

En síntesis, en esto que parece un episodio menor, una casi ridícula confrontación entre policías y barras, y funcionarios convertidos en barras, por ocupar una esquina no particularmente importante de la ciudad, tal vez se cifra el entero juego político de nuestro tiempo, y se resolverá “simbólicamente” qué es lo que se quiere y se puede hacer con este país.

Es así porque en el fondo la disputa sobre el rol de “la calle” en la política, su relación con el sistema institucional, las elecciones, la Justicia y la Constitución, nunca se resolvió del todo, pese a lo avanzado de nuestra democratización. Alfonsín ganó las elecciones de 1983 pero casi enseguida perdió la capacidad de asegurar libertades básicas, como las de movimiento y de trabajo, por obra de una interminable serie de paros generales y protestas callejeras. El peronismo de izquierda y el resto de la izquierda radicalizada usaron la calle para impugnar las políticas de Menem y no reconocerles legitimidad “popular”, pese a que Menem les ganó un montón de elecciones entre 1989 y 2003. Y en el medio ese y el resto del peronismo usaron de común acuerdo la calle para sacarse de encima al gobierno de De la Rúa y echarle la culpa de los problemas en que esas políticas habían desembocado, y ninguno de ellos quería reconocer como propios.

Desde entonces, el kirchnerismo estatizó informalmente a las organizaciones que le permitirían controlar la calle, cooptando a líderes sindicales y piqueteros, es decir convirtiéndolos en agentes paraestatales, con millonarios fondos públicos. Y que seguiría controlando durante el gobierno de Macri, pese a los infructuosos esfuerzos del mismo por seducir a los Moyano y los Grabois del sistema paraestatal de gestión de las obras sociales y los planes.

El nuevo desafío K

Y así llegamos a la actual situación, en que funcionarios del gobierno nacional y bonaerense, sumados a barras y militantes camporistas, deciden tomar el control de una zona de la ciudad de Buenos Aires y desafiar a sus autoridades locales a que los remuevan.

Si lo intentan, ellas pagarán un costo por la confrontación que los mostrará en el rol de “represores”. Si no lo intentan, pagarán costos tal vez mayores por su impotencia para proteger a los ciudadanos que viven en la zona, y más en general para asegurar el orden público puesto bajo su responsabilidad. Así que no tienen una salida fácil y sin costos. Hagan lo que hagan, el kirchnerismo, como en su momento hizo Ubaldini, después Norma Plá y Luis D´Elía, y siempre hicieron los Moyano, podrá decir que él es “el pueblo” y la “democracia real”, y el gobierno de la ciudad es solo una formalidad democrática que reviste mal a un poder ilegítimo, el del “antipueblo”.

Y el problema no es solo que se reedita un conflicto nunca del todo resuelto sobre la legitimidad de las instituciones y su capacidad de controlar el espacio público. Es que se anticipa una disputa, que podría ser feroz, por la capacidad de un futuro gobierno de los hoy opositores a nivel nacional por hacer pie y sostenerse. Lo que nos está diciendo el kirchnerismo es: “vean lo que le pasa hoy a la policía de la ciudad, le va a pasar a todo aquel que gobierne en el futuro y quiera hacer algo que no nos guste”.

En ese sentido, las palabras de Patricia Bullrich respecto a la pretensión del grupo gobernante de “mellarle el carácter” a la oposición fueron elocuentes. Ahora bien: ¿es la receta de Bullrich para lidiar con el problema la más adecuada? Ella parece estar sugiriendo ser inflexible en el terreno: poner las vallas que haya que poner y aguantar el chubasco, como sea, porque mejor pagar el costo que haya que pagar en una confrontación abierta, ahora, y no estirar las cosas.

El problema es que tal vez en esa confrontación directa y a cara descubierta el kirchnerismo tenga sus mejores posibilidades, mientras que en una disputa más larga y compleja, y sobre todo más institucional, lleve más claramente las de perder.

Cristina Kirchner y La Cámpora no tienen ningún problema en provocar heridos entre los policías, ni en que sus propios militantes y los barras que los acompañan terminen heridos, o haya incluso algún muerto. Eso radicalizaría el conflicto, endurecería las posiciones en pugna y evitaría que los bandos se dispersen. Sobre todo, evitaría que alguien en el peronismo se desmarque, que es hoy por hoy su principal preocupación: de allí su insistencia en afirmar que sus enemigos “van por el peronismo, no por Cristina”.

Sus opciones, entonces, para escalar la pelea callejera son mucho más amplias que las del gobierno de la ciudad, que tiene que asegurar que se pueda vivir más o menos normalmente en Recoleta, sabiendo que la enorme mayoría de sus habitantes no va a tolerar que haya sangre en las calles, y se lo cobrarían no solo allí, sino en todos los barrios y el país entero, si llegara a suceder.

Porque, finalmente, lo fundamental que está en juego es la confianza de los ciudadanos, no solo de Recoleta sino de todo el país, en que la legitimidad institucional puede ser más lenta que la fuerza, pero llega, y cuando lo hace es mucho más eficaz y duradera. La pelea entonces no se dirime en Uruguay y Juncal, sino en las pantallas de todo el país, y no se va a resolver de un día para otro sino en una larga disputa por la eficacia de las instituciones para crear un orden legítimo. Juego en el que el kirchnerismo, además, nunca fue más débil que hoy, pese a estar en el poder, o mejor dicho, precisamente porque lo ejerce: en medio de un caótico ajuste inflacionario, que ya ha destrozado el prestigio de sus líderes, y de la mano de Sergio Massa tiene altas chances de empeorar, con un negro panorama electoral por delante, cernido sobre un peronismo territorial que ha llegado a desinteresarse por absolutamente todo asunto político, salvo los cargos que ejerce y el dinero que administra, pero que en consecuencia no tiene mayores motivos por seguir a Cristina Kirchner y La Cámpora en sus batallas si ya no se los garantizan, es por debilidad y no por fortaleza que el kirchnerismo se desespera hoy por controlar una insignificante esquina porteña. No hay que olvidarlo.