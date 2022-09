El pádel y la vuelta del videoclub en tiempos de streaming

01/09/2022 - 14:44 Opinión

Por Martín Berretti,

referente de Periodismo Deportivo en UADE

Desde hace algunos años, regresó la disciplina que había tenido un auge décadas atrás. Las razones de un nuevo furor que convoca multitudes y tiene eventos en Qatar y Roland Garros.

El pádel surgió durante la década del ‘60 en México, pero su expansión a nivel global se dio años más tarde con la llegada a distintos puntos de Europa y de Sudamérica. Durante los ‘90 en Argentina, las canchas se inauguraban en cada rincón del país. Un boom que tuvo un pico muy alto y se fue diluyendo hasta convertirse en un deporte de nicho.

Pero el paso de las décadas lo rescató del olvido y lo posicionó, otra vez, en el centro de la escena. Ya no solo desde su práctica, que por ser más sencilla y barata que el tenis supo ganarse su espacio, sino también desde su difusión en los medios. Desde los tradicionales hasta la explosión en transmisiones por streaming y medios digitales.





Aquellos clubes que sobrevivieron a la etapa de oscuridad a comienzos de este siglo hoy no tienen disponibilidad: los huecos que no llenaban quienes nunca dejaron de jugar fueron rápidamente cubiertos por los nuevos fanáticos. Por eso, muchos emprendedores eligieron apostar por nuevos lugares donde los adeptos despunten el vicio. Con algunas diferencias a las canchas noventosas: ahora el vidrio en las paredes no es algo excepcional sino la norma y la aparición de superficies alternativas como el césped sintético empiezan a ganar terreno. Hasta el hotel Sheraton destinó un espacio común para la construcción de cuatro canchas donde antes había dos courts de tenis.





La aparición de distintas plataformas le permitió al pádel tener el lugar que antes no encontraba. En paralelo, los streamers más importantes de habla hispana organizaron un torneo de estrellas. Ibai, que tiene ocho millones de seguidores en Instagram, transmitió en vivo por su canal de Twitch el evento, que tuvo a Coscu, Javier Saviola y más personalidades como participantes.





Aunque en España el furor había amainado pero no desaparecido: siempre estuvo en boga y en 2014 la aparición de nuevos sponsors lo relanzó a nivel profesional. Incluso Lionel Messi tiene una cancha en su casa para jugar contra sus amigos y excompañeros del Barcelona.





Su renacer no se debe solamente al impulso de Ibai y cía., sino a un contexto que resultó favorable. En plena pandemia, cuando casi todas las actividades deportivas estaban restringidas, el pádel apareció como una alternativa tan sencilla como distante desde lo físico.





“La pandemia marca el crecimiento del pádel amateur en Argentina, que fue creciendo de la mano con el pádel profesional. Hasta ese momento, se jugaba solo en España y en Argentina. La próxima asamblea de la federación de pádel tendrá 85 países. En países con mucho calor, como en Medio Oriente, creció mucho por ser un deporte indoor. Se cree que el 70% de las personas que juegan hoy comenzaron en 2018”, explica Isaías Blaiotta, periodista de Diario Olé que relata pádel.





La Federación Internacional de Pádel (FIP) organizó un circuito Premier con el apoyo del mismo fondo de inversión que es dueño del Paris Saint Germain. Hace poco llegó a Roland Garros, una plaza histórica para el tenis, que esta vez no estuvo teñida de naranja por el polvo de ladrillo sino por el azul de la alfombra. Pero casi con el mismo poder de convocatoria: más de 25 mil personas se acercaron a verla.





La parada más reciente fue en Mendoza, donde se ratificó que el público argentino adoptó el deporte. Belasteguín, oriundo de Pehuajó, tuvo un recibimiento a la altura de su carrera de parte del público. Fue número 1 del ranking de manera ininterrumpida durante 13 años junto con Juan Martín Díaz.





El Aconcagua Arena albergó a más de 8500 personas en la final, un número similar a la capacidad del Luna Park. El Gobierno provincial declaró el torneo como un acto de interés turístico y deportivo, y la transmisión del circuito llega a 170 países donde distintas señales compran los derechos.





En momentos en el que el tenis afronta una necesaria renovación a nivel mundial luego de décadas con los mismos referentes en el ranking, el pádel aparece como alternativa a su deporte primo hermano. Mientras el tenis revisa reglamentos y exige nuevas figuras, esta disciplina combina sencillez con espectacularidad; simpleza en su práctica con diversión asegurada. Un furor que, esta vez, parece no tener fecha de vencimiento.