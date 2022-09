“La justicia es la que debe ver qué pasó”

03/09/2022 - 01:53 Opinión

Lo sucedido el jueves a la noche en Recoleta es un punto de inflexión en la sociedad argentina. En primer lugar porque hay que ir a muchas generaciones atrás para encontrarse con la violencia política.

De hecho si pensamos en los millennials y los centennials no han vivido afortunadamente cuestiones vinculadas a la violencia para dirimir resultados, son auténticamente hijos de la democracia. Y eso, uno lo pudo advertir el día de ayer (jueves) y de hoy (ayer), hay una reacción hasta de asombro. Aquellos que pertenecemos a generaciones que nos criamos en el proceso de reorganización militar y en los primeros años de la democracia, lamentablemente estábamos con cierta familiaridad respecto de esos temas. Así que una primera observación es que la conmoción es general, pero evidentemente afecta de acuerdo con las vivencias que cada uno tiene.

Obviamente que hubo un síntoma saludable de parte de toda la sociedad política y civil, respecto del repudio al intento de magnicidio, pero solapadamente hay voces de distintos lugares, que de alguna manera encuentran responsabilidades en discursos ajenos, nunca en discursos propios. Y esto es un elemento interpretativo que habría que decantarlo y tratar de no alimentarlo, porque desvía la atención sobre el hecho principal. Hasta aquí, hasta que la investigación judicial avance y prospere, tenemos nítidamente un responsable que es el detenido, a la vista de todos, el autor material del hecho que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales. Pero será la Justicia la encargada de ver si se trata de ver lo que habitualmente se llama en la jerga policial, un lobo solitario, alguien con algún tipo de desequilibrio emocional o simplemente de ideas racistas o autoritarias, o responde a algún tipo de organización.

Hasta que la Justicia no avance con ese tema sería imprudente avanzar con alguna interpretación. Pero algunos quizás contextualizan e indirectamente vinculan de acuerdo con sus percepciones ideológicas, como la resultante de otras cosas y ahí me parece que hay que ir con mucho cuidado porque se podría correr el riesgo, en primer lugar de cometer injusticias y en segundo lugar, de alimentar aquello que se quiere combatir. Obviamente que ya previamente a este acontecimiento el liderazgo de Cristina Fernández dentro del Frente de Todos se había consolidado, sobre todo a partir del bimestre julio-agosto donde finalmente se pudo imponer su criterio con relación a la reorganización del gobierno.

Pero parece que a partir del alegato del fiscal Luciani y de una oportunidad que vio la vicepresidenta de defender su legado, sus 12 años de gobierno, alimentó una épica que ahora como víctima de un intento de asesinato, conlleva más intensidad de quienes se referencian en el kirchnerismo y en el Frente de Todos. Así que el liderazgo dentro del Frente de Todos está más que establecido. Pero proyectar más allá de la frontera de este año me parece que es temprano todavía, no habría que ir tan lejos, quizás habría que quedarse más cercano en el tiempo y ver el prisma en los próximos días, en la sociedad cómo va decantando esto y en lo que arroje la investigación judicial.

Insisto, no me parece indiferente el resultado de esa investigación si llega a la conclusión de que se trata de la actuación de una sola persona, o si detrás de él hubiese otros implicados u otro tipo de cómplices ya sea intelectuales o materiales.

Cambia mucho la interpretación del hecho. Estamos en estas instancias y me parece que es un momento para que los líderes se distingan por transmitir a una sociedad que todavía está conmocionada, prudencia y tranquilidad. Y también jerarquía de temas: en el día de hoy (ayer) hemos visto el debate sobre la pertinencia o no de un feriado que por supuesto es discutible, pero no se puede equiparar ese tema al hecho principal, que fue el intento de crimen de la vicepresidenta.

Como en todos los temas que se aborda y en la política mucho más, hay que prestar atención a cuáles son los temas importantes, cuáles son los temas periféricos, y cuáles son las actitudes que consolidan una mejor vida democrática y cuáles no”.