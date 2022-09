Sanar con nuestras palabras

04/09/2022 - 04:59 Opinión

A todo el mundo le gusta ser elogiado. Cuando hablamos bien de alguien, lo validamos. Y la validación siempre es sanadora. Las palabras que nutren a los demás construyen un puente y afirman a las personas. Como acostumbro decir, hablar nunca es un hecho inocente.

Seguramente recordás las palabras amables de alguien que te trajeron bienestar. Estas suelen dejar una huella que no se puede borrar. La mayoría de la gente recuerda lo que le decían en la niñez: “De chico, mi mamá y mi papá me felicitaban cuando me sacaba una buena nota”. Lo mismo sucede con las palabras negativas.

Los dichos de nuestra boca encierran el poder de sanarnos o herirnos y marcarnos positiva o negativamente para siempre. Actitudes como una amenaza, una humillación, una agresión, una burla o una descalificación lastiman y duelen mucho. En cambio, las palabras expansivas van borrando todas esas ideas negativas que quedan guardadas en el corazón.

Siempre tenemos la posibilidad de reemplazar las palabras negativas por palabras que sean una caricia para el alma. Lo primero que necesitamos hacer es comprobar qué es lo que hay en nuestra mente. Algunos, que fueron tratados con dureza de chicos, intentan llenar ese vacío con cosas externas, pero esto no sirve.Para sanar esas heridas, tenemos que “bendecirnos”, lo cual significa hablarnos bien a nosotros mismos cada día. De esta manera nos automotivamos y construimos posibilidades. El diálogo positivo con uno mismo expande nuestra capacidad de tener éxito.

¿Qué objetivo tienen las palabras hirientes que nos decimos y les decimos a otros? Dañar la autoestima. La buena noticia es que, independientemente de cómo haya sido nuestro entorno, cada uno de nosotros podemos cambiar. ¿Cómo? Revisando el contenido de nuestra mente y refutando todas las creencias erróneas que nos conducen a expresarnos con negatividad.

Vos y yo tenemos libertad para decidir qué pensar, para elegir buenos pensamientos que nos lleven a sentirnos, a hablar y a actuar de la mejor forma. Una técnica muy aconsejable para transformar la mente consiste en repetir durante todo el día frases que nos eleven hasta que se conviertan en nuestros pensamientos habituales.

Como resultado, un día nos encontraremos haciendo algo que nunca hicimos y transformando nuestras circunstancias. Aunque no seamos conscientes de ello, la influencia de lo que decimos es enorme: “Qué extraordinario… por favor… gracias… te felicito... vos podés” y otras frases por el estilo tienen el poder de llegar al corazón y mejorarlo.

¿Por qué? Porque todos tenemos la necesidad de ser amados, valorados, tenidos en cuenta, respetados. La mejor manera de motivarnos a nosotros mismos y a los demás para alcanzar nuestra mejor versión es, sin duda, acariciando con palabras que traen sanidad a nuestra vida. ¡Cuidemos nuestras palabras!