Construir Región en el Norte Grande

06/09/2022 - 11:41 Opinión

Por Presbítero. Dr. Marcelo Trejo

Desde mucho tiempo atrás la categoría de Región marcó – al menos en el noroeste – una referencialidad geográfica que gravitó en un quehacer o pensar en “terreno”. Un estilo de ser pueblo que priorizó “el espacio sobre el tiempo”. El territorio, tradiciones y raigambres resistiendo a los embates de la modernidad con sus nuevos laboratorios de cultura contemporánea.

Quien contemplara detenidamente, parecería encontrarse con un escenario histórico confrontativo entre un “estar estando” atávico y el “estar siendo” acelerado y ajeno de modernos modelos foráneos. Tan invasivos estos en múltiples maneras que, el sentido de Región Noroeste (NOA), casi termina identificándose con una resistencia cultural pasiva.

Horizonte imaginario que termino definiendo: el interior del país vs. el puerto; unitarismo centralista vs. federalismo; provincianos vs. porteños. Por supuesto, todo eso con la consabida acumulación de bienes simbólicos-culturales, las concentraciones socio-económicas y con el manejo de los ejes políticos que definen país: la patria portuaria con sus salidas comerciales tan formales como clandestinas. Mientras todo ello ocurre, están “los cabezas”, que desde sus lejanías geográficas y mentales “miran y esperan”.

Será que Región solo describirá resistencia folklórica cultural y resilencia callada de los pueblos? Será que Región Noroeste Argentino (NOA) únicamente es raigambre de aquietado terruño? Y será que, la Región Norte Grande tan solo ampliará límites? Si la perspectiva es geografía retocada, posiblemente sea sólo eso. Pero si la provocación se instala con una geo-culturalidad política estratégica, la cuestión cambia de cuajo.

Lo geo cultural del norte argentino marca su historia y estilo de pueblo; mientras que lo geo-político estratégico le marca el presente y define alteridades de futuro. Posibilidades de estar estando y estar siendo no como oposiciones sino como desdoblamientos que diferencian los tiempos de su configuración y acción. Pueblos que contemplan y festejan son los mismos pueblos que luchan y construyen destinos.

Sin embargo, el paso de un estilo modal al otro no solo es madurez en el tiempo y en los procesos. A ellos los co-implica pero requiere un “ad extra eficaz”. Una cualidad efectiva que active el paso potencial al acto regio de gobierno. Tal como región aduce en su sentido más original: rego, regir, conducir, gobernar.

Región es más que plasmación folclórica y hábitos culturales; región es performance política que transforma. Una construcción de poder eficaz e inclusivo que amalgama las zonas norteñas, activa poliédricamente los derechos de iguales y atiborra razones/ánimos para sostener la región en un lugar y situación contra-hegemónica.

De allí que este entramado geo-cultural definido en su opción geo-politica deba, por un lado, sostenerse en su propio arraigo; un locus vital donde se hace pié y desde donde se piensa y decide. Por otro lado, también su situación (situs) de soberanía regia requiere un continuo ejercicio de estrategias de convivencias forzadas con los espacios todavía hegemónicos de poder enmarañado.

En fin, la Región no es sólo lo geográfico. Cuando este tren “la Estrella del Norte” alcance su velocidad de crucero y sus pasajeros “los insignificantes y mestizos de tierra adentro y fronteriza” descubran que mediante un gran y estratégico accionar político puede pasarse de un “estar estando a un estar siendo pueblo”; la Región Norte Grande reconfigurará Federalismo Nacional Argentino.