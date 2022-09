Un recuerdo y homenaje a mis primeras maestras

09/09/2022 - 12:48 Opinión

Por Marcela Nader.

Todo empezó en marzo del ‘72. Caminando seguramente de la mano de mi hermana Mónica, o de Rita, comencé el jardín de infantes en las Hermanas Franciscanas. Solo tres cuadras separaban las que serían mis dos casas de entonces.

Mi primera maestra de Jardín, la señorita Sipinka, sería la vara con la que todas mis maestras en mi vida se medirían. Joven, como mi mamá entonces, era la imagen de la dulzura que toda maestra jardinera debía tener. Paciente y con una voz y una sonrisa que no me olvido y que quedó grabada en las pocas fotos en blanco y negro que conservo de esa época. Las nenas de entonces jugábamos en un aula enorme, con muñecas y materiales que no teníamos en nuestras casas. Por dos años mi mundo fue esa aula en la esquina de la escuela.

El delantal cuadrille rosa y la bolsita de tela con un vasito y una golosina para la merienda. El almuerzo familiar apurado para ir a la escuela a la siesta. Y las hamacas y el tobogán en el patio de tierra al lado del jardín de la casa de las monjitas.

La hermana Nedda, la directora entonces de la primaria, cada tarde nos saludaba al llegar a la escuela a todas con una sonrisa y una memoria increíble para los nombres, cuando pasábamos por la puerta de la gran oficina que compartía con la directora del secundario, la hermana Rosa y la celadora de entonces, la señorita Nora.

El primer grado llegó de la mano de la señorita Olga, que sería también mi maestra del tercer grado. Aunque estaba literalmente en el aula de al lado del Jardín, el contraste con los años anteriores no podía ser mayor. Delantal celeste. Banquitos de madera mirando al pizarrón verde. Tizas blancas, el cuaderno único y el cuaderno de deberes. Nunca entendí lo de cuaderno único si había otro cuaderno…en fin…Cartucheras con lápices negros y de colores. Y un portafolio, negro o marrón, como para ir a la oficina.





De segundo grado solo recuerdo a la reemplazante: la señorita Iris. Aún hoy no sé por qué razón no recuerdo quien fue mi maestra pero sí que algo pasó y la señorita Iris se convirtió en nuestra maestra. Tiempo después, la señorita Iris emigró a Italia. Es curioso cómo recordamos detalles de la infancia.

En tercer grado me reencontré con la señorita Olga y tuve el libro que más recuerdo: El Oso Gregorio, que nos enseñaba todo lo que necesitábamos saber. ¡Eran los tiempos en que un manual recopilaba todos los conocimientos del mundo!

El cuarto grado nos trajo a la hermana Micaela. Una monjita simpática, con una sonrisa espontánea y contagiosa, con una fe viva que nos transmitía sin obligación. Fue el año de la Primera Comunión en octubre, cerca del día de la madre, justo cuando los jazmines florecían. Todavía recuerdo ese aroma del momento en que todas las nenas con nuestros vestiditos blancos afuera de la capilla del colegio posamos para la foto que aún conservo gracias a mi hermana de la vida, Claudia que me dio una copia hace unos años.Quinto grado me regaló quien sería una de mis maestras favoritas de todos los tiempos y a quien tendría también en los siguientes dos años: la Señorita Cecilia. Dulce, suave, pero firme al dar sus clases, seguiría con nosotros luego en sexto grado junto a la señorita Tere. Y después nuevamente en el séptimo. Era la primera vez que teníamos no una, sino dos maestras a quien responder con tareas, estudios y comportamiento. Las dos no podían ser más diferentes. La señorita Tere era enorme, o mi altura entonces así me lo hacía creer. Con una voz de mando que nos paralizaba en cuanto nos llamaba la atención o nos pedía silencio. Pero detrás de esa coraza era una dulce total. En séptimo grado otra combinación inesperada con la señorita Tita. Pequeña físicamente, y estricta en sus instrucciones. Pero tan dulce como todas cuando teníamos algún problema.

Había otras maestras acompañando entonces a las de grado. Sus nombres se han desvanecido en mi memoria pero no en mis recuerdos.

La maestra de música en su salón pequeño justo abajo y al frente de la escalera que llevaba a las tres aulas que había en el segundo piso. El salón (una salita en realidad) tenía un piano y unas gradas desde donde cantábamos sentadas o paradas. La clase de música era nuestro respiro en la semana. También estaba la maestra de actividades prácticas. Nos enseñaban a volvernos una mujercitas habilidosas. El punto cruz o el punto atrás se volvieron imprescindibles en esos años. Y finalmente, la señorita de Educación

Física. Las exhibiciones de fin de año eran el evento más esperado por mí. Era el único evento un sábado de tarde al cual íbamos solas con mi mamá. Todas las alumnas vivíamos para ese par de horas donde demostrábamos nuestras habilidades físicas con aros, cintas, varas, pelotas o cuanto material adicional mostrara el movimiento de nuestros cuerpos todavía infantiles.

También en esos años aprendí el dolor de tratar de anular personas de la memoria de los niños. A finales del '78 o del '79, no recuerdo bien, las cuatro hermanas franciscanas del colegio, la hermana Nedda, la hermana Ana y la hermana Rosa junto a la hermana Micaela desaparecieron de nuestras vidas. Sin previo aviso. Sin más explicaciones de que habría nuevas autoridades. La fe del estudiantado flaqueó un tanto. Las clases de religión siguieron, pero con otro gusto. Se mantenían las formas pero el contenido franciscano desapareció por un tiempo hasta que nuevas monjas llegaron, pero nunca más fue lo mismo. Nosotras nos preguntábamos y preguntábamos a nuestros padres dónde estaban las hermanas, pero nadie sabía nada. “Las sacaron” fue la única explicación. Aprendimos a aceptar, en apariencia, esa respuesta. Era la época del no te metas. Lo hemos visto como sociedad. Las verdades se pueden ocultar por un tiempo, pero no para siempre.









A mis cuarenta y largos, decidí buscar a esas monjitas de mi infancia. Y por una serie de ángeles con ropaje humano encontré a mis queridas hermanas, Nedda primero y luego a la hermana Micaela, la directora y mi maestra de cuarto grado. Nos comunicamos por teléfono y con los años y los celulares hicimos una visita virtual que me devolvió la fe en que todo se resuelve en vida. Nunca hablamos del por qué se fueron o las sacaron de sus puestos. Pero me reconfortó saber que donde fueron, Salta, Bolivia, etc., siguieron educando y ayudando en la forma franciscana: con lo poco que se tiene, y con lo que se recibe de otros.

Y con una fe inmensa en Dios y en los hermanos en la fe.

Todas y cada una de esas maestras, y las profesoras que vinieron luego en la secundaria, ayudaron en mayor o menor medida a formar a la joven, la mujer, la maestra y la profesora en la que luego me convertí.

Descubrí con la madurez que hasta la adolescencia, la familia y la escuela nos moldean. Aprendemos de lo que vivimos en ambos ámbitos. La escuela en mi infancia reforzaba, mejoraba, lo que traíamos de nuestros hogares. Nivelaba para arriba. Luego en nuestra juventud decidimos si mantendremos la fe, o no. Si seguiremos con lo aprendido en el hogar, o no. Si respetaremos los valores familiares, o no. Algunos lo hicimos, otros no.

La familia, las autoridades escolares, y la sociedad deben saber que esos doce años de escuela obligatoria moldearán de por vida a los niños. Que esos jóvenes recordarán en su madurez los hechos que vivieron de pequeños, el qué y cómo le contaron los eventos en su infancia y los contrastarán con lo que ellos mismo vieron y sintieron. Y siempre, siempre buscarán la verdad. Recordarán el resto de sus vidas a las maestras y a los compañeros, las aulas y los juegos por donde pasaron, los recreos, las voces, los olores, el amor y la atención que recibieron en un ámbito que debe ser sagrado: la escuela. Tan sagrado como el de su propia familia.

Un beso a todas mis maestras en su día, a las que todavía están, y un beso al cielo a las que se adelantaron en el último viaje.