El kirchnerismo profesa la fe en una misa por Cristina Kirchner mientras gana por goleada la desconfianza

11/09/2022 - 12:36 Opinión

Por Marcos Novaro.





El escepticismo político es una reacción lógica y hasta sana ante la frustración reiterada de las promesas. Porque nos resguarda de ilusiones vanas, nos prepara para las malas noticias y nos evita depositar demasiadas expectativas o esfuerzos en objetivos que no se van a conseguir.





Pero también nos desalienta de buscar soluciones cooperativas, y de apostar a que alguien, una parte siquiera del sistema, cumpla sus compromisos y haga su trabajo. Si no esperamos nada de ellos, tampoco valoraremos cuando alguien nos sorprenda cumpliendo sus obligaciones.





Si pensamos que todos los policías, los jueces o los empleados públicos son corruptos, parásitos ineficientes, o las dos cosas a la vez, entonces no le daremos aliento a aquellos que no lo son, los estaremos invitando más bien a dejar de esforzarse, abandonar, o peor, sumarse a los inconfiables.





El peor legado del gobierno en curso va a ser este: la desconfianza generalizada. Y el desánimo colectivo consecuente. Peor que la inflación galopante, que el vaciamiento del Banco Central, que la colonización del aparato estatal por facciosos y fanáticos, ha sido la apelación desde la cúspide del Estado para que todos crean que “corruptos somos todos”.





Como dio a entender Cristina Kirchner para defenderse, que no se puede confiar en la Justicia porque los jueces son todos agentes de algún interés oscuro, como han sostenido una y otra vez ella y Alberto Fernández.





Sembraron esos vientos y cosechan estas tempestades. La consecuencia de toda esa política de la desconfianza es que hoy se ve por televisión que alguien intenta dispararle a la vicepresidente, el responsable es detenido y se revela que es un marginal con inclinaciones violentas, pasión por salir en televisión y volverse protagonista de cualquier cosa y por cualquier medio.





Nada indica que se pueda tratar de un montaje o conspiración de ningún tipo, y, sin embargo, más del 60% de la sociedad cree que es todo un invento, que simplemente lo armó Cristina Kirchner para victimizarse y empujar aún más la discusión sobre sus responsabilidades en la corrupción. ¿Es que ese 60% odia a la Vice? No, sucede que no le cree nada a nadie.





Y más importante aún: ¿Es Cristina Kirchner responsable de que alguien haya intentado dispararle? Una y mil veces no, tipos así pueden aparecer en cualquier lado, hasta los hubo en la Suecia de Olof Palme. De lo que sí es bastante responsable es de que los ciudadanos no le crean que eso haya sucedido.





Lo más sorprendente de todo es que una buena proporción (cerca de un cuarto) de los votantes que aún le quedan a la señora, es decir, su supuesto “núcleo duro”, los que la acompañan aún en la mala, también descreen del ataque. No confían en ella, aunque puede que la vayan a votar.





Es sorprendente, pero no tanto. Recordemos que el 80% de los ciudadanos opina que ella es culpable de lo que se la acusa en el juicio de Vialidad. Es decir, que cerca de la mitad de sus potenciales votantes no cree lo que ella dice, ni cree en el lawfare, ni que no sabía nada de los tejemanejes de De Vido y López.





El propio oficialismo cultiva aún más esta desconfianza cuando insiste en no tratar de ser creíble en sus afirmaciones, sino de ser amado. Tal vez por esa idea de que el que ama todo lo perdona, y el amor es ciego.





Es al amor al que apela el kirchnerismo cuando llama a rodear a la jefa detrás del lema “el pueblo cuida a Cristina, Cristina cuida al pueblo”, una actualización bastante insólita de aquella otra invocación al amor que hizo historia, “Evita me ama”, etc.





El amor es un arma política tan peligrosa como el odio. Porque además de ciego y de perdonarlo todo, el que ama está inclinado a hacer cualquier cosa por el objeto de su amor, entre otras cosas, odiar, odiar sin culpa, con entusiasmo, a quienes dañen de algún modo al ser amado.





Es ese el tipo de vínculo que ha querido construir el kirchnerismo desde sus inicios, en la línea del evitismo fundacional. En algunos sectores lo ha conseguido, ¿pero es realmente el material del que están hechos sus éxitos políticos, sus triunfos electorales?





En verdad siempre se ha exagerado bastante con esto del amor a Cristina Kirchner, y más todavía a Néstor Kirchner, a quien era aún más difícil amar, por muchas razones. Su poder se basó en que fueron durante un tiempo confiables para una parte de los ciudadanos, porque cumplieron sus promesas.





Al menos algunas de ellas, por ejemplo la de que “la inflación no importa porque siempre con nosotros los sueldos les van a ganar la carrera a los precios”, o “cerremos la economía que no necesitamos de nadie más para crecer” y otras por el estilo.





Hoy esas promesas se han revelado como una trampa, no solo incumplibles sino un engaño y una vía hacia la frustración, así que es lógico que la desconfianza se haya generalizado. Y si sus promotores conservan algunos votos a pesar de toda la frustración acumulada, no es por amor, por fanatismo ni nada parecido, es en todo caso porque los demás también generan poca o ninguna confianza.





Insistir de todos modos con el amor, convocar actos todo el tiempo para representarlo, para rezar por Cristina Kirchner, expresar la fe en la religión cristinista, es algo que solo interesa a un pequeño grupo de la sociedad, y no va a servirle de mucho más que para que los fieles se sientan justificados y acompañados.





Tal vez en otras circunstancias ir en procesión a Luján podría haber generado alguna identificación en votantes dubitativos, podría haber impresionado a quienes les gusta sintonizar con el entusiasmo ajeno, aunque no sientan ellos mismos ningún entusiasmo, como suele suceder con mucha gente ante la manifestación de devoción de una hinchada de fútbol en trance.





Pero hoy esos canales de simpatía están rotos, por la desconfianza. Y la inclinación natural de la gente común ante esos despliegues de fanatismo suele ser algo del estilo “vaya a saber qué negocio turbio están protegiendo”, o “por qué no se dejan de joder y buscan alguna solución para lo que a mí me interesa”.





Es difícil entonces que con la simple insistencia en victimizar a Cristina Kirchner, y victimizarse todos ellos por extensión, los fieles vayan a ganar alguna nueva simpatía, o recuperar las perdidas. Menos todavía si alguien logra lo que hoy parece más difícil, o imposible, y empieza a construir confianza.





¿La oposición la va a tener más fácil porque tantos desconfíen del oficialismo, hasta el extremo de no admitir siquiera lo evidente y elemental? Hay quienes creen que sí, que la confianza se construye por la negativa y a la larga los argentinos van a necesitar creer en algo, así que van a agarrarse de lo más diferente que haya a su última frustración.





Sin embargo, nuestra historia reciente prueba más bien lo contrario. La desconfianza es contagiosa, se extiende como una mancha de aceite a todos los actores e instituciones, no discrimina muy bien entre réprobos y santos.





Lo dijimos al comienzo: por eso la suelen sufrir también los buenos policías, los buenos jueces, y la sufren y seguirán sufriendo los buenos políticos. Sobre todo si ellos caen en la trampa y festejan que nadie les crea a sus adversarios, ni siquiera cuando dicen la verdad.





Fuente: TN