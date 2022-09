18/09/2022 - 04:10 Opinión

Dialogar es una de las capacidades únicas que tiene la especie humana. Es, también, una de esas acciones que se hacen de diferentes maneras, ya que manifiestan modalidades, limitaciones, imaginación, terquedad, confianza, distancia, intimidad, irritabilidad, cercanía, agresividad y más. Es este simple hecho, en el cual dos personas intercambian frases de forma hilvanada o que lo parezca, donde se plasma una actividad inevitablemente humana e imprescindiblemente relacional.

Pero, no es el diálogo el que hace que estemos bien, mejor y superándonos, sino la calidad del mismo, como dirían, aquel que es capaz de elevarnos, sin pretender que sea diálogos de alto nivel. Efectivamente, dialogar todos podemos hacerlo; tanto como bailar, pero se trata del diálogo como un evento, ese que somos capaces de disfrutarlo porque nos reconocemos como protagonista, al hacerlo con nuestros recursos –sean pocos o muchos- y que comprendemos que sabemos que se puede perfeccionar –adquiriendo técnicas y demás- para hacer que el mismo sea un disfrute mayor para uno y los demás; diversificarlo para que toda música – o sea, situación- sea óptima en sí misma para hacerlo. Esto tan ideal, no todos lo podemos hacer, entiéndase queremos hacerlo.

Algunos no saben dialogar porque no aprendieron los rudimentos cuando eran niños/as y, además, incorporaron con mayor claridad los frenos para inhibir el diálogo. Otros tienen sus limitaciones por varios lados, sean estas de léxico, de gestos, de voz, de escucha u otras. Otros se cansaron de hacerlo porque el otro no lo intenta mínimamente. Otros, también, esperan el momento ideal, como una gran ola, mítica y única buena, para hacerlo y se pasan la vida esperando.

Otros, vale la pena decirlo, saben que mejor no hacerlo porque creen, sospechan, saben que al intentar hacerlo siempre desembocarán en los lugares donde uno no quiere llegar. Porque el diálogo siempre puede conducir a caminos insospechados, a sendas prohibidas, a territorios arriesgados, a zonas incómodas, a pasados ocultos, a silencios que gritan, a penas que no lloramos, a esas intimidades donde la desnudez es sólo fragilidad, total y definitiva y que expuesta queda vulnerable porque el otro no es capaz de protegerla.

Dialogar sigue siendo, aún con todo ello, el espacio donde el encuentro se hace posible, donde el peregrinar por palabras nos conduce a la intimidad, ese espacio donde se cuecen las sonrisas, donde se abriga el conocimiento, donde el pasado es vivencia que se compartió y se comparte, donde lo desconocido siempre es la oportunidad donde están los tesoros, en definitiva, donde la intimidad se puede permitir y por ello, esa desnudez, sigue siendo maravillosamente frágil, pero se puede sentir contenida, protegida, defendida y valorada.

En estas épocas difíciles que vivimos, en las que se suplica por consensos en tantos temas, en las que se ruega que la violencia no sea una constante que nos golpea, en las que se implora que la discordia no sea el hábito, la noción de diálogo aparece como una panacea. Para eso, cada uno, como con la danza, debe aprender a hacerlo, pero sobre todo, aun con sus limitaciones, intentar disfrutarlo.

Es lo que esperamos más, como dice la sabiduría popular, a Dios rogando y con el mazo dando, preparemos cada día el futuro brindando herramientas para que la sociedad lo aprenda, lo ejecute y lo concrete. Inevitablemente, volvemos al punto que he sostenido en muchas ocasiones: la forma de lograr, entre otras cosas, que el diálogo sea la instancia humana no utópica, sino real es la educación sexual integral eficaz. Está el deseo del diálogo y podemos generar los recursos para conseguirlo. Que la desidia no nos gane, sino la convicción. El diálogo nos podrá salvar.