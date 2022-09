Cómo afecta a la visión la enfermedad que sufre Justin Bieber

18/09/2022 - 21:30 Opinión

Hace pocos días se conoció la noticia de que el famoso cantante internacional Justin Bieber había suspendido una serie de recitales en nuestro país debido a una enfermedad; en este artículo, desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero vamos a explicar qué es el síndrome de Ramsay Hunt, cómo afecta a los enfermos y que es lo que hay que hacer para aliviar sus secuelas.

El Síndrome de Ramsay Hunt es la segunda causa más frecuente de parálisis facial periférica no traumática.

Se debe a la reactivación del virus Varicela-Zoster, conocido popularmente como culebrilla. Luego de cursar dicha enfermedad, en general durante la infancia, el virus queda localizado en algún ganglio del sistema nervioso de forma latente.

En este síndrome está afectado el ganglio geniculado, una formación nerviosa asociada al séptimo par craneal o nervio facial, encargado de la movilidad de los músculos de la cara.

Puede afectar a hombres y mujeres adultos por igual, pero es muy raro en niños.

Daño al ojo

La parálisis facial puede comprometer la motilidad palpebral, impidiendo que el ojo se cierre correctamente y exponiendo a la conjuntiva y la córnea al aire.

Para la indemnidad de la superficie ocular, es indispensable tener la posibilidad de parpadear de forma frecuente y que el ojo quede cerrado y hermético por la noche.

Pero, además, la imposibilidad de ocluir el ojo trae aparejado el trastorno de la sequedad ocular, ya que la lágrima natural se evapora más rápido. Como consecuencia, el ojo queda desprotegido.

Los síntomas más frecuentes de sequedad ocular son la sensación de tener arenilla o sentir fricción al parpadear. También el enrojecimiento y dolor en los ojos.

Otros pacientes experimentan visión borrosa o fotofobia. Muchas veces es frecuente que noten un lagrimeo profuso que, sin embargo, no logra lubricar correctamente el ojo. Cuando el dolor y el enrojecimiento se hacen más pronunciados, pueden indicar que se generaron lesiones asociadas como queratitis o una úlcera corneal, que requieren tratamiento a la brevedad y que sólo el médico oftalmólogo logra diagnosticar.

Cómo prevenir

Estos síntomas y lesiones pueden prevenirse con un tratamiento lubricante apropiado a cada caso, indicado por el médico oftalmólogo. Las herramientas que utilizamos son las lágrimas artificiales, que pueden ser de menor a mayor viscosidad llegando hasta a la forma de geles.

También es frecuente indicar la oclusión mecánica con algún parche y lubricante durante la noche, para el correcto descanso sin exponer al ojo a sufrir una lesión.

En un porcentaje menor de los pacientes, las úlceras corneales se complican y pueden requerir tanto de tratamiento antibiótico como de procedimientos quirúrgicos, con el fin de proteger la superficie ocular.

¿Cómo se contagia el síndrome Ramsay Hunt?

El síndrome de Ramsay Hunt no es contagioso. Sin embargo, la reactivación del virus varicela-zóster puede causar varicela en personas que no han tenido varicela anteriormente o que no han sido vacunadas contra ella.

¿Cuál es el tiempo de recuperación?

Como ya se ha mencionado, el tiempo de recuperación dependerá de la severidad del cuadro. Si la parálisis no llega a ser completa, en pocas semanas puede resolverse sin secuelas. Por el contrario, la convalecencia del enfermo puede alargarse varios meses en caso de que sufra una parálisis completa.

¿Cuál es el perfil del paciente?

El perfil de los pacientes es clásico y se encuentra bien definido. Se trata principalmente de personas mayores de 50 años, entre sus antecedentes personales, se encuentra el hecho de haber padecido varicela en la infancia. Al respecto, se asegura que desde hace un tiempo se vacuna contra la varicela, de forma que, en principio, este peligro ha disminuido mucho, si no ha desaparecido totalmente.

Además, es habitual que los enfermos refieran alguna situación pasada de inmunosupresión. Por último, a pesar de que lo común es que esta enfermedad se manifieste en personas mayores, también puede ocurrir en gente joven, como ha sido el caso de Justin Bieber.

Una visita periódica al médico oftalmólogo es la mejor manera de prevenir cualquier afección o enfermedad que pueda afectar nuestra calidad de vida.