Tranquilos, puede faltar el morfi pero van a sobrar figuritas

Con 7% de inflación el mes pasado y la suba de precios más fuerte de las últimas 3 décadas, 56,4% en el año y 78,5% interanual, el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini recibió a los kiosqueros que le llevaron el acuciante problema que tiene en vilo, al parecer, a una gran parte del país: Faltan figuritas del mundial. Tan fuerte es el problema que un secretario de Estado les hizo lugar en su agenda. Sin duda, Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, ha de estar tomando nota y siguiendo de cerca la situación.

Mientras tanto hay una escalada furiosa de precios trepidante en las góndolas. La gente ya no sabe qué comprar o donde refugiarse. No sirve el truco de buscar en las segundas ni en las terceras marcas, ejercicio que ya viene hace rato, porque todo está caro. O mejor dicho, los pesos valen cada vez menos. Un pequeño resúmen de los aumentos en lo que va de este mes: el pan, el pollo, fiambres, embutidos, pastas frescas, lácteos, yerba mate, galletas, conservas, aceite, solo por citar algunos. Los precios de las carnes alternativas a las de vaca, están alineándose todas entre los $700 a $900 el kilogramo.

En el medio, no termina de instalarse el mecanismo por el cual el Gobierno nacional buscará sostener el precio del pan. Se eliminó el fideicomiso del trigo, luego se dijo que se subsidiaría directamente a las más de 20.000 panaderías de todo el país. Buscarán subsidiar a más de 20.000 y en la etapa anterior se subsidiaba a menos de una veintena de molinos harineros. Y aún así, pese al escaso número, denunciaron que el subsidio no les llegaba.

¿No será por ejemplo tiempo de pensar en alguna canasta especial de emergencia para los jubilados?. Esa es otra atribución de Comercio. No está mal que sea un Gobierno de puertas abiertas. Tampoco que reciba a los kiosqueros. Pero también es cierto que hay prioridades.

El contexto actual también señala que a las empresas, los proveedores les están reduciendo cada vez más los plazos de pago. En algunos rubros 10 días es lo máximo. En la gran mayoría deben pagar antes que les envíen la mercadería. El endurecimiento en la cadena de pagos es cada vez más notorio. Y ya hay signos de caídas importantes y deterioro en las ventas. Además de una descapitalización de los negocios.

A las empresa que fabrican bienes, les está siendo cada vez más difícil conseguir los insumos que necesitan para no frenar o mermar su producción. Porque por las restricciones al acceso a dólares, recién pueden pagar a los 3 meses y eso ningún proveedor del exterior lo acepta. Entonces, van a los dólares alternativos que cotizan a $300, contra el oficial al que deberían poder acceder de $150. Si eso es lo que pagan para poder importar insumos, más temprano que tarde, esa diferencia va a llegar a precios en el consumidor final. Por eso más allá que haya habido un cambio de ministro de Economía, el modelo se sigue mordiendo la cola. Los problemas pre Massa siguen latentes. Hay un respiro con el FMI y el dólar soja empieza a mostrar los primeros desencuentros dentro del mismo Gobierno, pero el problema inflacionario se está comiendo todo.

Los bonos, las ayudas, los extras alcanzan cada vez menos porque en estos niveles de inflación, cuando esa plata llega a los bolsillos su poder de compra ya está semi pulverizado. Ayudan, claro, pero el efecto es cada vez más corto. Hay paritarias que se están reabriendo cada 3 meses. La inflación no está caminando ni trotando, ya va al galope y está atropellando a todos.

¿Cuál será la estrategia para detenerla?.¿La hay?. Por lo pronto, septiembre se encamina a un nivel de inflación del que no se puede esperar que quiebre la tendencia de los dos anteriores. Al menos, no por mucho. En el primer semestre el promedio mensual fue de 6%. ¿Cuánto será en el segundo?. Es una incógnita. Pero aquí lo cierto es que figuritas, va a haber. No hay que preocuparse. Podremos completar el álbum hasta el mundial. Y con paquetitos a $150.